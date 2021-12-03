Уряд розробляє програму "єПідтримка" для виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим без "Дії": якщо гроші дають - то всім, - Устенко
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Уряд розробляє механізм виплати 1000 грн за програмою "єПідтримка" для вакцинованих громадян, які не користуються системою "Дія".
Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що у багатьох країнах мотивують громадян вакцинуватись. Форми у всіх різні.
"Ми бачили деякі штати в Америці, де просто після вакцинації видавали пачку презервативів, і бачили Велику Британію, де біля пабів Лондона наливали віскі. І бачили Шотландію, де можна було пити на вибір віскі та ель. Тому кожен вигадує все, що тільки можливо", — сказав Устенко.
Україна пішла шляхом матеріального стимулювання громадян та підтримки бізнесу.
"У нашому випадку сприймайте гроші, які були запропоновані, як бонусну програму. Хочеш — можеш отримати, не хочеш — можеш не отримувати. Але ця програма має дві важливі цілі. Перша — підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали в період кризи. А друга мета — стимулювати додаткову вакцинацію", — зазначив радник президента.
Зокрема за допомогою програми підтримки Україна планує вийти на 15-16 млн вакцинованих до кінця року.
Спочатку 1000 грн громадяни зможуть отримати через систему "Дія", в якій будуть створені віртуальні банківські рахунки.
"Ви відкриваєте у програмі "Дія" такий банківський рахунок, на нього моментально зараховуються ці кошти, а далі ви можете користуватися цими коштами. Не хочете користуватися — гроші згорять за 4 місяці", — уточнив Устенко.
Ті, хто не користується системою "Дія", також зможуть отримати свою тисячу — зараз розробляється відповідний механізм.
"Розробляється програма, яким чином ця проблематика буде вирішена. Це питання вирішується, і президент вже кілька разів брав участь у нарадах якраз присвячених цій тематиці. Є напрацювання і у Мінекономіки, й у Мінфіну, й у Мінцифри. Усі розуміють, яким чином там треба діяти. Соціальна справедливість точно не буде порушена. Тобто якщо гроші даються — вони даються всім", — наголосив радник президента.
Будь ласка, зачекайте...
Ц
Красота - з бюджету 8 мільярдів якими "ніхто не скористається"
І друге. а підримка виробників: продуктів харчування, одягу, предметів побуту... то зовсім непотрібна річ, а тільки паяців і фіглярів? От скажіть, мільйонам наших громадян всі ці "культурні заходи" є реально недоступні. Просто, ну нема ні театру, ні цирку, ні навіть кінотеатру. Або в людей тупо нема часу їх відвідувати. Тоді як, тисяча запрограмовано згорить? Ну то нахрена тоді, питається, весь цей балаган? Чи як все він того паяца - брехня, обман і шахрайство.
Экономика по-зеленски.
Кто вообще книги читает? Хипстеры какие-то? или по театрам ходит? Метросексуалы?