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Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Проти штаму

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що закриття кордонів, прийняте деякими країнами, може виграти час для боротьби зі штамом коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Associated Press".

"Прикордонний контроль може відкласти прихід вірусу та виграти час. Але кожна країна та кожна спільнота мають підготуватися до нових спалахів захворювання. Хороші новини полягають у тому, що поки що та інформація про "омікрон", яку ми маємо на цей момент, не свідчить про те, що ми повинні змінити напрям боротьби з вірусом", - йдеться в повідомленні.

Регіональний керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Бабатунде Оловокуре також зазначив, що в боротьбі з новим штамом допоможе досвід, здобутий у боротьбі з "дельтою".

"Зважаючи на те, що країни мають робити зараз, наш досвід за останні кілька років, особливо у боротьбі з "дельтою", показує, що ми маємо робити, а також як раціональніше справлятися з майбутніми спалахами", - зазначив він.

Читайте: ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом "Омікрон" у ПАР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
эээээ, а подьезды там где жил ковидный мыть уже не комильфо? Остановки там замывать, асфальт?
Опять же - при первых заболевших все в скафандре приезжали ( соседи смотрели как на инопланетян ЗАХОДЯ В ТОТ ЖЕ ПОДЬЕЗД ), сейчас приезжают как обычно, максимум масочка.
Что поменялось???? Стадо отупело настолько что театральные постановки уже не нужны??
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03.12.2021 10:02
+6
Не, ну если сам Бабатунде сказал, то ладно
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03.12.2021 09:45
+3
Але вони вчора казали, що ім треба кілька тижнів для вивчення цього штаму, ефективності вакцин і т. п.
А сьогодні - сюрприз-сюрприз - до них дійшло, що це теж коронавірус!
Геніально!
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03.12.2021 10:03
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Не, ну если сам Бабатунде сказал, то ладно
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03.12.2021 09:45 Відповісти
Бабатунде, який куре олово
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03.12.2021 09:47 Відповісти
Мій дідусь(по батьковій ліні) в 19 ст побував в обидвох Америках. Він повертався з Бразилії в Європу через Португальську колонію в Африці(так було дешевше) тай завис там на цілий рік(щось пішло не так). Мені дуже подобались його розповіді про негрів.
Цікава була б його реакція на то, що в 21 ст. здоров'ям всього людства буде опікуватись Бабатунде Оловокуре
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03.12.2021 11:23 Відповісти
эээээ, а подьезды там где жил ковидный мыть уже не комильфо? Остановки там замывать, асфальт?
Опять же - при первых заболевших все в скафандре приезжали ( соседи смотрели как на инопланетян ЗАХОДЯ В ТОТ ЖЕ ПОДЬЕЗД ), сейчас приезжают как обычно, максимум масочка.
Что поменялось???? Стадо отупело настолько что театральные постановки уже не нужны??
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03.12.2021 10:02 Відповісти
Але вони вчора казали, що ім треба кілька тижнів для вивчення цього штаму, ефективності вакцин і т. п.
А сьогодні - сюрприз-сюрприз - до них дійшло, що це теж коронавірус!
Геніально!
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03.12.2021 10:03 Відповісти
А от коли Цензор в 7.25 розміщує новину
https://censor.net/ua/news/3301681/vooz_sklykaye_ekstrenu_naradu_schodo_vyyavlenogo_v_par_novogo_variantu_covid19_scho_yimovirno_nazyvatymetsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77282417

а вже о 7.33 місцевий антиваксер і проаналізував новий штамм і ефективність вакцин проти нього і розмістив результати "досліджень."
Сергей Яковлев e7f4e3fd

Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна

26.11.2021 07:33

То ж зовсім інша справа! Правда?
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03.12.2021 10:28 Відповісти
Ну я не знаю, в січні 20-го голова вооз поїхав до китаю, провів перемовини з вінні пухом та ще одним майстром з комуняцької пропаганди, і на основі перемовин сказав, що це не пандемія, чим сприяв поширенню корони на весь світ - то дуже професійна міжнародна організація, так? Перемовини як привід нічого не робити - дуууже науковий підхід.
Як їм вірити взагалі у чомусь, якщо тедрос і досі голова цієї контори рога та копита? Це ж авторитет, так?
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03.12.2021 11:52 Відповісти
Пандемі́я (також рідше панде́мія; від грец. παν «пан» - увесь + грец. δήμος «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку епідемічного процесу, що характеризується прогресуючим поширенням інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях материків або всієї Землі[1][2]

Які континенти були охоплені ковідом в січні 202? А які країни?
Так отож!
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03.12.2021 13:45 Відповісти
Тобто сам факт прийняття рішень на основі перемовин - це наукова практика, так?
А ми, дурні, вважали що треба відправляти науковців, робити якісь дослідження, закривати сполучення з китаєм, бо у 21 сторіччі вже було звідти і пташиний грип і свинячий грип.
На те мабуть ми і дурні! Перемовини - найнауковіший підхід!
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03.12.2021 13:58 Відповісти
Наукова практика - давати посилання на свою інформацію. Я на свою дав, а ти на свою - ні.
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03.12.2021 14:02 Відповісти
Запросто. Англійська вікіпедія
https://en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom#COVID-19_pandemic_response
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03.12.2021 14:05 Відповісти
In January 2020, Tedros met with Chinese leaders including Foreign Minister Wang Yi and paramount leader Xi Jinping about COVID-19.[88] On 23 January 2020, the WHO stated it did not yet rise to the level of an international emergency

Воно зустрілося і вооз зробив висновок. Якось так.
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03.12.2021 14:09 Відповісти
Давай дослівно який висновок був зроблений. Даю в українському перекладі.

У січні 2020 року Тедрос зустрівся з китайськими лідерами, включаючи міністра закордонних справ Ван І та верховного лідера Сі Цзіньпіна, щодо COVID-19.[88] 23 січня 2020 року ВООЗ заявила, що вона ще не піднялася до рівня міжнародної надзвичайної ситуації, але що організація уважно стежить за еволюцією вірусу.[89] Під час оголошення Тедрос сказав: «Не помиляйтеся, це надзвичайна ситуація в Китаї. Але вона ще не стала глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Вона ще може стати такою».[89] 31 січня 2020 року ВООЗ оголосила про це. Спалах COVID-19 є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення (PHEIC).[90]

Якось так.
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03.12.2021 14:26 Відповісти
Мова не про той висір взагалі, а на основі чого він був зроблений - на основі перемовин підера вооз з підерами комуняк.
А науковці де? Де експертна оцінка? організація уважно стежить за еволюцією вірусу? Вау, це наднауковий підхід. Цікаво, як вони тоді стежили за еволюцією вірусу? Вели чергові перемовини?
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03.12.2021 14:35 Відповісти
Тобі ж пояснювали
Пандемі́я (також рідше панде́мія; від грец. παν «пан» - увесь + грец. δήμος «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку епідемічного процесу, що характеризується прогресуючим поширенням інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях материків або всієї Землі[1][2]

