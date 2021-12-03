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Диктатор Лукашенко словами про Крим спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь ворожою для нас країною, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Диктатор Лукашенко словами про Крим спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь ворожою для нас країною, - Кулеба

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, "спалив усі мости" з Україною, заявивши про бажання відвідати тимчасово окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

Кулеба назвав Лукашенка "диктатором". Його слова про намір відвідати окупований Крим є "невеликою, але важливою деталлю більшої картини", вважає міністр.

"Цією заявою Лукашенко суттєво спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", – сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, сценарій спільного вторгнення Росії та Білорусі розглядається "на дуже серйозному рівні". При цьому поки що не видно підготовки білоруської армії до операцій проти України або, що білоруське керівництво може дозволити РФ використати свою територію для вторгнення, каже міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може мимоволі допомогти РФ зрежисувати "Гляйвіц" для атаки на Україну, - Беларуская праўда

"Навіть якщо Білорусь поки не становить прямої військової загрози для України, факти невблаганні. Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка про визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, вчинене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою", – зазначив міністр.

На його думку, зараз на кордон із Білоруссю необхідно направити військових, щоб не допустити таких сценаріїв. Україна шукає де взяти ці ресурси, оскільки діяльність Білорусі відповідає військовим інтересам Росії, додав Кулеба.

З кінця жовтня з'являються повідомлення про активність російських військових біля кордонів України: є загроза нового вторгнення.

30 листопада Лукашенко заявив, що має намір відвідати Крим із президентом РФ Володимиром Путіним – і це означатиме визнання півострова російським. Кулеба того ж дня сказав, що немає сенсу оцінювати кожен потік свідомості Лукашенка, оцінюватимуться дії.

Останнім часом Лукашенко зробив кілька войовничих заяв на адресу України: двічі анонсував військові навчання з РФ на кордоні з Україною та сказав, що запропонує Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі. Також він назвав себе з Путіним "рідними братами".

У Держдепі США заявили, що не хочуть бачити зайву дестабілізацію через анонсовані навчання Росії та Білорусі біля кордонів України.
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Топ коментарі
+34
А как с этим соотносится покупка электрики?
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03.12.2021 07:58
+12
Тому що переворотько просрав вугілля, газ і вграв атомку.
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03.12.2021 08:04
+10
Мосты горят, но Украина продолжает закупать у диктатора в пять раз больше товаров, чем поставляет бульбонам! От на хера в наших магазинах всякое нахимиченное говно типа пива Минскае, или сырков (!) Савушкин? Может пора от разговорного жанра ХОТЬ К КАКИМ-ТО делам перейти?
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03.12.2021 08:35
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А как с этим соотносится покупка электрики?
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03.12.2021 07:58 Відповісти
Тому що переворотько просрав вугілля, газ і вграв атомку.
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03.12.2021 08:04 Відповісти
переворотько
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03.12.2021 09:05 Відповісти
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03.12.2021 09:12 Відповісти
Уверен, что атомку УГРАЛИ при зелебобе? Кстати, недавно было написано на ЦН, что атомки работали на мощность, на которой они не работали уже очень давно!)) так что большой вопрос, кто там что уграл)
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03.12.2021 09:21 Відповісти
При минулій владі атомка була прибутковою, а зараз збиткова. Так хто її вграв?
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03.12.2021 09:38 Відповісти
чувак, ты вообще знаешь, что можно с помощью простой бухгалтерии сделать из прибыльного предприятия убыточное, а из убыточного - прибыльное! и пруф в студию! это раз, а во вторых, все определяется ценой реализации э/э с АЭС! ее могут физически зажимать...
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03.12.2021 16:22 Відповісти
Поцікавтесь на АЗС чий бензин продають...
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03.12.2021 08:39 Відповісти
Я покупаю только литовский на шелле. А так почти на всех заправках осноная часть топлива из бульбашии
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03.12.2021 09:21 Відповісти
не трожьте бизнес агрохимии!)
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03.12.2021 09:01 Відповісти
Как уязвимость.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
Ну десь так
Что будет, если цинизм и коррупцию объединить в одном флаконе? Будет импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину, который осуществляется через арабскую прокладку. А связующим звеном между Зеленским и этой прокладкой из ОЭА выступает главный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и известный лжец Давид Арахамия. Эта прокладка называется Vector Energy Innovation. Вот ее убогий сайт. https://**********************.com Директором прокладки числится некий Тарьям Матара Тарьям. И это никакой не шейх и не случайный араб. Вот Арахамия жмет ему руку на мероприятии лопнувшего банка Аркада. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/43069/
А вот Арахамия со сцены расхваливает Тарьяма как великого новатора на мероприятии самого Тарьяма https://youtu.be/f4uQ083ivv8?t=98
На этого араба так же записана доля в максимально мутной конторе Industrial Innovation Group, которая стала правопреемником консорциума ЭДАПС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1

