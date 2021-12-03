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До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і шляхів зупинення цього процесу поки що не видно, - НАНУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і шляхів зупинення цього процесу поки що не видно, - НАНУ

Вчені Національної академії наук України спрогнозували, що до кінця століття населення Україні суттєво скоротиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлення НАН.

"За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника"", - розповіли науковці

Як зазначають дослідники, на скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.

"Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Слід враховувати також те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів. Це комплексна проблема. І доволі серйозна", - повідомили у НАН.

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Топ коментарі
+8
Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3303120\\\\\\\\\\\

лучше даже 5 млн., но без этого вот всего.
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03.12.2021 09:36
+7
Программа презедента "ВЕЛИКЕ ТРАХІВНИЦТВО" нам поможет!
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03.12.2021 09:42
+6
Біда не в тому, що скорочується населення України, а в тому, що воно не скорочується в Азії та Африці.
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03.12.2021 10:06
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Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3303120\\\\\\\\\\\

лучше даже 5 млн., но без этого вот всего.
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03.12.2021 09:36 Відповісти
Ніхто не може відповісти, якою ж є оптимальна кількість населення України? - бо складається таке враження, що чим більше, тим краще.
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03.12.2021 09:40 Відповісти
я скажу - см. в/на Канаду - вот так.
хотя там тундра и т.д., но пусть 5млн кв км - 30млн населения, то есть 6 млн на 1млн кв км, а у нас - 600К. кв км, то есть где-то 4-5слн. житунов - хватает. Ах да, и НАТО шоп защищало и снег ВНЕЗАПНО не выпадал, и вообще - вы смотрю муссолинист, так уменьшить население только сталин хотел(в\на Сибирь отправить)
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03.12.2021 10:01 Відповісти
Программа презедента "ВЕЛИКЕ ТРАХІВНИЦТВО" нам поможет!
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03.12.2021 09:42 Відповісти
кстати, не думаю шо Шевченко просто от себя так ездит к Лукащенку - Зеля отправляет. Полу-диктатор наша Зеля, учится у Лукаша.
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03.12.2021 10:02 Відповісти
Ну уже такая программа давно есть... Только она для жителей арабских и азиатских стран , которые едут сюда за секс туризмом
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03.12.2021 10:22 Відповісти
На начало 1931 года в Украине проживало 81 миллион человек согласно книжечке изданной в СССРе дохлом,под названием "На Великой стройке" под редакцией А.А.Шибанова в городе Москва напечатанной...Крысы Мавзолейные,вы куда дели столько людей,Крысы...
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03.12.2021 10:03 Відповісти
бред. где они все жили? где эти города и гигантские поселения?
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03.12.2021 10:09 Відповісти
Книжечку эту я нашел...Шибанов в 1931 году в соавторстве с 6 москалями все тогда подсчитали..не парься...каждго человечка... учли...Ибо если бы не сделали это их бы Сралин кокнул...
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03.12.2021 10:14 Відповісти
Ещё раз - где они все жили? где эти города и гигантские поселения?
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03.12.2021 10:25 Відповісти
такой упорытыш всегда выкрутится, скажет что Запорожье был типа шанхая, 15 миллионов человек, и его смыло при подрыве днепрогеса.. видно же что больной человек, пенсионер переполненный злобой неудачник. спасибо интеренету у него есть отдушина.
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03.12.2021 10:40 Відповісти
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03.12.2021 10:44 Відповісти
Село, землі бракувало, мігрували в Канаду, США, Аргентину...
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03.12.2021 10:36 Відповісти
Нас уже начинают готовить к явным последствиям вакцинации.
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03.12.2021 10:04 Відповісти
Чомусь усі забувають, що це стосується усього світу. Навіть Індія скоро дійде до порога 2 дитини на сім'ю. Африка ще "протримається" кілька десятків років за рахунок відставання від усього світу, але потім і там почнеться зниження населення.
Тому покращити демографію у нас за рахунок індусоафриканців до кінця цього століття навряд чи удасться - вони цим "зможуть допомогти" ЄС і США.
Тут питання, а воно нам треба?
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03.12.2021 11:03 Відповісти