Поки за межі Китаю ковід не вийшов - то не пандемія.
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03.12.2021 14:41 Відповісти
Тобто вооз правильно зробив тим, що "спостерігав", не маючи жодних даних з інших континентів? А що як на 23.01.20 вірус був присутній і поза Азією, тільки його не діагностували?
То був єдиний правильний за весь час пандемії, коли доцільно було б сіяти паніку, заборонити китайцям подорожувати, нагнати сотні вчених до китаю і не відкривати кордони, доки не буде і вакцини і ліків. На основі емпірики - вже дві епідемії було, пташиний і свинячий грип, обидві з китаю. Коли вони послали дослідників? Через більше ніж рік? Це має шось спільне з наукою?
Тобто якщо сказати, що пандемія мала місце бути, але воозу було вигідно не сратися з китаєм і сказати, що пандемії немає, сподіваючись на потік бабла, коли розповзеться по світові - то здогадки, а прийняття рішень на основі перемовин - то науковий підхід?
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03.12.2021 15:05 Відповісти
"А що як на 23.01.20 вірус був присутній і поза Азією, тільки його не діагностували?" - Ну тоді Гебрейсус мав це нагадати на кавовій гущі і на основі цього заборонити всім жителям Землі на 3 місяці виходити з дому. Ви впевнені, що ВООЗ має повноваження заборонити хочаб жителям однієї країни подорожувати?
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03.12.2021 15:31 Відповісти
тедрос мав сидіти в штаб-квартирі і не рипатися. мовчати і рота не відкривати.
А от до китаю повинні були бути відправлені імунологи та вірусологи. Ось і весь науковий підхід. Ще бажано було б, щоб вони потім спиралися на власні дослідження, а не перемовини. Ви ж якщо захворієте не до гловного лікаря йдете, а до спеціаліста. Головлікар може бути невігласом у медицині, але талановитим менеджером, завдяки організації роботи спеціаліста на найвищому рівні. Так що робота тедрусі - вибивати гроші з країн, а ні в якому разі не їздити по світові і щось там патякати про те, у чому він абсолютно некомпетентний.

вооз відправив тедроса - значить вооз це абсолютно безпонтова організація, яка тільки вештається міжнародними конвенціями та живе в п'ятизіркових готелях, подекуди згадуючи про голодаючих африканців.

вооз не може забороняти, але вони можуть виразити занепокоєння, яке, в свою чергу, призведе до заборон, ініціаторами яких були б окремі країни. І не всієї Землі, а на тоді тільки стосовно китаю
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03.12.2021 15:51 Відповісти
Вдправити ти можеш хіба що тещу на дачу (якщо є). А щоб направити фахівців з певним завданням в суверенну країну, треба щоб її керівництво дало на це згоду. А для цього з тим керівництвом спочатку ведуть перемовини.
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03.12.2021 16:14 Відповісти
І? Де результати перемовин, а саме:
Коли були направлені фахівці?
Наскільки ефективно проблему було локалізовано і попереджено пандемію?
Реальних результатів нуль, а це тому що тедруся - теж нуль.
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03.12.2021 16:24 Відповісти
А ти вважаєш, що в 100% перемовин досягається позитивний результат? Причому, для обома сторонами?
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03.12.2021 17:01 Відповісти
Ні, я вважаю, що користі від вооз трохи менше ніж від оон, і якщо вони минулого тижня волали, що ефективність вакцин від омікрону невідома, при цьому називаючи його найнебезпечнішим штамом за високу контагіозність і невідомо яку летальність, при тому, що рекомендували вакцинуватися незважаючи всі ці, "може", "мабуть", "точно невідомо", то цінність викладеної "антиваксєром" або навіть ботом точки зору дорівнює воозівській. Хоча б тому, що вооз не має даних, щоб спростувати те твердження. Їм, як вони сказали, треба тижні.
Я навіть вважаю, що усі існуючі вакцини будуть ефективні і твердження "антиваксєра" або бота виявляться неправдивими.
Але вооз замість сіяти паніку міг сказати: "Новий штам... Працюємо, щоб визначити летальність, контагіозність, ефективність вакцин... Мийте руки, носіть маски, не панікуйте, очікуйте на офіційну інформацію, здоров'я вам..." Але вони так не зробили, от Сергій Я так і написав. І до появи даних досліджень обидва твердження є тотожними. Алсо, Сергія Я прочитали одиниці, а висір вооз - у мільони більше разів.
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03.12.2021 17:30 Відповісти
Фахвіців ВОЗ направив десь 4-5 січня 2020, але робив це такий же дурень, як і ти, тому тих спеціалістів Китай завернув назад.
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03.12.2021 17:06 Відповісти
Тобто по суті немає що додати, лише переходити на образи? Питання було яка користь віз вооз.
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03.12.2021 17:32 Відповісти
Фахвіців ВОЗ направив десь 4-5 січня 2020? Та ну!
Згідно вашого ж твердження 23-го тедруся тільки домовлявся про візит.
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03.12.2021 17:34 Відповісти
Там а моєму попередньому моєму пості помилка в році. Новина від 6 січня 2021. Тедрос ще в січні 2020 почав домовлятися, а Китай майже рік затягував. З китайцями не так просто вести справи, як тобі здається. І хтось довумався направити спеців передчасно.

