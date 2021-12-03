Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям
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Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2022 – Мінветеранів передбачено 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінветеранів у фейсбуці.
"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила історичне рішення – вже у наступному році чотири тисячі захисників України, насамперед з числа внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих воїнів, отримають компенсації на придбання житла. Держава сьогодні тримає у фокусі ветеранську політику – забезпечення житлом, медичну, психологічну реабілітацію, оздоровлення й освітні проєкти, а також підтримку ветеранського підприємництва. Я вдячна Президенту України, Прем’єр-міністру України, членам Уряду, Парламенту, команді Мінветеранів за підтримку Захисників", – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Також виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду, який запрацює з січня наступного року.
Загалом видатки Мінветеранів збільшено в шість разів і вперше в історії становитимуть 6 млрд 18 млн 895,1 тис грн.
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это бюджет 2017 и 2018 года.
Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн. это затраты укравтодора 2020 из этой суммы 11.9 лярда вантовый мост в Запорожье.
так где большое крадивныцтво?) здравомыслящие люди сами сделают вывод где крали, а где реально строят). с удовольствием смотрю видео о стройке крупных структурных объектов в нашей родной стране и радуюсь, что мы это делаем. с какой желчью на московии нас травили, что мы не построили ниодного автомобильного крупного моста. а сейчас я тыкаю их тупое рыло, нате смотрите упыри и это только начало.
https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/