То есть динамика с 1991 года тебя радовала?
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03.12.2021 12:32 Відповісти
Управляющий класс ничего не производит, повышает себе зарплаты и льготы - вот основная причина. Как и то, что управляющий класс - неукраинский.
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03.12.2021 10:47 Відповісти
******* проголосовавший за клоуна рассказывает о том что его щимит управляющий класс. Мозгами нужно было думать 2.5 года назад
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03.12.2021 10:55 Відповісти
У тебя же только спинномозговые рефлексы - что ты знаешь о мозгах ?
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03.12.2021 12:24 Відповісти
Біда не в тому, що скорочується населення України, а в тому, що воно не скорочується в Азії та Африці.
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03.12.2021 10:06 Відповісти
не верю в эти прогнозы.если пройдут экономические реформы повысится уровень жизни и особенно улучшится медицина то и Украина не будет безлюдной.Не хочется решать вопрос увеличения населения за счет мигрантов.Печальный пример -миграция финно-угорских особей после нескольких десятилетий геноцида украинцев в начале 20 века
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03.12.2021 10:06 Відповісти
Печальный пример это тотальная деградация и де индустриализация Украины с 1991 года. Т. е. с того времени как украинцы и Украина сами собой распоряжались. Если вы не в курсе на сегодня по мнению ООН и МВФ Украина самая бедная страна Европы, хотя на момент обретения нэзалэжности была самым богатым осколком СССР.
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03.12.2021 10:17 Відповісти
мнение кацапов украинцам не интересно.Займитесь своими дураками и дорогами
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03.12.2021 10:33 Відповісти
Вообще то я в Украине живу и гражданин Украины. В России бываю. Дороги там лучше, и на много лучше. Что касается дураков, то дураки не строят сотнями в год суда, самолёты и вертолёты.
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03.12.2021 10:43 Відповісти
В польшах-чехиях дороги лучше чем в твоей парашии, но у них их нет ни нефти, ни газа
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03.12.2021 11:03 Відповісти
Какие "самолёты сотнями"?
Суперджеты, на которых не хочет летать даже Аэрофлот ?
Или МС-21, крыльев для которого произвести не могут ?
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03.12.2021 12:27 Відповісти
А что с Суперджетом? Суперджеты сегодня летают. В постоянной эксплуатации 180 единиц. Вообще выпущено уже 220. А сколько Анов выпустила Украина с 2016 года? НОЛЬ!
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03.12.2021 12:31 Відповісти
Та и крылья для МС 21 уже сами делают. Вы вообще сами информацию ищите? Или только пропаганду смотрите?
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03.12.2021 12:33 Відповісти
Крылья делают, только никак не сделают ьез импортных композитов.
Или МС-21 уже продают по всему миру ?
Или он уже обслуживает хоть одну авиалинию вообще ?
Я беру информацию не в темнике - вкурил ?
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03.12.2021 12:36 Відповісти
Украина Ан-178 выпустила столько, сколько ей нужно.
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03.12.2021 12:37 Відповісти
Когда говорят об охеренной промышленности в усср - у меня это вызывает лишь смех. Пожил 10 лет в столице этой самой багатой республики, есть что вспомнить. Особенно пустые полки, невозможность купить самое необходимое для жизни, годовые очереди за квартирами, машинами, коврами, мебелью...
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03.12.2021 11:01 Відповісти
Ватник, деградация Украины как раз и произошла во время совка. Совок очень хорошо умел обыдлять людей, делать из них покорных, плывущих по течению овощей и холопов, способных бурчать на кухне, но неспособных взять на себя ответственность за собственную жизнь. Ты тому наглядный пример.
Этот заезженый лапотный миф про "самую богатую" в совке Украину, очень умиляет, хорошо хоть про "первую экономику в Европе" не написал, как другие ватаны.
В чем проявлялось это "богатство"? В нарисованной совком статистике? В нищем населении? В страшнейшей девальвации валюты, когда опять же взятый с потолка курс совкового срубля показал свою реальную "ценность" на уровне туалетной бумаги? В пустых полках и тотальном дефиците всего? Или может в устаревших уже на момент постройки дотационных заводах, продукция которых оказалась абсолютно неконкурентноспособна в мире из-за чего они собственно и позакрывались?
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03.12.2021 11:53 Відповісти
Есть понятие ЕРЧП. Его считает ООН и по своим объективным методикам а не по пропаганде. Так вот СССР в 1990 по ИРЧП был на 25 месте в мире. А сегодня Украина на 74 месте. Падение с 25 на 74.
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03.12.2021 12:27 Відповісти
