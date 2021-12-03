США стежать за всіма діями Росії біля України, і все це "викликає серйозне занепокоєння", - генерал Міллі

США стежать за індикаторами російської військової активності поблизу України, і вона викликає "серйозне занепокоєння".

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на LB.ua, про це пише Reuters.

Як зазначив генерал армії США Марк Міллі – голова Обʼєднаного комітету начальників штабів і військовий радник американського президента, російська риторика стає усе більш різкою, але відмовився називати варіанти, які Штати розглядають на випадок нового вторгнення РФ.

"Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми стежимо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння", – заявив він.

Міллі продовжує наголошувати на важливості суверенітету України для Вашингтона та Альянсу НАТО.

"На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті щодо держави, незалежної з 1991 року", – зазначив генерал.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів також відмовився називати кількість військових РФ біля України, але припустив, що вона сильно відізняється від звичайної кількості.

Нагадаємо, 23 листопада Міллі мав розмову з російським колегою – начальником генштабу Валерієм Герасимовим. Переговори відбулися на тлі повідомлень про підготовку російсько-американських контактів на найвищому рівні та загрози російського вторгнення в Україну.

На тлі нової загрози з боку Росії держави-партнери України активізували свою підтримку та двусторонні перемовини. Незабаром плануються переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Однією з тем для розмов стане Україна.