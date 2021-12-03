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бюджет (1202) житло (471) Міністерство у справах ветеранів (202)

Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям

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Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям

Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2022 – Мінветеранів передбачено 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінветеранів у фейсбуці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила історичне рішення – вже у наступному році чотири тисячі захисників України, насамперед з числа внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих воїнів, отримають компенсації на придбання житла. Держава сьогодні тримає у фокусі ветеранську політику – забезпечення житлом, медичну, психологічну реабілітацію, оздоровлення й освітні проєкти, а також підтримку ветеранського підприємництва. Я вдячна Президенту України, Прем’єр-міністру України, членам Уряду, Парламенту, команді Мінветеранів за підтримку Захисників", – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Також виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду, який запрацює з січня наступного року.

Загалом видатки Мінветеранів збільшено в шість разів і вперше в історії становитимуть 6 млрд 18 млн 895,1 тис грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна

Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям 01
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При Порошенку виділялося близько 20-25 квартир військовим на область.
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03.12.2021 08:35 Відповісти
Як "при Порошенку" вже більше не буде ніколи.
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03.12.2021 08:41 Відповісти
Буде ще гірше.
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03.12.2021 08:56 Відповісти
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03.12.2021 08:39 Відповісти
до чогось ті виділені кошти. У нас до ветеранів, учасників бойових дій прирівняні всі, хто був в ссср убд. Захисникам нашим від російської агресії може мало що залишитись. А от групі прокурорів, що в 2014 провели нараду в Краматорську - тим звичайно буде все як треба по закону.
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03.12.2021 08:45 Відповісти
Как показывает велике крадивныцтво, не так важно сколько выделяется денег, важно сколько будет построено на них. Если учесть, что откат зебилам 30% , то квартир будет мало
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03.12.2021 08:45 Відповісти
"В следующем году планируем 40 млрд гривен расходов на ремонт и строительство дорог", - сказал Гройсман, напомнив, что в этом году на ремонт дорог было выделено 30 млрд гривен.
это бюджет 2017 и 2018 года.
Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн. это затраты укравтодора 2020 из этой суммы 11.9 лярда вантовый мост в Запорожье.
так где большое крадивныцтво?) здравомыслящие люди сами сделают вывод где крали, а где реально строят). с удовольствием смотрю видео о стройке крупных структурных объектов в нашей родной стране и радуюсь, что мы это делаем. с какой желчью на московии нас травили, что мы не построили ниодного автомобильного крупного моста. а сейчас я тыкаю их тупое рыло, нате смотрите упыри и это только начало.
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03.12.2021 09:24 Відповісти
Голобородьки ваше время ушло в дебилизм марксизма-чЛенинизма...,из того говна выбрацца невозможно..Кучмисты артисты сгоревшего театра...
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03.12.2021 08:53 Відповісти
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
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03.12.2021 08:58 Відповісти
Ще один "прастой_парєнь, валантьор" арахамія.
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03.12.2021 09:06 Відповісти
Дремучий Совок уже вонизмом прет на всю Европу
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03.12.2021 08:59 Відповісти
"ветеранам" демченкам?
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03.12.2021 09:05 Відповісти
У нас нічого не може йти мимо свинського корита. Дайте хлопцям на передку хоча б по 200 баксів в день і запхайте своє убд в дупу. І прокурори перестануть їздити і на корочках, пільгах і їх обліку зекономете.
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03.12.2021 09:27 Відповісти
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03.12.2021 09:47 Відповісти
Також виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду, який запрацює з січня наступного року. А не ті це кошти від фаркоорпорацій за проведення випробувань єксперементальних шмурдяків?
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03.12.2021 11:29 Відповісти
 
 