Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям

Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2022 – Мінветеранів передбачено 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінветеранів у фейсбуці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила історичне рішення – вже у наступному році чотири тисячі захисників України, насамперед з числа внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих воїнів, отримають компенсації на придбання житла. Держава сьогодні тримає у фокусі ветеранську політику – забезпечення житлом, медичну, психологічну реабілітацію, оздоровлення й освітні проєкти, а також підтримку ветеранського підприємництва. Я вдячна Президенту України, Прем’єр-міністру України, членам Уряду, Парламенту, команді Мінветеранів за підтримку Захисників", – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Також виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду, який запрацює з січня наступного року.

Загалом видатки Мінветеранів збільшено в шість разів і вперше в історії становитимуть 6 млрд 18 млн 895,1 тис грн.

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