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Союзники оцінили доцільність масштабного постачання озброєння в Україну у разі вторгнення Росії: висновки позитивні - це не Афганістан, - Бутусов

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Союзники оцінили доцільність масштабного постачання озброєння в Україну у разі вторгнення Росії: висновки позитивні - це не Афганістан, - Бутусов

Наші союзники у листопаді провели аналіз можливостей української армії, зокрема з виїздом на місця. Головний предмет інтересу – реальна боєздатність військ у разі можливого вторгнення Росії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Захід оцінює це у практичних інтересах - чи доцільно здійснювати масштабне постачання озброєння в Україну у разі вторгнення. І це не глибоке занепокоєння, а реальні наміри, оцінка реальної обстановки", - розповів він.

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"Висновки зроблено загалом позитивні. Це не Афганістан, тут за всіх проблем багато хто битиметься, і застосують зброю за призначенням. Очевидно, заяви командування ЗСУ про розгортання Джавелінів на фронті зроблено невипадково. Українська армія показує, що у разі ворожої атаки зуміє застосувати все наявне озброєння і чекатиме на негайне додаткове постачання союзників. І номенклатура постачання може бути розширена", - додав журналіст.

"Звичайно, ключовим фактором, який багато що вирішив, є створення безпольотної зони силами авіації НАТО. Але наперед такої політичної домовленості досягти не вдасться. Проте розгляд країнами НАТО сценарію постачання озброєнь у разі вторгнення - це серйозний крок уперед. Сподіваюся, його буде закріплено і політичними рішеннями наших найближчих союзників. У всякому разі, США, Велика Британія та Канада роблять досить прямі заяви на підтримку України", - резюмував Бутусов.
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Топ коментарі
+17
Та звісно. Українці будуть воювати за свою державу. Давайте нам зброю.
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03.12.2021 08:49
+14
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03.12.2021 09:16
+12
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03.12.2021 09:08
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Та звісно. Українці будуть воювати за свою державу. Давайте нам зброю.
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03.12.2021 08:49 Відповісти
Бо при зеленій владі Україна своєї зброї не виробляє.
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03.12.2021 08:52 Відповісти
Кривавий Пастор курував ракетну програму, а прийшов популіст і заморозив її. Ти вже звихнувся на Петі.
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03.12.2021 10:39 Відповісти
Пастор - красава. Він з обойми Тимошенко. І це не барига соєва.
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03.12.2021 11:15 Відповісти
А испытания проводят замороженными ракетами ?

23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины.[8]

20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 года[9].

15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины[10].

На параде в честь 30 летия независимости Украины, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы входящие в состав комплекса, несколько пусковых установок, несколько транспортно-заряжающих машин, несколько транспортных машин и командный пункт установленные на чешские спецшасси Tatra.[11]
В войска поставили замороженные ракеты ?
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03.12.2021 14:27 Відповісти
Випробування проводять ракетами, яки розробляє виробник. Їх розробляли та випробували, це не справа одної доби.
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03.12.2021 19:34 Відповісти
А ещё склады стратегические при нем на воздух взлетали,прога эта конечно хорошая ну там было потеряно на 100 таких прог.
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07.02.2022 21:57 Відповісти
Українці будуть, а 73 % зебілів будуть встречать мишебратьев с цветами и с хлебом с солью. Пример Славьянск, де все ходят с флагами Украины, а голосовали за нелли штепу
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03.12.2021 09:03 Відповісти
Одиозная Неля Штепа проиграла выборы мэра Славянска, но станет депутатом: что о ней известно
23 сентября 2020, 22:45
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03.12.2021 09:23 Відповісти
Та задрали той Штепой - врага пля нашли... Простая туповатая марионетка.

На западенщине быдлоэлекторат за Вирастюка проголосовал. Синхронно со схидняками которые вообще выбрали мошенника-уголовника-ФСБ-ка.

Вот это показатель быдлячества "мудрого нариду".
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03.12.2021 09:11 Відповісти
раз начал писать - добавлю.
Демократия возможна в свободном обществе с достаточным уровнем культуры.

