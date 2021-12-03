Диктатор Лукашенко словами про Крим спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь ворожою для нас країною, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, "спалив усі мости" з Україною, заявивши про бажання відвідати тимчасово окупований Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.
Кулеба назвав Лукашенка "диктатором". Його слова про намір відвідати окупований Крим є "невеликою, але важливою деталлю більшої картини", вважає міністр.
"Цією заявою Лукашенко суттєво спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", – сказав глава МЗС.
За словами Кулеби, сценарій спільного вторгнення Росії та Білорусі розглядається "на дуже серйозному рівні". При цьому поки що не видно підготовки білоруської армії до операцій проти України або, що білоруське керівництво може дозволити РФ використати свою територію для вторгнення, каже міністр.
"Навіть якщо Білорусь поки не становить прямої військової загрози для України, факти невблаганні. Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка про визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, вчинене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою", – зазначив міністр.
На його думку, зараз на кордон із Білоруссю необхідно направити військових, щоб не допустити таких сценаріїв. Україна шукає де взяти ці ресурси, оскільки діяльність Білорусі відповідає військовим інтересам Росії, додав Кулеба.
З кінця жовтня з'являються повідомлення про активність російських військових біля кордонів України: є загроза нового вторгнення.
30 листопада Лукашенко заявив, що має намір відвідати Крим із президентом РФ Володимиром Путіним – і це означатиме визнання півострова російським. Кулеба того ж дня сказав, що немає сенсу оцінювати кожен потік свідомості Лукашенка, оцінюватимуться дії.
Останнім часом Лукашенко зробив кілька войовничих заяв на адресу України: двічі анонсував військові навчання з РФ на кордоні з Україною та сказав, що запропонує Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі. Також він назвав себе з Путіним "рідними братами".
У Держдепі США заявили, що не хочуть бачити зайву дестабілізацію через анонсовані навчання Росії та Білорусі біля кордонів України.
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Что будет, если цинизм и коррупцию объединить в одном флаконе? Будет импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину, который осуществляется через арабскую прокладку. А связующим звеном между Зеленским и этой прокладкой из ОЭА выступает главный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и известный лжец Давид Арахамия. Эта прокладка называется Vector Energy Innovation. Вот ее убогий сайт. https://**********************.com Директором прокладки числится некий Тарьям Матара Тарьям. И это никакой не шейх и не случайный араб. Вот Арахамия жмет ему руку на мероприятии лопнувшего банка Аркада. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/43069/
А вот Арахамия со сцены расхваливает Тарьяма как великого новатора на мероприятии самого Тарьяма https://youtu.be/f4uQ083ivv8?t=98
На этого араба так же записана доля в максимально мутной конторе Industrial Innovation Group, которая стала правопреемником консорциума ЭДАПС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1
При этом Industrial Innovation Group при Зеленском стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов, паспортов, защитных бланков и так далее. Вам интересно, как появились тут арабы? Садитесь поудобнее, сейчас расскажу.
Как вы помните власть повторно открыла импорт электроэнергии из Беларуси в конце октября под предлогом нехватки угля. Изначально, видимо, чтобы заглушить недовольство общественности, специмпортером должен был стать государственный Энергоатом. И он даже заплатит 600 млн грн за доступ к проводам. Но потом его тихо отодвинули и специмпортером поставили... арабов Арахамии. За наши с вами деньги. Потому что Энергоатому никто деньги не вернул, а арабы Арахамии пользовались проводами бесплатно. А мы же все знаем, что Арахамия известный альтруист и бессеребренник. Все же помнят, как он лоббировал интересы игроки и табачки. И конечно же делал он это из чистого альтруизма. С арабами все так же. И даже ещё циничнее. Деньги за доступ к проводам заплатили из бюджета, который наполняет мы с вами, но арабам Арахамии разрешили пользоваться бесплатно.
А теперь вверх цинизма и хитропопости власти. В качестве прикрытия, исползали уволенного из ДТЭК менеджера. Мол этого его компания импортирует электроэнергию, а не Зеленский с Арахамией. И если что, тот это позволит таким пропагандонам, как Тухлый Лещ сказать, что это не Вова и Давид, а Ахметов. Ведь менеджер из ДТЭКа. И это позволяло некоторое время скрывать реального импортёра, но контракт с арабами таки всплыл. И это породило немало вопросов.
Могли ли арабские друзья Арахамии получить эксклюзивное право зарабатывать на импорте электроэнергии из Беларуси без договорняка Зеленского и Лукашенко?Понятно что нет. И понятно, что такие договорняки были не публичными. Ну, да, Владимиру Александровичу не в первой звонить Лукашенко. Опыт таких звонков у него есть. Правда, горький опыт, когда он звонит белорусскому диктатора, а потом вагнеровцев задерживают в Минске и в итоге срывается спецоперация. Но речь сейчас не о ней.
На своем пресс-марафоне Зеленский лично защищал схему импорта электричества из Беларуси и сокрушался с пеной у рта на каналы Ахметова, которые критиковали импорт. «Как же можно без импорта?» негодовал Зеленский и переходил к анонсированию госпереворота. Кстати, тоже за деньги Ахметова. Не понятно лишь почему Порошенко не приплел.
Но все выглядит странным. Получается, что Украина вводит санкции против Беларуси за сфальсифицированные выборы, Лукашенко угрожает Украине войной на стороне России и в шаге от признания аннексированного Крыма часть РФ, а Зеленский с Арахаией организовали с ним хитрую схему по импорту электроэнергии на троих? Как говорится - ничего личного, просто бизнес.
Вам интересно сколько они на этом зарабатывают (воруют)? Считайте. По итогу ноября импорт будет около 300 млн кВт час. Цена по контракту между арабами и украинской фирмой 100 долларов за 1000 кВт час. Между арабами и белорусами еще меньше. Цена в Украине в ноябре была в примено 130 долларов за 1 МВт-час (1000 кВт час). Это приблизительно 50 долларов США на каждой тысячи киловатт. А значит это 9 млн долларов в партийную кассу моносброда и в карман лично Зеленскому. Сколько от этого получит Арахамия я не знаю, но мы же помним его альтруизм. Святой человек. Но это не точно.
Кстати, импорт растет с каждой неделей, и в декабре эти трое из ларца, Зеленский, Арахамия и Лукашенко выйдут уже на 1 млрд кВт, а это уже 20 млн долл им в карман. И даже полет Лукашенко в Крым не прекратит эту схему. Потому что конец эпохи бедности для этой троицы сам собой не наступит. Вот и стараются парни, не жалея бюджетных денег и плюя на интересы Украины. И у них это отлично получается. Пока получается.
Крім енергетичного.
Піз...ти ваша шайка зелена вміє добре
Так же как раньше совок ездил за товарами в Чехословакию и Югославию
З такими міністрами Україні нічого хорошого не світить.
Ну это понятно. Значит электроэнергию у него покупать не будем? Ждем тогда ответ, где? И тарифы желательно.