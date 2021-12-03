До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і шляхів зупинення цього процесу поки що не видно, - НАНУ
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Вчені Національної академії наук України спрогнозували, що до кінця століття населення Україні суттєво скоротиться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлення НАН.
"За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника"", - розповіли науковці
Як зазначають дослідники, на скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.
"Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Слід враховувати також те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів. Це комплексна проблема. І доволі серйозна", - повідомили у НАН.
Будь ласка, зачекайте...
лучше даже 5 млн., но без этого вот всего.
хотя там тундра и т.д., но пусть 5млн кв км - 30млн населения, то есть 6 млн на 1млн кв км, а у нас - 600К. кв км, то есть где-то 4-5слн. житунов - хватает. Ах да, и НАТО шоп защищало и снег ВНЕЗАПНО не выпадал, и вообще - вы смотрю муссолинист, так уменьшить население только сталин хотел(в\на Сибирь отправить)
Тому покращити демографію у нас за рахунок індусоафриканців до кінця цього століття навряд чи удасться - вони цим "зможуть допомогти" ЄС і США.
Тут питання, а воно нам треба?
Суперджеты, на которых не хочет летать даже Аэрофлот ?
Или МС-21, крыльев для которого произвести не могут ?
Или МС-21 уже продают по всему миру ?
Или он уже обслуживает хоть одну авиалинию вообще ?
Я беру информацию не в темнике - вкурил ?
Этот заезженый лапотный миф про "самую богатую" в совке Украину, очень умиляет, хорошо хоть про "первую экономику в Европе" не написал, как другие ватаны.
В чем проявлялось это "богатство"? В нарисованной совком статистике? В нищем населении? В страшнейшей девальвации валюты, когда опять же взятый с потолка курс совкового срубля показал свою реальную "ценность" на уровне туалетной бумаги? В пустых полках и тотальном дефиците всего? Или может в устаревших уже на момент постройки дотационных заводах, продукция которых оказалась абсолютно неконкурентноспособна в мире из-за чего они собственно и позакрывались?
Отдельный вопрос, как вообще можно объективно оценить ИПЧ в закрытом от мира совке, как минимум частично основываясь на предоставленных самим же совком данных, которые разумеется были "образцово показательными", правда только на бумаге. Я уже молчу, что жизнь в совке была совсем не однородна и ситуация значительно отличалась от республики к республике.
Короче - ИЧР совка 33 место из 60 стран, т.е. ниже середины, ИЧР Украины 74 место из 190 стран, т.е. выше середины. Индекс Украины за 1990 - 0,725, за 2019 (последние данные) - 0.779, заметно выше совкового. Так что все твои дешевые манипуляции пердеж в лужу, не более.
Индекс паРаши 0,824. Индекс Украины ниже всего лишь на 0,045. Неплохо так для воюющей "нищей страны" в сравнении с нефтяной "сверхдержавой". Тут либо Украина не такая уж нищая, либо паРаша не такая уж "сверхдержава".
Но вообще меня умиляет сформировавшаяся устойчивая тенденция последних лет, когда ватники азартно сравнивают паРашу уже не с США или странами ЕС, а с "нищей, отсталой, вот-вот развалится и тд" Украиной. )
Это подтверждено какими-то данными или просто личное, субъективное мнение? Чем Украина была лучше?
"2000-2010 на одном уровне, с 2010 Россия начала уходить в отрыв".
Это когда цены на нефть с 2000 года поползли вверх, а к 2008 начали бить рекорды и паРаша просто купалась в бабле, отчего и эффект проявился в 2010х?
Какой вообще смысл сравнивать свою страну с другой, с абсолютно другими ресурсами, которых у Украины нет и не будет? И почему именно с паРашей? Которая далеко не лучший образец для подражания. Почему не с какой-то другой, схожей по условиям, европейской страной или с уровнем своей страны раньше и сейчас?
По факту по сравнению с совком уровень жизни в Украине заметно вырос, даже несмотря на агрессию паРаши, высокий уровень коррупции и бестолковый правительственный аппарат и прочее. Если с другими странами сравнивать, то один из лучших образцов - Польша. По исходным данным, количеству населения и прочему, очень похожа на Украину. Но в отличии от Украины она быстро избавились от совка в головах, провела важные реформы, из-за которых уровень жизни на кокое-то время упал, но затем начал быстро расти, что позволило вступить в ЕС и все у них теперь хорошо. По всем этим вашим статистикам Польша сейчас заметно обгоняют ту же паРашу, при том, что у Польши как и у Украины нет ни нефти, ни газа. Вот на нее еще имеет смысл равняться, а не на шизоидную феодальную недоимперию, спускающую почти все свои огромные ресурсы на дорогие понты, имперские амбиции и дворцы, вместо того, чтообы своим холопам уровень жизни поднять.
Вообще забавно у тебя получается, Украину с рашкой и ее, по сути дармовым, нефте-газовым баблом и ресурсами сравнивать можно, а с Польшей, которая по большинству параметров в 1990х была практически идентична Украине - нельзя. Видите ли в Польшу, после вступления в ЕС 100 лярдов влили и долги простили... Я бы еще понял, если бы ты написал об более удачном географическом положении Польши (отсутствие паРаши в соседях) и гораздо менее промытое совком население. Но опять же у Украины были свои преимущества, которые она не смогла реализовать, не в последнюю очередь благодаря "заботе" и стараниям той же рашки.
Я не знаю в какой ты там "отсоциации", но вижу в позе раком у паРаши тебе нравилось гораздо больше)
Тебе кто-то, что-то должен? Нормальные торговые отношения, на рыночных условиях, без шантажей и оккупаций территорий, что еще нужно от адекватных соседей. Или европейские налогоплательщики тебя содержать должны? Производи конкурентные товары и продавай в ЕС, кто тебе мешает? А нет, отсоциируй молча, экономист комнатный.
Квоты ЕС на украинские товары это не запрет, наоборот квоты позволяют экспортировать украинские товары в ЕС без пошлин. Сверх квоты ввози сколько хочешь, но нужно заплатить пошлину.
Я лишь назвал тебя тем, чем ты являешься. Что ты можешь ответить, кроме очередного бреда, не имеющий отношения к реальности?
Что поделать, аграрная страна...
На Московии все верят, что их 140 миллионов.
1)Украинцы 81 млн
2)Русские 77
3)Белорусы 4 млн
4)Казахи 3 млн
Посмотрите на колонны джипов, забирающие детишек вечером из частных детских садов. Украинцев за рулём нет.
(маленька підказка)
Просто сходіть і спитайте 2-3 молодих і 2-3 зрілих людей - що їм не вистачає для розмноження
(маленька відповідь)
Гроші, віри у майбутнє...
Ну.. вперьод, чо
Потихоньку заселят арабами.
В России - то же самое.
Какой народ сидит на Банковой и в кремле ?
Для ускорения процесса готовится ещё и война.
Є канал лікаря Анатолія Якименка - все аргументовано і виважено.