А тут демократию пытаются впихнуть рабам - "мудрому нариду".
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03.12.2021 09:13 Відповісти
Зато "свідомі незибіли" пишуть тут, що Зеля мости то дороги будує, щоб по ним російські танки могли їхати. Так хто тут деб...л?
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03.12.2021 11:07 Відповісти
якщо хтось не вірить - плиззз:

Vyacheslav Horbokon

Ни хрена вы не понимаете , это что бы армия Путина побыстрее Украину захватила! Вот для чего дороги нужны!
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03.12.2021 11:36 Відповісти
вссьо смешалось в доме облонских..

люди..кони...

неля штепа...73 відсотки ...
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03.12.2021 11:33 Відповісти
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03.12.2021 09:49 Відповісти
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03.12.2021 09:08 Відповісти
Ню-ню....
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03.12.2021 09:14 Відповісти
Зброю якщо давати то негайно, до початку війни, бо потім буде вже пізно. Скільки місяців потрібно на постачання і навчання керувати тією зброєю- місяці, а Україна протримається стільки часу?
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03.12.2021 09:15 Відповісти
Поэтому и не дают. Они оценивают риски и они не в нашу пользу.
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03.12.2021 09:40 Відповісти
З нашою армією - ДОСТАТНЬО!!! Треба вірити в неї!!!
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03.12.2021 11:09 Відповісти
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03.12.2021 09:16 Відповісти
тільки проблема в тому, що якщо московія задіє в перші часи агресії авіацію, то постачати зброю вже буде нікому
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03.12.2021 09:16 Відповісти
Авиацию и ракеты. Получив данные о потерях Зе капитулирует ещё до того как бурятские танкисты прогреют моторы.
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03.12.2021 09:33 Відповісти
Після того, як грузини почали збивати літаки орків, пілоти стали відмовлятися літати, літали командири. Так що особливої погоди авіація не зробить, а якщо дадуть стінгери, то нижче п'яти км літати не будуть. Наші вразливі місця це греблі, мости через Дніпро, електростанції.
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03.12.2021 10:43 Відповісти
поставок вооружения в Украину/ Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского./ Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит/ Одна надежда: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Назначенец Коломойского Резников эту надежду воплотит в жизнь.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
Какие-то фейковые эти две компании. За два года ни про одну единицу оружия или военной техники или снаряжения выпущенную или разработанную ними, никто нигде не слышал. Какие могут быть на них надежды??
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03.12.2021 09:37 Відповісти
"Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский создал две компании для производства вооружений не только не заинтересованно а с отвращением к войне Украины с РФ. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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03.12.2021 09:55 Відповісти
Типа если рашка Киев возьмёт,нам один джавелин плюс б/у Хамер подкинут,ну и пару вагонов озабоченности?
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03.12.2021 09:26 Відповісти
Ваши кацапские мечты здесь мягко говоря неуместны. Вчера виделся с ветераном 93й, который реально воевал а не просто был в АТО, говорит пацаны многие ждут когда начнется и готовы воевать, так что до Киева еще дойти 6адл и не развалить РФ по дороге.
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03.12.2021 09:44 Відповісти
Да да..с такой "поддержкой" рашкованы ценой горы трупов запросто Киев возьмут,и какали они на все и на всех озабоченных.
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03.12.2021 09:51 Відповісти
США,Велика Британія,Канада,Україна.Коротко.-"АБКУ". "АБКУ"-"НАТО". (мрійник.....🤔)
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03.12.2021 09:30 Відповісти
В разі вторгнення ніяких поставок вже не буде потрібно робити оскільки все закінчиться ще до того, як вони приїдуть. Вони потрібні ДО вторгнення.
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03.12.2021 09:42 Відповісти
цікаво, а родини кого з діячів українського політикуму залишили терени України останнім часом?
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03.12.2021 10:29 Відповісти
Нам треба закритт небо. Інакше сухопутні війська розстрілюватимуть як в тирі... Також при першій атаці росіян на вільну від окупації території великими силами, негайно слід ракетними ударами повністю знищити тилове забезпечення росіян та всі мости і електростанції які будуть в зоні досягнення наших ракет, артилерії та авіації.
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03.12.2021 10:47 Відповісти
Уважаемый, а Вы хоть знаете, какое количество у Украины С300? Может загуглите для улучшения багажа знаний и чтобы закончить это упадничество? Просто какая-то полярная лисица!!!
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03.12.2021 11:02 Відповісти
 
 