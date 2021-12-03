Журналісти встановили хронологію поширення фейку про "розстріл мігрантів" українськими військовими
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Фактчекінговий проєкт "Без Брехні" встановив хронологію поширення фейку про "розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні".
Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інформацію про "розстріл" активно поширювали російські ЗМІ.
Інформаційна операція розпочалася з підготовки фейку про те, що нібито військові "61-ї окремої піхотної єгерської бригади" заявили про намір "застосовувати зброю проти мігрантів, які прориватимуться з Білорусі". Саме цю "заготовку" використали, щоб поширити фейк про "розстріл мігрантів військовими 61 бригади".
Фейк поширили через авторитетне видання. Розносили синхронно за кілька хвилини після появи фейкового джерела в telegram-каналах. Для міжнародного резонансу поширили на англійській у твіттері і на арабський світ через впливові фейсбук-сторінки.
Журналісти зазначили, що головними меседжами цієї провокації є:
- Україна накопичила війська поблизу кордонів з Білоруссю, що становить загрозу союзній державі;
- з 24-26 листопада ЗСУ проводить операцію "Полісся", мета якої - не допустити мігрантів в Україну;
- саме військові ЗСУ, а не прикордонники "розстріляли мігрантів";
Першим фейк поширив регіональний сайт "Житомир Ньюс" 30 листопада о 8:05. Видання нібито з посиланням на джерела написало, що "29 листопада близько 4 години ранку на білорусько-українському кордоні стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", а саме: "силовиками було припинено спробу переходу державного кордону України групою порушників східної зовнішності".
Того ж дня на фейсбук-сторінці військового полковника Василя Румака опублікували відео нібито "розстрілу мігрантів". Пізніше Румак повідомив, що його сторінку зламали й відео публікував не він.
За 9 хвилин після публікації відео на сторінці Румака це ж відео публікує у фейсбуці "Юрій Іванов" з Курська та пише, що його оприлюднив український військовий та додав, що воно з’явилося завдяки оліграху Рінату Ахметову. Паралельно схожа публікація з’являється в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтактє".
О 14:02 на телеграм-каналі "Охранитель" з'являється відео з посиланням на фейсбук військового, із версією "від експертів", що "поява відео пов’язана з Ахметовим, у якого конфлікт з Зеленським, і поява відео дискредитує Зеленського перед партнерами".
У межах цієї інформаційної операції, зокрема, зламали сайт "Детектора медіа".
Окрім цього, у фейковий матеріал додали скріншот нібито новини за 29 грудня з офіційної сторінки Прикордонної служби, у якому згадують "61 бригаду". Ця "новина" також містить помилки у назві області "ЖитоРМинщині" та в інших словах, а увесь текст написаний жирним шрифтом. Державна прикордонна служба 1 грудня о 16:41 спростувала фейкове відео і заявила, що жодних груп мігрантів на кордоні з Білоруссю виявлено не було.
Попри те, що "Детектор медіа" видалив фейк, скріношти з сайту почали ширити телеграм-канали. В жодному повідомленні не надається посилання на саму новину, також немає жодної згадки про цю статтю до справжнього часу її публікації на "Детекторі" – 14:35 1 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
цікаво нахіба приплели Ахмєтку?
Але бузою скористалася росія, завели ДРГ, почали захоплювати мєнтовки і роздавати зброю нарікам та алкашам, а потім і війска підтягнулися. Коли Ахметов допер що й до чого, було вже пізно. За великим рахунком, від того що сталося він постраждав найбільше.
Зараз починається наступний акт марлезонського балету. Ахметов хто завгодно, але не дурень, він розуміє що у "вугільної справи Порошенка" саме він є "кінцевим бенефіціаром", бо йому має прилетіти в фіналі з конфіскацією і контролем Коломойського за "націоналізованими" активами. Тому він вирішив не чекати.
Але, боюся що після цієї війни жаб з гадюками від України нічого не залишиться.
Все як під копірку.
Батько, Олексій Іванович, народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
Якщо б якийсь Вальцман побрався з жінкою на прізвище Григорчук і взяв її прізвище то був би Григорчуком. Вас на і палі.
С. Саф'яни засноване запорожцями, що втекли на Дунай після зруйнування Січі.
