Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що закриття кордонів, прийняте деякими країнами, може виграти час для боротьби зі штамом коронавірусу "омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Associated Press".
"Прикордонний контроль може відкласти прихід вірусу та виграти час. Але кожна країна та кожна спільнота мають підготуватися до нових спалахів захворювання. Хороші новини полягають у тому, що поки що та інформація про "омікрон", яку ми маємо на цей момент, не свідчить про те, що ми повинні змінити напрям боротьби з вірусом", - йдеться в повідомленні.
Регіональний керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Бабатунде Оловокуре також зазначив, що в боротьбі з новим штамом допоможе досвід, здобутий у боротьбі з "дельтою".
"Зважаючи на те, що країни мають робити зараз, наш досвід за останні кілька років, особливо у боротьбі з "дельтою", показує, що ми маємо робити, а також як раціональніше справлятися з майбутніми спалахами", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Цікава була б його реакція на то, що в 21 ст. здоров'ям всього людства буде опікуватись Бабатунде Оловокуре
Опять же - при первых заболевших все в скафандре приезжали ( соседи смотрели как на инопланетян ЗАХОДЯ В ТОТ ЖЕ ПОДЬЕЗД ), сейчас приезжают как обычно, максимум масочка.
Что поменялось???? Стадо отупело настолько что театральные постановки уже не нужны??
А сьогодні - сюрприз-сюрприз - до них дійшло, що це теж коронавірус!
Геніально!
https://censor.net/ua/news/3301681/vooz_sklykaye_ekstrenu_naradu_schodo_vyyavlenogo_v_par_novogo_variantu_covid19_scho_yimovirno_nazyvatymetsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77282417
а вже о 7.33 місцевий антиваксер і проаналізував новий штамм і ефективність вакцин проти нього і розмістив результати "досліджень."
Сергей Яковлев e7f4e3fd
Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна
26.11.2021 07:33
То ж зовсім інша справа! Правда?
Як їм вірити взагалі у чомусь, якщо тедрос і досі голова цієї контори рога та копита? Це ж авторитет, так?
Які континенти були охоплені ковідом в січні 202? А які країни?
Так отож!
А ми, дурні, вважали що треба відправляти науковців, робити якісь дослідження, закривати сполучення з китаєм, бо у 21 сторіччі вже було звідти і пташиний грип і свинячий грип.
На те мабуть ми і дурні! Перемовини - найнауковіший підхід!
https://en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom#COVID-19_pandemic_response
Воно зустрілося і вооз зробив висновок. Якось так.
У січні 2020 року Тедрос зустрівся з китайськими лідерами, включаючи міністра закордонних справ Ван І та верховного лідера Сі Цзіньпіна, щодо COVID-19.[88] 23 січня 2020 року ВООЗ заявила, що вона ще не піднялася до рівня міжнародної надзвичайної ситуації, але що організація уважно стежить за еволюцією вірусу.[89] Під час оголошення Тедрос сказав: «Не помиляйтеся, це надзвичайна ситуація в Китаї. Але вона ще не стала глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Вона ще може стати такою».[89] 31 січня 2020 року ВООЗ оголосила про це. Спалах COVID-19 є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення (PHEIC).[90]
Якось так.
А науковці де? Де експертна оцінка? організація уважно стежить за еволюцією вірусу? Вау, це наднауковий підхід. Цікаво, як вони тоді стежили за еволюцією вірусу? Вели чергові перемовини?
Пандемі́я (також рідше панде́мія; від грец. παν «пан» - увесь + грец. δήμος «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку епідемічного процесу, що характеризується прогресуючим поширенням інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях материків або всієї Землі[1][2]
Поки за межі Китаю ковід не вийшов - то не пандемія.
То був єдиний правильний за весь час пандемії, коли доцільно було б сіяти паніку, заборонити китайцям подорожувати, нагнати сотні вчених до китаю і не відкривати кордони, доки не буде і вакцини і ліків. На основі емпірики - вже дві епідемії було, пташиний і свинячий грип, обидві з китаю. Коли вони послали дослідників? Через більше ніж рік? Це має шось спільне з наукою?
Тобто якщо сказати, що пандемія мала місце бути, але воозу було вигідно не сратися з китаєм і сказати, що пандемії немає, сподіваючись на потік бабла, коли розповзеться по світові - то здогадки, а прийняття рішень на основі перемовин - то науковий підхід?
А от до китаю повинні були бути відправлені імунологи та вірусологи. Ось і весь науковий підхід. Ще бажано було б, щоб вони потім спиралися на власні дослідження, а не перемовини. Ви ж якщо захворієте не до гловного лікаря йдете, а до спеціаліста. Головлікар може бути невігласом у медицині, але талановитим менеджером, завдяки організації роботи спеціаліста на найвищому рівні. Так що робота тедрусі - вибивати гроші з країн, а ні в якому разі не їздити по світові і щось там патякати про те, у чому він абсолютно некомпетентний.
вооз відправив тедроса - значить вооз це абсолютно безпонтова організація, яка тільки вештається міжнародними конвенціями та живе в п'ятизіркових готелях, подекуди згадуючи про голодаючих африканців.
вооз не може забороняти, але вони можуть виразити занепокоєння, яке, в свою чергу, призведе до заборон, ініціаторами яких були б окремі країни. І не всієї Землі, а на тоді тільки стосовно китаю
Коли були направлені фахівці?
Наскільки ефективно проблему було локалізовано і попереджено пандемію?
Реальних результатів нуль, а це тому що тедруся - теж нуль.
Я навіть вважаю, що усі існуючі вакцини будуть ефективні і твердження "антиваксєра" або бота виявляться неправдивими.
Але вооз замість сіяти паніку міг сказати: "Новий штам... Працюємо, щоб визначити летальність, контагіозність, ефективність вакцин... Мийте руки, носіть маски, не панікуйте, очікуйте на офіційну інформацію, здоров'я вам..." Але вони так не зробили, от Сергій Я так і написав. І до появи даних досліджень обидва твердження є тотожними. Алсо, Сергія Я прочитали одиниці, а висір вооз - у мільони більше разів.
Згідно вашого ж твердження 23-го тедруся тільки домовлявся про візит.
Специалистам ВОЗ, которые намерены установить происхождение коронавируса, не дали разрешение на въезд в Китай. Два эксперта были уже в пути, однако не смогли въехать в страну, как сообщает ВОЗ, из-за проблем с визами. Они должны были прибыть в Ухань, где этот вирус был впервые обнаружен в конце 2019 года. Считалось, что он возник на местном рынке. Об этой поездке после долгих месяцев переговоров руководство Всемирной организации здравоохранения договорилось с властями КНР еще в декабре. Как заявил глава этой организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд, учитывая, что двое специалистов уже находились на пути в Ухань.
Сергей Яковлев e7f4e3fd ?
Ти ж з цією метою під моїм постом 03.12.2021 10:28 почав відповідати?
Може він теж провів перемовини зі своєю лівою п'яткою?
И начинался Холокост не с газовых камер, а именно с разделения людей на сорта. Люди, выжившие в концлагерях, свидетельствуют о том, что начиналось все с запрета сидеть на лавочках в парках, посещать рестораны, бассейны, общественные учреждения и магазины, пользоваться общественным транспортом, занимать должности в государственных учреждениях, запрещалось детям евреев играть с детьми арийцев и т.д. Права отнимались понемногу. Что случилось потом, мы все знаем.
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
Часто обыватели задаются вопросом: в какой стране практикуют такую процедуру, как удаление аппендикса у новорожденных крох. На сегодняшний день страной, где практикуют вырезание аппендицита при рождении у малышей, является Америка.