Специалистам ВОЗ, которые намерены установить происхождение коронавируса, не дали разрешение на въезд в Китай. Два эксперта были уже в пути, однако не смогли въехать в страну, как сообщает ВОЗ, из-за проблем с визами. Они должны были прибыть в Ухань, где этот вирус был впервые обнаружен в конце 2019 года. Считалось, что он возник на местном рынке. Об этой поездке после долгих месяцев переговоров руководство Всемирной организации здравоохранения договорилось с властями КНР еще в декабре. Как заявил глава этой организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд, учитывая, что двое специалистов уже находились на пути в Ухань.
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03.12.2021 17:54 Відповісти
До речі, ти збирався щось відповісти про супер-бліц аналіз місцевого антиваксера
Сергей Яковлев e7f4e3fd ?
Ти ж з цією метою під моїм постом 03.12.2021 10:28 почав відповідати?
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03.12.2021 14:29 Відповісти
Наукова цінність цитуємого вами користувача дорівнює науковій цінності усього вооз.
Може він теж провів перемовини зі своєю лівою п'яткою?
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03.12.2021 14:36 Відповісти
Не лишним будет вспомнить и о том, что Германия Третьего Рейха позиционировалась именно как передовое высокотехнологичное государство, управление государством осуществлялось на пике прогресса. В частности так называемое окончательное решение еврейского вопроса было бы невозможно без машины Холлерита, кстати разработанной технократами из компании, впоследствии ставшей известной как IBM.
И начинался Холокост не с газовых камер, а именно с разделения людей на сорта. Люди, выжившие в концлагерях, свидетельствуют о том, что начиналось все с запрета сидеть на лавочках в парках, посещать рестораны, бассейны, общественные учреждения и магазины, пользоваться общественным транспортом, занимать должности в государственных учреждениях, запрещалось детям евреев играть с детьми арийцев и т.д. Права отнимались понемногу. Что случилось потом, мы все знаем.
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03.12.2021 10:09 Відповісти
Не лишним будет вспомнить, что нацисты были против вакцинации
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
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03.12.2021 10:22 Відповісти
У них просто другие славные идеи были аля вырезания аппендикса сразу после рождения. Всякому ге своё время.
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03.12.2021 10:33 Відповісти
Я тебе намекаю на то, что есть вещи, которые были у нацистов и которые до сих пор есть во вполне демократических странах с передовой наукой. Теперь твой ход: какая страна отказалась от вакцинаций?
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03.12.2021 11:00 Відповісти
Штати США : Флорида і ще з десяток республіканських штатів
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03.12.2021 12:39 Відповісти
Может потому, что 1930-м году два врача из немецкого города Любек решили массово прививать детей от туберкулеза вакциной BCG, которая хоть и была доступна с 1921-го года, но не особо использовалась. За 12 месяцев этой кампании, 208 детей заболело туберкулезом из-за прививки, и 77 умерли. Врачей арестовали и осудили за убийство
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04.12.2021 00:49 Відповісти
Ну расслабляться не нужно, в начале следующего года, на подходе мегастрашный штамм.... эээ, ну...да, это будет штамм ипсилон, а обнаружат его в ... Нигерии и Сенегале
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03.12.2021 10:11 Відповісти
Не эпсилон, а пи. Это будет последний
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03.12.2021 10:16 Відповісти
последний будет ZdeC, в сочетании с предпоследним он принисет облегчение матушкеземле
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03.12.2021 11:11 Відповісти
Торкнутым перестали на похлебку давать? Или в передозе? Что так мало нытья про необходимость влить?)
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Нееееттттт!!!!.......и еще раз нет!
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03.12.2021 12:58 Відповісти
 
 