ИРЧ в 1990 был только разработан и соответственно очень сырым, методика его составления постоянно меняется и прежний результат основанный на старой методике уже не актуален. Насколько помню он был заново пересчитан уже в 1992 году и по нему совок занимал уже 33 место из 60 стран. Возможно по новейшим методикам подсчета еще ниже упал.
Отдельный вопрос, как вообще можно объективно оценить ИПЧ в закрытом от мира совке, как минимум частично основываясь на предоставленных самим же совком данных, которые разумеется были "образцово показательными", правда только на бумаге. Я уже молчу, что жизнь в совке была совсем не однородна и ситуация значительно отличалась от республики к республике.
Короче - ИЧР совка 33 место из 60 стран, т.е. ниже середины, ИЧР Украины 74 место из 190 стран, т.е. выше середины. Индекс Украины за 1990 - 0,725, за 2019 (последние данные) - 0.779, заметно выше совкового. Так что все твои дешевые манипуляции пердеж в лужу, не более.
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03.12.2021 13:17 Відповісти
А у РФ какой ИРЧП сегодня? Почему он выше чем у Украины? РФ же под санкциями а нас весь мир поддерживает? ))
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03.12.2021 13:25 Відповісти
Каким боком политическая поддержка развитых стран к ИЧР, вась?
Индекс паРаши 0,824. Индекс Украины ниже всего лишь на 0,045. Неплохо так для воюющей "нищей страны" в сравнении с нефтяной "сверхдержавой". Тут либо Украина не такая уж нищая, либо паРаша не такая уж "сверхдержава".
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03.12.2021 13:46 Відповісти
в этих ваших 0,045 аж 22 страны вмещаются. И РФ под экономическими санкциями, которые сильно понижают все параметры на основании которых выводят ИРЧП .
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03.12.2021 13:58 Відповісти
Ты так уверен, что "сильно понижают все параметры"? ИЧР Украины с 2014 года, после начала агрессии паРаши, почти не просел, по сути просто рост замедлился. А урон который паРаша нанесла Украине значительно выше, чем урон от западных санкций, которые в основном затрагивают российских олигархов и чинуш.
Но вообще меня умиляет сформировавшаяся устойчивая тенденция последних лет, когда ватники азартно сравнивают паРашу уже не с США или странами ЕС, а с "нищей, отсталой, вот-вот развалится и тд" Украиной. )
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03.12.2021 14:17 Відповісти
Я не ватник, я гражданин Украины и живу в Украине. Поэтому я всегда сравнивал Украину с Россией. И если до 2000 мы были лучше , 2000-2010 на одном уровне, то с 2010 Россия начала уходить в отрыв. Посмотри сколько там всего строится.
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03.12.2021 14:28 Відповісти
"до 2000 мы были лучше , 2000-2010 на одном уровне".
Это подтверждено какими-то данными или просто личное, субъективное мнение? Чем Украина была лучше?
"2000-2010 на одном уровне, с 2010 Россия начала уходить в отрыв".
Это когда цены на нефть с 2000 года поползли вверх, а к 2008 начали бить рекорды и паРаша просто купалась в бабле, отчего и эффект проявился в 2010х?
Какой вообще смысл сравнивать свою страну с другой, с абсолютно другими ресурсами, которых у Украины нет и не будет? И почему именно с паРашей? Которая далеко не лучший образец для подражания. Почему не с какой-то другой, схожей по условиям, европейской страной или с уровнем своей страны раньше и сейчас?
По факту по сравнению с совком уровень жизни в Украине заметно вырос, даже несмотря на агрессию паРаши, высокий уровень коррупции и бестолковый правительственный аппарат и прочее. Если с другими странами сравнивать, то один из лучших образцов - Польша. По исходным данным, количеству населения и прочему, очень похожа на Украину. Но в отличии от Украины она быстро избавились от совка в головах, провела важные реформы, из-за которых уровень жизни на кокое-то время упал, но затем начал быстро расти, что позволило вступить в ЕС и все у них теперь хорошо. По всем этим вашим статистикам Польша сейчас заметно обгоняют ту же паРашу, при том, что у Польши как и у Украины нет ни нефти, ни газа. Вот на нее еще имеет смысл равняться, а не на шизоидную феодальную недоимперию, спускающую почти все свои огромные ресурсы на дорогие понты, имперские амбиции и дворцы, вместо того, чтообы своим холопам уровень жизни поднять.
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03.12.2021 15:06 Відповісти
Польша образец? Польше МВФ списал долги на 50 млрд. Польше закачали 100 млрд. различной безвозмездной помощи. Украине разве такое светит?
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03.12.2021 17:34 Відповісти
Если Украина проведет необходимые реформы, то вполне. Польша, благодаря реформам, сама быстро развиваться начала, все эти списанные долги и денежные вливания были просто хорошим бонусом, который ускорил развитие. Без реформ в страну сколько угодно денег можно вливать, как в бездонную яму, большого эффекта не будет. В ту же Беларусь кацапы в сумме больше бабла влили, в обмен на суверенитет и лояльность, что-то Беларусь до Польши явно не дотягивает.

