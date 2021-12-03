США стежать за всіма діями Росії біля України, і все це "викликає серйозне занепокоєння", - генерал Міллі
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США стежать за індикаторами російської військової активності поблизу України, і вона викликає "серйозне занепокоєння".
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на LB.ua, про це пише Reuters.
Як зазначив генерал армії США Марк Міллі – голова Обʼєднаного комітету начальників штабів і військовий радник американського президента, російська риторика стає усе більш різкою, але відмовився називати варіанти, які Штати розглядають на випадок нового вторгнення РФ.
"Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми стежимо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння", – заявив він.
Міллі продовжує наголошувати на важливості суверенітету України для Вашингтона та Альянсу НАТО.
"На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті щодо держави, незалежної з 1991 року", – зазначив генерал.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів також відмовився називати кількість військових РФ біля України, але припустив, що вона сильно відізняється від звичайної кількості.
Нагадаємо, 23 листопада Міллі мав розмову з російським колегою – начальником генштабу Валерієм Герасимовим. Переговори відбулися на тлі повідомлень про підготовку російсько-американських контактів на найвищому рівні та загрози російського вторгнення в Україну.
На тлі нової загрози з боку Росії держави-партнери України активізували свою підтримку та двусторонні перемовини. Незабаром плануються переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Однією з тем для розмов стане Україна.
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Тогда попробуют ввести авианосец в ЧМ, но Эрдоган скажет: ээээ, так нельзя, запрещено конвенцией.
И Макмилли такой: А, ну раз нельзя, то нельзя, мы *****ц как глубоко озабоченоозадачены.
Скорее Латвия объявит войну рашке чем эти макмиллитаристы
Московский Центр Карнеги не стал иностранным агентом, потому что через него удобно озвучивать месседжи, которые нельзя сказать напрямую. Например, недавно директор Центра заявил, что Украина суверенная страна, но попытка вступления в НАТО неизбежно приведет к войне и оккупации Украины.
Какая же это суверенность, если важнейшие решения нужно согласовывать в Кремле? - спросят одни. Россия вынуждено защищается от угрозы НАТО! - ответят другие. Давайте посмотрим на примеры подобной "защиты" чтобы понять, в чем видят "угрозу НАТО" в Кремле с момента возникновения этого блока.
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1948 год - блокада советскими войсками Западного Берлина, контролируемого союзниками. 1949 год - США заявили о неэффективности ООН из-за разногласий постоянных членов Совбеза. 1949 год - подписание Североатлантического договора в ответ на попытки СССР расширить зону своего контроля.
1955 год - создание ОВД в противовес НАТО. 1956 и 1968 гг. - ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию из-за угрозы их выхода из ОВД и потенциального присоединения к НАТО. 1979 год - оккупация Афганистана из-за угрозы "ракет НАТО в подбрюшье СССР". 1991 год - распад ОВД и бегство участников в НАТО.
Кремль создал на территории Грузии, Молдовы и Украины сепаратистские анклавы, которые блокируют продвижение этих стран в НАТО. Не так давно в Черногории Кремль готовил госпереворот, чтобы не допустить ее вступления в НАТО. Украине прямо грозит большой войной в случае вступления в альянс.
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В Кремле действительно верят, что НАТО нападет на ядерную державу, чтобы кормить комаров в Сибири вместо того, чтобы обменивать нефть и газ на кусочки нарезанной бумаги? Нет, не верят. Не так давно у России было крупнейшее представительство в НАТО, и база НАТО располагалась на территории РФ.
Может быть дело в неустранимом желании имперского контроля? НАТО было создано для обуздания этого желания и всю историю существования блока в него бежали государства, над которыми Кремль пытался установить имперский контроль. Это действительно угроза, но ее корни лежат не в НАТО.
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Имперский национализм - это чувство неудовлетворенности, когда границы культурного и политического контроля не совпадают, либо чувство эйфории, когда они наконец совпали. Имперцы распространяют свой культурный контроль на другие страны, а затем пытаются получить над ними военный контроль.
Российские социологи объясняют это чувство компенсаторным механизмом. Когда не можешь обустроить свою страну так, чтобы ею гордиться, начинаешь искать чувство гордости в имперском величии. В большой территории и великой культуре, которую несешь другим странам и расширяешь территорию за их счет.
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P.S. В США рассекречивают архивы по мере истечения срока давности. Несколько лет назад там рассекретили переговоры Ельцина и Клинтона.
"Президент Ельцин: ...Прошу Вас об одном. Просто передайте Европу России. США не находятся в Европе. Европа должна быть делом европейцев. Россия наполовину европейская и наполовину азиатская.
Президент: Значит, Азию Вы тоже хотите?
Президент Ельцин: Конечно, Билл. В конце концов, мы должны будем договориться обо всем этом."
Напомню, что при "демократе" Ельцине были развязаны войны в Грузии и Молдове.
Юрий Христензен
Председатель объединённого комитета начальников штабов (англ. The Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) согласно законам США - самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США[2] и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США[3] и министра обороны[3][4]. В то время как председатель выше по должности всех офицеров, он не осуществляет оперативного командования вооружёнными силами; тем не менее, он помогает президенту и министру обороны осуществлять командование[2].
Так что это вам не .....Филя Бридлав!
Обосцобеспокоенность