Якщо доля дала тобі лимон, зроби з нього лимонад!
Профессия медиа-киллера, или «журналиста-расследователя» (на сленге грантоедов) для Украины становится все более опасной. Элитный медиа-киллер Денис Бигус нажил себе крупные проблемы в виде конфликта с депутатом ОПЗЖ Ильей Кивой. А поскольку публикацию Бигусом компромата на Киву, мы восприняли как вполне логичное продолжение прежнего прессинга Кивы со стороны власти, новость о том, что Бигус признал опубликованные материалы фейком, нас несколько озадачила.
Мы выяснили, что с большой долей вероятности Бигуса подставили. Кто-то, кому Бигус безусловно верил, сбросил ему материалы, которые были оперативно опубликованы. Почти сразу в дело включился другой медиа-киллер Шарий, который не менее оперативно доказал, что материалы Бигуса лживы. Кива естественно воспринял накат Бигуса как неудачную попытку власти его дискредитировать, и теперь он жаждет реванша в виде суда с Бигусом и отсуживания нескольких миллионов гривен.
В представлении Кивы унижая Бигуса он унижает Офис президента, в том что Бигус работает на контору Подоляка после передач про угольный бизнес Медведчука и после того как Бигус только что озвучил тезис ОП будто законопроект 5600 (повышающий и запускающий группу налогов) направлен против олигарха Ахметова, давно никто не сомневается. Для Кивы это реванш за прежние тяготы и унижения.
Бигус, естественно, бросится в ОП с криком: «Выручайте!» И не только за прошлые «подвиги». Скорее всего, источник, из которого Бигус получил материалы на Киву, был тот самый источник, который передавал ему материалы по другим заказам ОП. Но фокус в том, что сейчас ОП Бигусу ничего не передавал. И вот дальше возможны варианты.
Вступиться за Бигуса для ОП означает пойти на унизительную договоренность с Кивой. Этот вариант неприемлем для главы ОП Андрея Ермака. Кива для него - фигура, а Бигус - никто и звать никак. С большой долей вероятности Бигусу ответят в том смысле, что: «Сам напортачил - сам спасайся». Далее вариантов три.
Первый, Бигус уедет за границу и оттуда начнет серию передач-разоблачений функционеров Офиса президента. А это будет уже второй «вагнергейт». Вариант два, Бигус побежит в офис Петра Порошенко, на камеры покается за «свинарчукгейт» и за привязывание Порошенко к угольному бизнесу Медведчука (Порошенко с Бигусом как раз судится по этому делу). И опять-таки огласит, что выпускал передачи по заказу Офиса президента и "господ приближенных ко двору". Третий вариант - трагический, его рассматривать не будем.
Оба первых варианта для офиса президента означают катастрофу и развал всей работы по дискредитации Петра Порошенко, в которой Бигус был задействован напрямую. ОП в ответ естественно заявит, что Бигус куплен Порошенко, и это будет выстрел в ногу. Ведь если Бигуса можно купить, то где гарантия что он не был куплен ранее?
Кто заказчик такой крутой комбинации, сказать сложно. Для Порошенко Бигус, как и для Ермака, не фигура. Петру Порошенко хватает других проблем. Сам Кива с целью посчитаться с ОП? Возможно, особенно учитывая отношение Кивы к МВД. Однако даже Кива должен понять, что ОП из-за Бигуса на его условия не пойдет, а загнанный в угол Бигус начнет уничтожать ОП, что опять же аукнется самому Киве.
Мы предлагаем версию, которая объясняет все, но не имеет никаких доказательств. Организовал эту хитроумную комбинацию тот, кто прекрасно разбирается во всех нитях власти (в т ч и в теневых), и имеет на команду Зеленского крупный зуб. Этот кто-то - действующий генерал спецслужб, наделенный властью и агентурными возможностями, который люто ненавидит команду Зеленского за «вагнергейт» и за унижение спецслужб им вызванное. В т ч, за травлю генерала Бурбы, организованную ОП. А то, что после скандала с «вагнеровцами» в спецслужбах все, от прапорщика до генерала, называют команду Ермака предателями, известно сейчас каждому политтехнологу.
Если это действительно бунт спецслужб… Впрочем, скоро все узнаем. Такое будет сложно не заметить.