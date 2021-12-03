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ВР (11730) Київ (13830) податки (1495) Податковий кодекс (213) Резніков (1386)

Рада сьогодні заслухає Резнікова та розгляне 24 постанови про скасування прийняття "ресурсного" закону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає Резнікова та розгляне 24 постанови про скасування прийняття

Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з Години запитань до уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про безпекові підсумки року і перспективи.

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Також народні депутати розглянуть 24 проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021, так званий ресурсний законопроєкт)

Крім того, парламентарі планують розглянути законопроєкти:

  • про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
  • про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
  • про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
  • про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
  • про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
  • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
  • про місто Київ - столицю України (2143-3).
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03.12.2021 09:04 Відповісти
про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689)
‼️‼️ПУСТЬ НЕ ЗАБУДУТ убрать растаможку для европейских б/у авто, чтобы они не стоили в Украине на 5000 евро больше, чем для простых европейцев .
В Украине нет автозаводов - гигантов - так шо защищать рынок не для кого , разве только для барыг- спекулянтов.
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03.12.2021 09:33 Відповісти
заслушают Резникова относительно обороноспособности Украины /Птице-говоруну Коломойского есть что сказать. "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск Росси и вблизи границ Украины /Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников/ Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников/ Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко( какой ужас!) реагирует, - Резников. / Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников. / Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. 12 сценариев было два месяца назад .Сколько их сейчас страшно представить.

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03.12.2021 09:42 Відповісти
Не для того вони це приймали, щоб відміняти.
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03.12.2021 11:44 Відповісти
 
 