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ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом "Омікрон" у ПАР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом

Всесвітня організація охорони здоров'я розгорнула команду швидкого реагування у південноафриканській провінції Гаутенг для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон". Новий варіант стає домінантним у Південній Африці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Наразі провінція Гаутенг є епіцентром спалаху нового варіанту коронавірусу у Південно-Африканській Республіці. Оперативна група ВООЗ має допомогти відстежувати його поширення та моніторити ситуацію загалом.

За даними департаменту охорони здоров'я ПАР, у країні за добу, 2 грудня, виявили 11 535 нових випадків зараження коронавірусом. Це різкий скачок у порівнянні з 8 561 новим випадком COVID-19 за 1 грудня та 4 373 нових випадків за 30 листопада.

Також читайте: Кабмін закриває в'їзд в Україну із низки країн Африки, де зафіксовано "Омікрон"

Як вказує BBC з посиланням на посадовців сфери охорони здоров’я ПАР, в середині листопада у країні в середньому щодня заражалося від 200 до 300 людей. Наразі ж новий штам коронавірусу став панівним у ПАР та спричиняє різке зростання нових заражень.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гайе також заявив, що у сусідній Ботсвані, де також виявили "Омікрон", надається технічна допомога для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню.

Також читайте: ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
а можете надати якесь посилання яке підтверджує масове бажання "активакцинаторів" щепитися російською "вакциною"?
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03.12.2021 04:37
+4
Помітив ,що вакцинатори захоплюються Сталіним та чикатілом. Мабуть тому,що ******* жорстке поводження з собою.
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03.12.2021 08:20
+3
Боротьба з сопельками,? ну-ну. ..
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03.12.2021 08:10
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Помітила, що кремлівські боти-антиваксери вже почали декларувати вихід України з ВООЗ. У їхні плани не входило те, що нам будуть давати безкоштовно вакцини та ще й у великій кількості. У них лише спутнік-бодрячок та спутнік-новічок. Заздрять, падлюки.
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03.12.2021 01:48 Відповісти
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03.12.2021 02:11 Відповісти
Намісник Бога на землі.
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03.12.2021 07:20 Відповісти
а можете надати якесь посилання яке підтверджує масове бажання "активакцинаторів" щепитися російською "вакциною"?
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03.12.2021 04:37 Відповісти
А хто вас запитувати буде на расєі? Це ви на українських форумах такі сміливі та антиваксите, щоб українців як умога більше померло, а у себе на московських болотах сидите на пляшці слухняно та тихо.
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03.12.2021 11:04 Відповісти
то де посилання?
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03.12.2021 11:12 Відповісти
Ф Карагандє!
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03.12.2021 11:55 Відповісти
безплатний сир знаєте де?
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03.12.2021 07:52 Відповісти
Помітив ,що вакцинатори захоплюються Сталіним та чикатілом. Мабуть тому,що ******* жорстке поводження з собою.
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03.12.2021 08:20 Відповісти
Не зустрічала таких а ні у житті, а ні на форумах. А от те, що антивакси дуже агресивні на кидаються на людей, наче шакали - це факт. Достатньо подивитись на кількість шакалів, які кинулися на мене під моїм коментарем. На заспамлені антиваксами коментарі я вже навіть не звертаю уваги. Ви - дикі тварини.

А San! Тільки істота з-за парєбріка може написати слово «сралін» з великої літери, тому що поважає.
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03.12.2021 10:57 Відповісти
Зараз тут розгорнеться команда швидкого друкування противників вакцинації.
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03.12.2021 07:02 Відповісти
Всесвітня організація охорони здоров'я розгорнула команду швидкого реагування у південноафриканській провінції Гаутенг для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон".

ну насправді не для боротьби а лише для нагляду і вичення. можливо контролю за розповсюдженням.
за два з лишнім роки ця сумнозвісна вооз так і не вияснила джерела походження ковіду і його (?) мутацій. Або все вони знають, але не кажуть: барани повинні рухатися в отарі. а не куди кому хочеться.
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03.12.2021 08:00 Відповісти
Боротьба з сопельками,? ну-ну. ..
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03.12.2021 08:10 Відповісти
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03.12.2021 08:25 Відповісти
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03.12.2021 08:27 Відповісти
Наступний штам Пі
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03.12.2021 08:32 Відповісти
Будет прикольно, если в ЮАР развёрнутую команду завернут обратно.
Кто такие ? Кто звал ? Что надо ? Нах с пляжа, радетели ...
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03.12.2021 08:37 Відповісти
до 1989 дійсно могли не пустити
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03.12.2021 09:41 Відповісти
Планета мавп...
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03.12.2021 10:51 Відповісти
Откуда берутся шtaммы
https://www.youtube.com/watch?v=naY4PsZaIsk&t=62s&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
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03.12.2021 10:54 Відповісти
 
 