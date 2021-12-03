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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 грудня у світі зареєстрували 694 441 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 571 оcоба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 264 474 902 випадки інфікування, з них 694 441 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 250 070 осіб, з них 7 571 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 238,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-виплати вакцинованим виділять 8 млрд грн, - Шмигаль

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 3-тю у світі та 2-гу в Європі.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+3
Ляшко не врет(с) Не рискнул бы я с таким плакатиком пройтись. Точно фэйс бы мой не пощадили. И немало было бы желающих...
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03.12.2021 09:23
+3
Жаль нет прививки от тупости.. Тебе бы не помешала.
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03.12.2021 09:27
+2
Цікаво чому в Поляндії так багато
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03.12.2021 09:01
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Все диктаторы спокойно лгут в статистике

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03.12.2021 08:55 Відповісти
Только диктаторы? Как-то не похож Ляшко на диктатора.
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03.12.2021 09:01 Відповісти
Поэтому он и не врёт. Не те времена. Забывай понятия Кучмы-Януковича-Порошенко

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03.12.2021 09:20 Відповісти
Ляшко не врет(с) Не рискнул бы я с таким плакатиком пройтись. Точно фэйс бы мой не пощадили. И немало было бы желающих...
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03.12.2021 09:23 Відповісти
Да, на улицах полно гопников Януковича-Порошенко

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03.12.2021 09:50 Відповісти
Да-да, есть такие. Те, которые отлично помнят ментов в парках и на пляже, которые следили за выпонением предписания Ляшко- отлавливать таких негодяев, которые вздумали в парке пройтись. Или на пляж сходить.
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03.12.2021 09:54 Відповісти
А ты не разноси заразу

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03.12.2021 10:07 Відповісти
як не бреше, Київ вже давно відповідає жовтій зоні карантину но в МОЗ він у червоній
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03.12.2021 09:56 Відповісти
Это вы мне??? Странно...
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03.12.2021 09:57 Відповісти
не думаю, что врет, просто наша статистика далека от реальности и не потому, что не фиксируют, а потому что не все фиксируют..., брехня есть на местах, чтобы не попасть в красную зону..., данные придерживают и слегка приукрашивают...
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03.12.2021 09:25 Відповісти
хм, вы вероятно привережениц идеи НАН что у нас раза в 3 больше заболевших???? Согласно этой теории и статистики смертности - смертность от ковидла не такая и высокая получается извините, но рулевые с вами не согласятся, ибо это крах того что они преподносят.
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03.12.2021 10:13 Відповісти
Цікаво чому в Поляндії так багато
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03.12.2021 09:01 Відповісти
54% проколотых всего то. Ну ковидобесы в основном на это напирают.
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03.12.2021 10:14 Відповісти
Ясен пень-чемпионы.
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03.12.2021 09:02 Відповісти
Щирявово Пихалово навезли а болезни все ростут...откажитесь от Пфайзера и прочих забугорных Фуфломицинов...
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03.12.2021 09:03 Відповісти
Хряпни боярышника и ложись спать, твоё мнение тут никого не интересует
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03.12.2021 09:08 Відповісти
О Говноеды Путлер Капута вылезли из Берлоги..
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03.12.2021 09:10 Відповісти
Ты палишься лишней хромосомой
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03.12.2021 09:16 Відповісти
Жаль нет прививки от тупости.. Тебе бы не помешала.
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03.12.2021 09:27 Відповісти
Низзя отказаться - МВФ денег не даст...
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03.12.2021 09:12 Відповісти
Вчера зашел в аптеку и кажу провизору шо у вас есь от СкреПОНОСа Путлера,...молодая дивчина каже... это новй вид Ковида?Кажу не,это новый вид дебилизма и спрашиваю...сколько названий на витринах вашей Аптеки?Каже 1870 наименований лекарствав...

Дурдом... сколько дерьма производят фармацевты..
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03.12.2021 09:09 Відповісти
Если бы в детстве, когда тебя уронили, тебя отнесли к врачу а не подорожником лечили, ты бы тем что описал не занимался.
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03.12.2021 09:26 Відповісти
Дерьмоед Мавзолейный закончил 8 классов и лезет политику фармацевтику комментировать...
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03.12.2021 09:31 Відповісти
Всегда удивлялся как ограниченные слои населения свято верят что демонстрируя всем свою ограниченность и отсталость могут отстоять свою точку зрения или кого то оскорбить. То что у Вас, юноша, в голове пусто стало ясно еще с первого сообщения, не стоит это еще доказывать.
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03.12.2021 09:37 Відповісти
Хряк Путлерский...чемодан-вокзал-РАБссия СкреПоносная..
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03.12.2021 09:46 Відповісти
Дурбецало, пробей еще дно!
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03.12.2021 09:51 Відповісти
Ты, наверное, мощами лечишься и пирамидками Гордона? Или сразу прямо огурцом на грядке
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03.12.2021 09:26 Відповісти
Наверное, половина препаратов -- дженерики: то же действующеее вещество, только в другой упаковке.
Или вообще ненужные --
Расстрельный список препаратов
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03.12.2021 10:16 Відповісти
Косоворотка твердо тримає лідерство не тільки в Європі, а і світі. Ми навіть попереду африканських відсталих країн. Хоч тут він постійний. Упустили з самого початку цю проблему і вона сьогодні акунулась і ще довго буде турбувати українців, бо в той час коли потрібно щось було робити, молоді "квартальці" стибздили всі запаси масок і захисних костюмів і продали за кордон, замість провакцинувати населення, ковідний фонд пустили на дороги і зовсім не проводилася роз'яснювальна робота в цьому напрямку, а навпаки, підконтрольна їм московська церква УПЦ масовано проводила агітацію не вакцинуватися і їм нічого за це не було.
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03.12.2021 09:23 Відповісти
На РАБссии есть свой лекарь..,Ольга ********* лечит Шариковых и Швондеров круче доктора Борменталя и профессора Преображенского..
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03.12.2021 09:35 Відповісти
Мудрое правительство с мудрым народом творят чудеса!
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03.12.2021 10:17 Відповісти
Цифры если чесно удивляют.
Возьмем индию/ бразилию - там такие участки по плотности есть , что чихнувший (согласно теории ваксеров и ляшка 1 заражает 100), должен был ложить тысячи ,а те соответственно миллионы, и смертность должна дикая - трупы на остановках ( нам ведь так преподносят), что в прогрессии с прошлого года должно было уничтожить эти страны и мы, с нашей плотность прям рядышком
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03.12.2021 10:19 Відповісти
Всіх померлих Ковіду присвячують.
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Благодаря величайшему лидору современности, Украина уверенно держится в мировом топе! Ведь какая разница по каким показателям, когда наркоман президент.
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03.12.2021 11:14 Відповісти
Ударим ремонтом дорого по вирусу и разгильдяйству . Даёшь !!!
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03.12.2021 12:16 Відповісти
 
 