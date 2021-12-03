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НАТО (5129) членство в НАТО (1407) Кулеба Дмитро (3170)

НАТО відкрило Україні лише вікна для співпраці, а двері для приєднання поки що зачинені, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО відкрило Україні лише вікна для співпраці, а двері для приєднання поки що зачинені, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн, що входять до Альянсу, змінять своє ставлення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив в інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs.

На питання про можливі терміни вступу України до Північноатлантичного Альянсу Кулеба дав вичерпну відповідь:

"За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на стосунки з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії. Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх стосунків з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання — поки що будуть зачинені", — заявив глава українського МЗС.

Кулеба не став відповідати на уточнююче питання про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров

Україна закликала НАТО підготувати економічні санкції проти Росії , щоб запобігти можливому вторгненню десятків тисяч російських військ, зосереджених у межах досяжності її кордону.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили необхідність прискорення роботи над економічними санкціями проти Росії у разі її агресії проти України.
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Топ коментарі
+5
Больше Ермаков всяких и разных, и закроют даже окно - оставят форточку.
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03.12.2021 07:57
+3
Яка НАТА коли у нас повно крембліських кротів?
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03.12.2021 07:46
+3
Венгрия точно одна из них
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03.12.2021 08:10
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03.12.2021 07:41 Відповісти
Венгрия точно одна из них
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03.12.2021 08:10 Відповісти
100%,але якби справа були тільки в них,а всі решта ЗА думаю вони б довго не випендрювались
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03.12.2021 08:15 Відповісти
Окно ведь тоже можно закрыть, если сквозит, г-н Кулеба.
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03.12.2021 07:43 Відповісти
Больше Ермаков всяких и разных, и закроют даже окно - оставят форточку.
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03.12.2021 07:57 Відповісти
Надежда только на Мэри Поппинс.
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03.12.2021 09:07 Відповісти
Яка НАТА коли у нас повно крембліських кротів?
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03.12.2021 07:46 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що Україну приймуть в НАТО. Орда не дасть, будуть асиметричні(як сказав Лука) заходи і ця, дурно смердюча каша, буде варитися дуже довго і невідомо чим закінчиться.

По суті, московська орда розв'язала і веде війну за Україну.
Україна спізнилася. Хто пізно приходить, той сам собі шкодить.
Прибалтика своєчасно зорієнтувалася, вислизнула з липучих лап Москви і тепер не має проблем.
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03.12.2021 07:57 Відповісти
Нам надо не вступать, а натовские базы строить. принимать стандарты.
Антикоррупционные, антиворовские - прежде всего.
Для этого согласия никаких столиц не нужно.
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03.12.2021 08:02 Відповісти
Пока общаемся через приоткрытую форточку...
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03.12.2021 08:04 Відповісти
Пролезем в НАТО через форточку, только б толстые жо.ы наших енералов не застряли......
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03.12.2021 08:08 Відповісти
Если куда то влезть, они сразу стают стройными и скромными.
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03.12.2021 09:09 Відповісти
Клоуни зЕлені, кроти продажні, що ви взмозі відкрити для цивілізованого світу?
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03.12.2021 08:08 Відповісти
які твої підрахунки... все вирішує дєрьмак... а ти для антуража...
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03.12.2021 08:16 Відповісти
Начни выпускать лом и ламай с................. двери. До каких пор жить без окон и дверей, одни заборы.
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03.12.2021 08:17 Відповісти
НАТО відкрила вікна, а преЗедент показав в те вікно тей орган яким він грає на піаніно.
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03.12.2021 08:24 Відповісти
Говоря понятным языком когда сдохнет ***** тогда и вступит Украина в НАТО
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03.12.2021 08:38 Відповісти
дипломатичный ты наш (С) понятно, шо речь идёт о т.н. столицах как мацква, минск и пхеньян )))
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03.12.2021 08:39 Відповісти
Нато это не только военный союз,это еще и союз политический,культурный и экономический в противостоянии с агрессивным сообществом,не признающих мировой порядок.А теперь скажите,за что и кого должны гибнуть польские,эстонские,турецкие,американские парни?За железобетонный совкодрочерный электорат опзж,за 73 % наивных дурачков,швондеров и шариковых,под управлением зеленых большевиков,за олигархов и крепостных,за неприкасаемых мусоров,прокуроров,судей,депутатов?В странах нато своей черни и плебеев хватает.
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03.12.2021 08:43 Відповісти
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03.12.2021 08:49 Відповісти
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03.12.2021 08:52 Відповісти
Порошенко в Галіфаксі (куди хотіли вялічайшві недопустити)
Порошенко з Д.Туском обговорили загрози що несе росія і авторитаризм у Східній Європі
На сьогодні Польща найбільше протистоїть балалайні з усіх європейських країн, активно готується до збройного протистояння з лаптєстаном і найбільше з європейських країн підтримує Україну. Також, Польща перша виступиала проти московитського економічного тиску і проявила рішучі кроки .
Порошенко зустрівся.... Порошенко домовився...
А гдє Зє-вялічайший!???
В кумарі як завжди? От і відповідь на слова Кулеби, поки буде Зє-непорозуміння поки будуть і проблеми.
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03.12.2021 09:34 Відповісти
Я не понимаю зачем об этом постоянно твердить.
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03.12.2021 09:41 Відповісти
 
 