При этом Industrial Innovation Group при Зеленском стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов, паспортов, защитных бланков и так далее. Вам интересно, как появились тут арабы? Садитесь поудобнее, сейчас расскажу.

Как вы помните власть повторно открыла импорт электроэнергии из Беларуси в конце октября под предлогом нехватки угля. Изначально, видимо, чтобы заглушить недовольство общественности, специмпортером должен был стать государственный Энергоатом. И он даже заплатит 600 млн грн за доступ к проводам. Но потом его тихо отодвинули и специмпортером поставили... арабов Арахамии. За наши с вами деньги. Потому что Энергоатому никто деньги не вернул, а арабы Арахамии пользовались проводами бесплатно. А мы же все знаем, что Арахамия известный альтруист и бессеребренник. Все же помнят, как он лоббировал интересы игроки и табачки. И конечно же делал он это из чистого альтруизма. С арабами все так же. И даже ещё циничнее. Деньги за доступ к проводам заплатили из бюджета, который наполняет мы с вами, но арабам Арахамии разрешили пользоваться бесплатно.

А теперь вверх цинизма и хитропопости власти. В качестве прикрытия, исползали уволенного из ДТЭК менеджера. Мол этого его компания импортирует электроэнергию, а не Зеленский с Арахамией. И если что, тот это позволит таким пропагандонам, как Тухлый Лещ сказать, что это не Вова и Давид, а Ахметов. Ведь менеджер из ДТЭКа. И это позволяло некоторое время скрывать реального импортёра, но контракт с арабами таки всплыл. И это породило немало вопросов.

Могли ли арабские друзья Арахамии получить эксклюзивное право зарабатывать на импорте электроэнергии из Беларуси без договорняка Зеленского и Лукашенко?Понятно что нет. И понятно, что такие договорняки были не публичными. Ну, да, Владимиру Александровичу не в первой звонить Лукашенко. Опыт таких звонков у него есть. Правда, горький опыт, когда он звонит белорусскому диктатора, а потом вагнеровцев задерживают в Минске и в итоге срывается спецоперация. Но речь сейчас не о ней.

На своем пресс-марафоне Зеленский лично защищал схему импорта электричества из Беларуси и сокрушался с пеной у рта на каналы Ахметова, которые критиковали импорт. «Как же можно без импорта?» негодовал Зеленский и переходил к анонсированию госпереворота. Кстати, тоже за деньги Ахметова. Не понятно лишь почему Порошенко не приплел.

Но все выглядит странным. Получается, что Украина вводит санкции против Беларуси за сфальсифицированные выборы, Лукашенко угрожает Украине войной на стороне России и в шаге от признания аннексированного Крыма часть РФ, а Зеленский с Арахаией организовали с ним хитрую схему по импорту электроэнергии на троих? Как говорится - ничего личного, просто бизнес.
Вам интересно сколько они на этом зарабатывают (воруют)? Считайте. По итогу ноября импорт будет около 300 млн кВт час. Цена по контракту между арабами и украинской фирмой 100 долларов за 1000 кВт час. Между арабами и белорусами еще меньше. Цена в Украине в ноябре была в примено 130 долларов за 1 МВт-час (1000 кВт час). Это приблизительно 50 долларов США на каждой тысячи киловатт. А значит это 9 млн долларов в партийную кассу моносброда и в карман лично Зеленскому. Сколько от этого получит Арахамия я не знаю, но мы же помним его альтруизм. Святой человек. Но это не точно.

