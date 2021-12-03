УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13347 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
5 838 22
МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали

В Україні зафіксовано 13 777 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 02 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 206 710 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом "Омікрон" у ПАР

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 госпіталізовано – 2 992 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 летальних випадків – 509;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 захворіло – 3 477 649 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 одужало – 3 018 620 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 летальних випадків – 87 566;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 10
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
От можна ж тихенько собі вакцинуватися і жити спокійно. Але ні, деякі вакциновані вважають себе кращими за всіх і переходять до образ. Кожен має право на вибір, і кожен у чомусь упоротий, незалежно вакцинувався він чи ні.
показати весь коментар
03.12.2021 09:34
+4
Є така стаття, посилання на яку чомусь тут видаляють, "ваше бустерне життя..." зветься, де докладно описується матчастина вакцинації, в англомовній версії вказано, що то 76 хвилин читання. Так от, розумні вакцифаги навіть не трібні осилити годину читання, але знають більше всіх, тому мабуть і заперечити по суті їм не вдається, відкладають багацько цеглин і позначають як спам. От і весь інтелект.
показати весь коментар
03.12.2021 09:59
+4
Я конечно дико извиняюсь,но я не понимаю,что считать новыми заражениями, если короновирусными ОРВИ, каждый человек болеет по несколько раз в год. И я совсем не понимаю,как влияет вакцинация на распорстранение короновируса,если он вокруг и везде, и точно также на слизистых, как вакцинированных, так и невакцинированных, только если невакцинированный не испытывает никаких симптомов, но сеет вирусы вокруг- он бессимптомный больной, если вакцинированный не испытывает никаких симптомов и сеет вирусы вокруг, то он кто?
показати весь коментар
03.12.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От можна ж тихенько собі вакцинуватися і жити спокійно. Але ні, деякі вакциновані вважають себе кращими за всіх і переходять до образ. Кожен має право на вибір, і кожен у чомусь упоротий, незалежно вакцинувався він чи ні.
показати весь коментар
03.12.2021 09:34 Відповісти
ГУГЛ эту цитату, от Павлова, как-то отвергает. Не знаете причину?
показати весь коментар
03.12.2021 09:48 Відповісти
Є така стаття, посилання на яку чомусь тут видаляють, "ваше бустерне життя..." зветься, де докладно описується матчастина вакцинації, в англомовній версії вказано, що то 76 хвилин читання. Так от, розумні вакцифаги навіть не трібні осилити годину читання, але знають більше всіх, тому мабуть і заперечити по суті їм не вдається, відкладають багацько цеглин і позначають як спам. От і весь інтелект.
показати весь коментар
03.12.2021 09:59 Відповісти
GOOLAG
показати весь коментар
04.12.2021 08:40 Відповісти
Конкретні цифри по будь-якій країні Європи можете навести?
показати весь коментар
03.12.2021 09:47 Відповісти
Дивина: зі збільшенням кількості вакцинованих росте кількість захворілих...
показати весь коментар
03.12.2021 12:56 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь,но я не понимаю,что считать новыми заражениями, если короновирусными ОРВИ, каждый человек болеет по несколько раз в год. И я совсем не понимаю,как влияет вакцинация на распорстранение короновируса,если он вокруг и везде, и точно также на слизистых, как вакцинированных, так и невакцинированных, только если невакцинированный не испытывает никаких симптомов, но сеет вирусы вокруг- он бессимптомный больной, если вакцинированный не испытывает никаких симптомов и сеет вирусы вокруг, то он кто?
показати весь коментар
03.12.2021 19:10 Відповісти
Вони від нас вже не відмахаються. Це назавжди. Ми в першому акті Армагедону, коли без печаті диявола не можна ані купити, ані продати.
показати весь коментар
04.12.2021 08:18 Відповісти
Я собі так міркую : оскільки серед 509 померлих від ковіду не було жодного вакцинованого , то ситуація виглядає доволі оптимістично для нормальних , вакцинованих людей . Адже антиваксери звільняють робочі місця , зменшують нагрузку на пенсійний фонд . Навіть якщо антиваксер ще бігає - його не впускають в магазин , автобус , поїзд , літак , кіно чи спортзал , в кафе чи ресторан . Отже антиваксери покращують комфорт для вакцинованих . Звучить цинічно , але краще гірка правда ніж солодка брехня .
показати весь коментар
04.12.2021 10:22 Відповісти
 
 