Вообще забавно у тебя получается, Украину с рашкой и ее, по сути дармовым, нефте-газовым баблом и ресурсами сравнивать можно, а с Польшей, которая по большинству параметров в 1990х была практически идентична Украине - нельзя. Видите ли в Польшу, после вступления в ЕС 100 лярдов влили и долги простили... Я бы еще понял, если бы ты написал об более удачном географическом положении Польши (отсутствие паРаши в соседях) и гораздо менее промытое совком население. Но опять же у Украины были свои преимущества, которые она не смогла реализовать, не в последнюю очередь благодаря "заботе" и стараниям той же рашки.
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03.12.2021 18:00 Відповісти
Опять Россия виновата)) Та РФ уже как 8 лет враждебное для нас государство! )) Мы уже более 7 лет в отсоциации с ЕС. Проснитесь.
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03.12.2021 19:18 Відповісти
Ватник, если ты не в курсе, то до 2014 паРаша использовала все средства для удерживания Украину в орбите своего прямого влияния: шантаж, как экономический, так и политический, блокирование любых движений на сближение и торговлю с Западными странами (ей можно, Украине нельзя), поощрение коррупции, подкупы, т.к. с коррупционными правительствами ей легче и привычней работать, и всех этих рыговских попыток искусственно разделить Украину на восток/запад, русскоязычных/украиноязычных и тд. В таких условиях не удивительно, что Украина, как и остальные постсовковые страны-соседи паРаши, практически не развивалась, кроме стран Балтии, которые сразу послали паРашу нах и вошли в НАТО и ЕС. А с 2014 паРаша вообще на Украину напала, развязала и поддерживает войну, отжала территории, закрыла свой рынок и тд.
Я не знаю в какой ты там "отсоциации", но вижу в позе раком у паРаши тебе нравилось гораздо больше)
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03.12.2021 20:15 Відповісти
Уже 8 лет прошло, а ты всё вспоминаешь. )) Чего друзяки из ЕС плохо помогают? Поэтому эта ассоциация на самом деле для Украины отсосиация. )) Почему наши товары на рынок ЕС друзяки не пускают? Мы же им открыли свой рынок полностью.
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03.12.2021 20:49 Відповісти
Что я вспоминаю? Я просто тебе объяснил на пальцах, как паРаша мешала Украине развиваться с момента распада совка. У вас ведь ватанов память как у рыбки и та избирательная.
Тебе кто-то, что-то должен? Нормальные торговые отношения, на рыночных условиях, без шантажей и оккупаций территорий, что еще нужно от адекватных соседей. Или европейские налогоплательщики тебя содержать должны? Производи конкурентные товары и продавай в ЕС, кто тебе мешает? А нет, отсоциируй молча, экономист комнатный.
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03.12.2021 22:35 Відповісти
Какие рыночные условия? Ты про квоты слышал? У нас нет квот на товары из ЕС, а у ЕС есть мизерные квоты на наши товары. Это рынок? Это отсосиация для Украины ))
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03.12.2021 23:18 Відповісти
Овощ, на то сколько и чего Украина может экспортировать в ЕС никаких ограничений нет.
Квоты ЕС на украинские товары это не запрет, наоборот квоты позволяют экспортировать украинские товары в ЕС без пошлин. Сверх квоты ввози сколько хочешь, но нужно заплатить пошлину.
