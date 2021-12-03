Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що закриття кордонів, прийняте деякими країнами, може виграти час для боротьби зі штамом коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Associated Press".

"Прикордонний контроль може відкласти прихід вірусу та виграти час. Але кожна країна та кожна спільнота мають підготуватися до нових спалахів захворювання. Хороші новини полягають у тому, що поки що та інформація про "омікрон", яку ми маємо на цей момент, не свідчить про те, що ми повинні змінити напрям боротьби з вірусом", - йдеться в повідомленні.

Регіональний керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Бабатунде Оловокуре також зазначив, що в боротьбі з новим штамом допоможе досвід, здобутий у боротьбі з "дельтою".

"Зважаючи на те, що країни мають робити зараз, наш досвід за останні кілька років, особливо у боротьбі з "дельтою", показує, що ми маємо робити, а також як раціональніше справлятися з майбутніми спалахами", - зазначив він.

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