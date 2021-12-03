Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу війська РФ шість разів відкривали вогонь, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
його побратимам витримки і справжніх бойових командирів які знають як і коли і "за Україну" (!!)...
Героям СЛАВА !
Воин, убей русского оккупанта, очисти землю Украины от заразы!