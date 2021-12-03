Устенко пояснив, чому "тисячу Зеленського" не видаватимуть живими грошима: Може стимулювати інфляцію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
1000 грн вакцинованим українцям не виплачуватиметься живими грошима, оскільки є ризик виведення їх з економіки, а також зростання інфляції.
Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".
"От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт", — пояснив Устенко.
Також цією програмою "єПідтримка" обмежені сфери, на які можна витратити отриману від держави COVID-тисячу. А видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони будуть підуть.
"Одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше у порівнянні з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", — розповів радник президента.
Будь ласка, зачекайте...
Цены растут, страна нищает.
Можно было вакцинированным эту тысячу зачесть в платеж за отопление?
И пенсов бы простимулировали бы прививку сделать и деньги пошли бы на дело.
Кому нахрен нужен ваш театр, кино, путешествия на 1000 грн?
Такими методами можно только сорвать вакцинацию , а не стимулировать . Этот ,наверно , закон агрессор подсунул
давай - скажи - почему так то? машин стало в разы больше. даже не мужиков за рулем - раз в 5-10 больше.
они когда врут про коммуналку палятся на субсидиях)
просто я х.з., но .. да, кто там и кого штрафовать будет то
у нас недалеко 1 пи..ар ставит тупо фуру возле хаты, узкая улица и 2 года все БЫДЛАНЫ объезжают это говно!!! рискуя, т.к. там поворот недалеко, я настолько о....
озвереваю, скажем, просто поджег бы если бы ездил за рулем - а тут вот на сайте например свистят за какие то типо сопротивления - та блин, Зеля просралась и подтерлась сотни раз конституцией бл., что и кто сделал то??
начнем.
земле(и небесной тверди) 7000 лет?
закончили.
можешь поискать - орудия пыток инквизиции
ну и скажешь что? люди "не верили", или были ведьмами/колдунами?
представь просто - живешь себе, а потом... пожалуйте бриться(кстати реально)
може є в інеті - але просто тупо ні за що суддю от так ось зробили, а потім сина на те крісло посадили - судити людей і воєводою.
пошукай.те(паралельно слухаю Зелю...)якшо не віриш - https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
якраз говорить Зеля.... нібито нормально. сталін теж так говорив - мало не кожен пролєтарій буде на .... що там було не вкрадене в совку? - ну на власній тачанці їздити(може в тюрмі)
им надо истины разжевывать
Понты клована дорогого стоят.
Лещенко то же высрал. но блин, на какой импорт истратить мона?
\\\\\Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт" Джерело: https://censor.net/ua/n3303122\\\\
??? то есть если я упоролся факцинами, взял тыщу и купил ящик Сникерсов = истратил на импорт?
так налоги то за ввезение заплачены - сюда, плюс я заплатил за ПДВ и прочее говно, "зашитое" в цене продукта.
И да - все получат по тыще, переведут ее в 30 евро и - ...... прощай родина, я буду помнить(как нажрался от радости, сваливая от тебя - прочь)
Что они несут то? Это же тупо бред - напечатали на будувалку сколько? а тут - пусть 10 миллионам по тыще дать - это 10млрд., это тупо ни о чем для экономики - их можно хоть Гваделупе подарить, ноль результата.
С*ки, они думают что учителя им простят это?(все учителя купили калькуляторы)
что этот устинов несет, он реально Поехавший? да тупо навскидку видно же что бредятина, как и какой-то дебил высрал про 4к. евро м.учителям. б*же, если вы есть, то я - в цирке
А 4000$ учителям не будут "стимулювати інфляцію", придурок? Или будете платить абонементами на 95й анал?
Ок, от на днях анонсували, що в 2022 до нас Iron Maiden приїде - якщо я 1000 грн на квиток на них потрачу, то це на імпорт чи ні?))))
Чи можна буде лише на квартал і зебілів Патапа і Шманатіка потратити?
кринж!
Ну й навибирали ви ж собі владу...
народу легче станет дышать,меньше вони будет от плесени.