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03.12.2021 23:57 Відповісти
а чего тогда не везут в ЕС сверх квот если можно? )) и чего на товары из ЕС у нас нет таких пошлин? а "овощ" ты написал, что бы я не ответил? это уровень твоей культуры ))
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04.12.2021 00:04 Відповісти
Овощ, с чего ты решил, что никто сверх квот ничего не везет и что на товары из ЕС у Украины нет пошлин?
Я лишь назвал тебя тем, чем ты являешься. Что ты можешь ответить, кроме очередного бреда, не имеющий отношения к реальности?
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04.12.2021 00:26 Відповісти
уровень культуры находится в прямой зависимости от уровня интеллекта и уровня развития. поэтому Украина и оказалась там, где она сейчас ))
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04.12.2021 00:07 Відповісти
Это ты сам своими ватными мозгами придумал? Я гляжу ты у нас уже не только комнатный экономист, но и ученый. Говно хоть за собой смыть не забыл, отсосианец высококультурный?
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04.12.2021 00:30 Відповісти
Результат развития - Украина самая бедная по мнению ООН, МВФ и ЕС страна Европы.
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04.12.2021 00:42 Відповісти
Это результат наличия огромного количества овощей с украинским паспортом.
Что поделать, аграрная страна...
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04.12.2021 10:45 Відповісти
Бабы еще нарожают... маршал Жюков и товаристч Сралин в ГУЛАГе еще нарожают... за миску тюремной баланды...
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03.12.2021 10:11 Відповісти
Вообще то это катастрофа. В 1992 нас было 52 миллиона.
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03.12.2021 10:13 Відповісти
а сколько миллионов из 52 были приехавшие и какой национальности.И перенимать украинскую культуру т.е. ассимилироваться они не собираются.Более того навязывают свое мнение и свои порядки.Если в рашке так хорошо-езжайте .Путин прнял законы для ускорения процесса.Нэхай щастыть
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03.12.2021 11:44 Відповісти
На РАБссии сейчас 89 млн быдла...Татьяна Голикова казала еще 2019 году вы дохнем...
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03.12.2021 10:16 Відповісти
Это военный секрет! Никому не говорите !
На Московии все верят, что их 140 миллионов.
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03.12.2021 12:42 Відповісти
Сто лет назад население Украины сократил кодлан где то Бланка. Сейчас население Украины сокращает кодлан Коломойского. Спираль истории.
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03.12.2021 10:18 Відповісти
при Зеленскогом клоуне началась невиданная до сели миграция.. люди массового тикают из страны
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03.12.2021 10:20 Відповісти
А что плохого? Турки уже сейчас ассимилируюи население, зазывая молодеж женского пола в турцию и т.д..
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03.12.2021 10:21 Відповісти
Если исключить избыточное население, занятое в сельском хозяйстве, то 22 млн человек это разумая цифра.
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03.12.2021 10:25 Відповісти
Диаграмма 1931 года из книги Шибанова "На Великой стройке"..

