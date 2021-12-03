Союзники оцінили доцільність масштабного постачання озброєння в Україну у разі вторгнення Росії: висновки позитивні - це не Афганістан, - Бутусов
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Наші союзники у листопаді провели аналіз можливостей української армії, зокрема з виїздом на місця. Головний предмет інтересу – реальна боєздатність військ у разі можливого вторгнення Росії.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Захід оцінює це у практичних інтересах - чи доцільно здійснювати масштабне постачання озброєння в Україну у разі вторгнення. І це не глибоке занепокоєння, а реальні наміри, оцінка реальної обстановки", - розповів він.
"Висновки зроблено загалом позитивні. Це не Афганістан, тут за всіх проблем багато хто битиметься, і застосують зброю за призначенням. Очевидно, заяви командування ЗСУ про розгортання Джавелінів на фронті зроблено невипадково. Українська армія показує, що у разі ворожої атаки зуміє застосувати все наявне озброєння і чекатиме на негайне додаткове постачання союзників. І номенклатура постачання може бути розширена", - додав журналіст.
"Звичайно, ключовим фактором, який багато що вирішив, є створення безпольотної зони силами авіації НАТО. Але наперед такої політичної домовленості досягти не вдасться. Проте розгляд країнами НАТО сценарію постачання озброєнь у разі вторгнення - це серйозний крок уперед. Сподіваюся, його буде закріплено і політичними рішеннями наших найближчих союзників. У всякому разі, США, Велика Британія та Канада роблять досить прямі заяви на підтримку України", - резюмував Бутусов.
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23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.[8]
20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 года[9].
15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины[10].
На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси Tatra.[11]
В войска поставили замороженные ракеты ?
23 сентября 2020, 22:45
На западенщине быдлоэлекторат за Вирастюка проголосовал. Синхронно со схидняками которые вообще выбрали мошенника-уголовника-ФСБ-ка.
Вот это показатель быдлячества "мудрого нариду".
Демократия возможна в свободном обществе с достаточным уровнем культуры.
А тут демократию пытаются впихнуть рабам - "мудрому нариду".
Vyacheslav Horbokon
Ни хрена вы не понимаете , это что бы армия Путина побыстрее Украину захватила! Вот для чего дороги нужны!
люди..кони...
неля штепа...73 відсотки ...