Кстати, импорт растет с каждой неделей, и в декабре эти трое из ларца, Зеленский, Арахамия и Лукашенко выйдут уже на 1 млрд кВт, а это уже 20 млн долл им в карман. И даже полет Лукашенко в Крым не прекратит эту схему. Потому что конец эпохи бедности для этой троицы сам собой не наступит. Вот и стараются парни, не жалея бюджетных денег и плюя на интересы Украины. И у них это отлично получается. Пока получается.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
А так само яка дипвідносини з агресором. Бажання сидіти на 2-х стільцях, та комплекс меншовартість-наші головні національні риси. + до того ,напевно, хобі ходіння по граблях.
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03.12.2021 09:46 Відповісти
"...Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, "спалив усі мости" з Україною..."

Крім енергетичного.
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03.12.2021 08:12 Відповісти
"спалив усі мости"... бо щось там сказав. А що зробили ми, ще раніше?
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10.02.2022 17:07 Відповісти
Мы золотые, остальные ....................................., и надо же такому?
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03.12.2021 08:14 Відповісти
Меньше пафоса и популисткого бреда! Власть нынешняя враждебна, она слуга Кремлядей......Это факт.
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03.12.2021 08:14 Відповісти
хочется процитировать высоцкого - "уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал... кто мне писал на службу жалобы, не ты ль, когда я их читал"...
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03.12.2021 08:14 Відповісти
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03.12.2021 08:17 Відповісти
И ростом метр с кепкой, ******************...пятнадцатый - вождь гомосоветикус.
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03.12.2021 08:31 Відповісти
Ну да...ну да... електрику побільше купуйте в диктатора.
Піз...ти ваша шайка зелена вміє добре
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03.12.2021 08:29 Відповісти
а не диктатору лукашенкі зеленський здав вагнерівців,нє?чи це щось інше...
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03.12.2021 08:35 Відповісти
Лукашенко "спалив усі мости" з Україною.- Вопли и стенания брошенной девицы. Руководить значит предвидеть.Провидцы правящей мафии Коломойского: Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус . Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.

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03.12.2021 08:35 Відповісти
Писец, долбодятел, для которого Герус авторитет. Мама в детстве по голове била?
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03.12.2021 09:03 Відповісти
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России.
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03.12.2021 09:09 Відповісти
Зупинку вугільних шахт теж придумали, бо не купували добуте вугілля.
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10.02.2022 17:19 Відповісти
Мосты горят, но Украина продолжает закупать у диктатора в пять раз больше товаров, чем поставляет бульбонам! От на хера в наших магазинах всякое нахимиченное говно типа пива Минскае, или сырков (!) Савушкин? Может пора от разговорного жанра ХОТЬ К КАКИМ-ТО делам перейти?
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03.12.2021 08:35 Відповісти
Нет！Не пора！Если перейти к делам, то ситуация ухудшится😀А так, －Киздеть － не мешки носить😂
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03.12.2021 09:46 Відповісти
Я з українського у білораских як там їх називають "діскаунтерах", бачив тільки торчин кетчуп, цукерки Рошен і горілка Неміров та пиво Оболонь та Рогань. І все це коштує стільки що ніхто не купує...
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03.12.2021 10:42 Відповісти
А все остальное белорусы каждые выходные закупают например в Черниговском экомаркете на Кольцевой ул. На стоянке каждые выходные полно белоруских номеров, даже автобусами ездят.