1)Украинцы 81 млн

2)Русские 77

3)Белорусы 4 млн

4)Казахи 3 млн
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03.12.2021 10:26 Відповісти
Все это есть доступно в Инете...
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03.12.2021 10:27 Відповісти
Голодомора не было говорите в 1932-33 годах...Ну ну..
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03.12.2021 10:32 Відповісти
Перепис не проводять, бо цифри будуть жахливі. Десь ~ 30-35млн (IMHO)
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03.12.2021 10:42 Відповісти
С конца 80-х в семье из двух родителей по одному ребенку. Сейчас у детей 80-90-х по одному ребенку тоже. Откуда возьмется прирост населения, если уже два поколения работают в минус?!!
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03.12.2021 11:07 Відповісти
Некоторые народы плодятся нон-стоп.
Посмотрите на колонны джипов, забирающие детишек вечером из частных детских садов. Украинцев за рулём нет.
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03.12.2021 12:44 Відповісти
Вихід дуже простий: платити матері на кожну другу і третю дитину стільки, щоб діти були забезпечені, вдягнені і ситі до повноліття. За Ющенка в нас народ не вимирав.
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03.12.2021 11:20 Відповісти
Ой не надо, сколько желающих найдеться пополнить свой бюджет таким образом, а не ради дитя.
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03.12.2021 12:25 Відповісти
Без паніки, товаріши! Наш Головнокомандувач щось придумає! Може через Дію будуть давати за кожну дитину абонемент у спортзал на рік або двадцять квитків у кіно, по десять квитків на Квартал 95, тощо. Тож ми будемо завзято народжувати бідних, але дуже (недо)розвинутих інтелектуально та фізично дітей.
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Старые пердуны из НАНУ в очередной раз нам всем говорят , что без черных Украина не выживет... Вы не ученые , вы такие же , как и кива , и не в состоянии это признать ...
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03.12.2021 11:36 Відповісти
Я думав, що після диплома ківі, академіки помилилися, чи один з них взяв "добру" взятку, але, після цієї статті, зрозумів - вони телепні - старі, маразматичні довбойоби....
(маленька підказка)
Просто сходіть і спитайте 2-3 молодих і 2-3 зрілих людей - що їм не вистачає для розмноження
(маленька відповідь)
Гроші, віри у майбутнє...
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03.12.2021 11:40 Відповісти
И нахрена в Киеве столько новостороек?
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03.12.2021 11:42 Відповісти
ну, так-то пан Кобзар ще свого часу рецепт дав. "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями".
Ну.. вперьод, чо
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03.12.2021 11:54 Відповісти
"І вражою злою кров'ю землю окропіте" - начинать надо с этого.
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03.12.2021 12:48 Відповісти
Не сократится!
Потихоньку заселят арабами.
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03.12.2021 12:26 Відповісти
Почему кто-то решает сколько нас должно быть ?
В России - то же самое.
Какой народ сидит на Банковой и в кремле ?
Для ускорения процесса готовится ещё и война.
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03.12.2021 12:51 Відповісти
В селі постійно то тут то в сусідньому мруть люди з симптомами- на поминки майже ніхто не ходить бо бояться підхопити ковід. Але тестів ніхто не робить, бо в райцентрі сімейний лікар дає направлення на тест за 284 грн собі в кишеню. От вам і статистика. Цих померлих ніхто не враховує як померлих від ковіду. А в обл центрах теж лікарі кажуть- воно вам треба, ховати небіжчика в чорному пакеті? Або поховаєте нормально і ми в ковідну статистику не заносимо- запишемо що проблеми серця
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03.12.2021 12:49 Відповісти
Вакциновані мруть від тромбозу, а не від "серця".
Є канал лікаря Анатолія Якименка - все аргументовано і виважено.
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03.12.2021 12:54 Відповісти
Селяни майже усі невакциновані, тому і мруть. Наш МінЗдох навіть не запропонував зробити пересувні бригади для вакцинації у селах. Звичайно, що села можуть остаточно вимерти саме від ковіду.
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03.12.2021 13:04 Відповісти
Та не, не до конца XXI века, гораздо раньше. Лично я знаю несколько семей, которые либо уже в полном составе "за бугром" на ПМЖ, либо в процессе. А ведь все они числятся населением Украины. Хотя может кто-нибудь из них и вернётся, если произойдёт что-то экстраординарное.
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03.12.2021 12:50 Відповісти
 
 