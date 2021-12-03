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Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу війська РФ шість разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу війська РФ шість разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, за добу війська РФ шість разів відкривали вогонь, - штаб ООС 01
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Переворотько обіцяв зупинити війну. Зелене тріпло.
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03.12.2021 07:17 Відповісти
Найшвидшого одужання хлопцю……..
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03.12.2021 07:52 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну...
його побратимам витримки і справжніх бойових командирів які знають як і коли і "за Україну" (!!)...
Героям СЛАВА !
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03.12.2021 08:18 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.12.2021 08:43 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин, убей русского оккупанта, очисти землю Украины от заразы!
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03.12.2021 09:41 Відповісти
 
 