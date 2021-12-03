Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 грудня у світі зареєстрували 694 441 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 571 оcоба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 264 474 902 випадки інфікування, з них 694 441 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 250 070 осіб, з них 7 571 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 238,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 3-тю у світі та 2-гу в Європі.