Так же как раньше совок ездил за товарами в Чехословакию и Югославию
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03.12.2021 11:24 Відповісти
На самом деле уже лет как 6 точно большая часть так называемых белоруских товаров- на самом деле украинские. Просто совкоголовые любят такие этикетки, но это брэнд и маркетинг, белоруским производителем там и не пахнет
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03.12.2021 11:21 Відповісти
Только что видел в Варуче вполне бульбонские Савушкины и водку. Но это фигня, главное- нефтепродукты, на которых бульбофюрер паразитирует. Нужно искать замену. Польша? Литва? Румыния? А из своих у нас вроде только Бенин Кременчугский НПЗ работает...
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03.12.2021 11:45 Відповісти
Так же нажер не надо, как и "мороженое" Белая бяроза и водяра Горелка
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03.12.2021 15:41 Відповісти
В целом согласен, но пива "Минскае", даже в Минске нет.
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07.12.2021 20:12 Відповісти
Ще добре, що Ахметов рятує, привозячи імпортне вугілля.
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10.02.2022 17:26 Відповісти
Колхозники Бульбанавта производят товары высокого качества причем больше чем РАБссия и Китай вместе взятые...,
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03.12.2021 08:45 Відповісти
власть захватил...мосты жот..злодей
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03.12.2021 08:48 Відповісти
Точно мосты...энергетические.
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03.12.2021 08:51 Відповісти
Это те мосты, которые сжог Вова, вякая о санкциях против Беларуси ???
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03.12.2021 08:57 Відповісти
Тока иликтричиства дафайте!
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03.12.2021 08:59 Відповісти
Уроки не пропускай.
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10.02.2022 17:31 Відповісти
Это прямо вопиющая профнепригодность. А с точки зрения МЗС - это вообще преступление. Адекватная дипломатия не говорит такими словами, пока страны официально не в состоянии войны.
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03.12.2021 09:11 Відповісти
Ну воно і дурне...
З такими міністрами Україні нічого хорошого не світить.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
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03.12.2021 09:26 Відповісти
А как же дружба вовы зе с александром григорьевичем,кулеба?Правда вова зе и виктора фёдоровича уважает,ну то такэ
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03.12.2021 09:37 Відповісти
"Ой дурять нашего брата, ой дурять！" －А.Райкин.😂
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03.12.2021 09:40 Відповісти
Це ви падлюки, в угоду своїм господарям, робите Україну ворожою всьому світу!
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03.12.2021 09:43 Відповісти
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03.12.2021 10:21 Відповісти
То-то лампочка таким враждебным светом светит... Сразу понятно, эдектричество - враждебное!
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03.12.2021 09:44 Відповісти
"Цією заявою Лукашенко суттєво спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", - сказав глава МЗС.

Ну это понятно. Значит электроэнергию у него покупать не будем? Ждем тогда ответ, где? И тарифы желательно.
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03.12.2021 09:45 Відповісти
Да,да, лука с ****** больше чем родные братья, ***** ему хрен в рот, а лука ему язык в жопу. Вот такое "братство" получается!
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03.12.2021 09:48 Відповісти
Тіхановська однаково лизалася б, в ЄС вона ж не збиралася, а , як і її муженьок, працювала на рашу.
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10.02.2022 17:46 Відповісти
Мабуть і так, про це мені невідомо, але вона зараз знаходиться саме у ЄС, а не в рашці.
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10.02.2022 19:23 Відповісти
Политика политикой, а бизнес бизнесом?
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03.12.2021 10:15 Відповісти
Тема про Лукашенко....а мразь сюда Зелю приписывает, раскачивают страну по заданию №уйла...
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03.12.2021 10:18 Відповісти
Я бы поправил - не страной, а государством.
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03.12.2021 10:35 Відповісти
Ну тогда самое время вспомнить кому москали после раздела Польши с гитлером отдали украинские этнические земли Берестейщины (Брест) которые и во времена Руси были землями Волынских князей, и во времена Украинской Народной Республики, еще 100 лет назад
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03.12.2021 11:19 Відповісти
Ты, хохломразь, на белоруские земли свою пасть не раззевай. Смотри, чтобы без Чернигова не остался.
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05.12.2021 11:01 Відповісти
 
 