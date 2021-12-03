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Уряд розробляє програму "єПідтримка" для виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим без "Дії": якщо гроші дають - то всім, - Устенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд розробляє програму

Уряд розробляє механізм виплати 1000 грн за програмою "єПідтримка" для вакцинованих громадян, які не користуються системою "Дія".

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у багатьох країнах мотивують громадян вакцинуватись. Форми у всіх різні.

"Ми бачили деякі штати в Америці, де просто після вакцинації видавали пачку презервативів, і бачили Велику Британію, де біля пабів Лондона наливали віскі. І бачили Шотландію, де можна було пити на вибір віскі та ель. Тому кожен вигадує все, що тільки можливо", — сказав Устенко.

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Україна пішла шляхом матеріального стимулювання громадян та підтримки бізнесу.

"У нашому випадку сприймайте гроші, які були запропоновані, як бонусну програму. Хочеш — можеш отримати, не хочеш — можеш не отримувати. Але ця програма має дві важливі цілі. Перша — підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали в період кризи. А друга мета — стимулювати додаткову вакцинацію", — зазначив радник президента.
Зокрема за допомогою програми підтримки Україна планує вийти на 15-16 млн вакцинованих до кінця року.

Спочатку 1000 грн громадяни зможуть отримати через систему "Дія", в якій будуть створені віртуальні банківські рахунки.

"Ви відкриваєте у програмі "Дія" такий банківський рахунок, на нього моментально зараховуються ці кошти, а далі ви можете користуватися цими коштами. Не хочете користуватися — гроші згорять за 4 місяці", — уточнив Устенко.

Ті, хто не користується системою "Дія", також зможуть отримати свою тисячу — зараз розробляється відповідний механізм.

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"Розробляється програма, яким чином ця проблематика буде вирішена. Це питання вирішується, і президент вже кілька разів брав участь у нарадах якраз присвячених цій тематиці. Є напрацювання і у Мінекономіки, й у Мінфіну, й у Мінцифри. Усі розуміють, яким чином там треба діяти. Соціальна справедливість точно не буде порушена. Тобто якщо гроші даються — вони даються всім", — наголосив радник президента.
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Топ коментарі
+9
Уряд міг би розробити програму є МІЗКИ. Ці 8 мільярдів краще направити на армію, а не прокладкам на всіляку херню. АБО зробіть хоч варіант - відправити мою тисячу не ЗЕарнтемонам, а армії на спецрахунок.
Ц
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03.12.2021 09:48
+4
По-перше, а чому та тисяча зеленського? Хтось то може пояснити? То що, він те що з Бєнєю вкрали чи з офшорів вирішив повернути? Чи може то з особистих заощаджень? Ну якого милого бюджетні гроші, тобто НАШІ стали зеленського?
І друге. а підримка виробників: продуктів харчування, одягу, предметів побуту... то зовсім непотрібна річ, а тільки паяців і фіглярів? От скажіть, мільйонам наших громадян всі ці "культурні заходи" є реально недоступні. Просто, ну нема ні театру, ні цирку, ні навіть кінотеатру. Або в людей тупо нема часу їх відвідувати. Тоді як, тисяча запрограмовано згорить? Ну то нахрена тоді, питається, весь цей балаган? Чи як все він того паяца - брехня, обман і шахрайство.
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03.12.2021 10:02
+3
Каша в голові переворотьки перетворилась в локшину на вуха його лохторату.
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03.12.2021 09:59
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Уряд міг би розробити програму є МІЗКИ. Ці 8 мільярдів краще направити на армію, а не прокладкам на всіляку херню. АБО зробіть хоч варіант - відправити мою тисячу не ЗЕарнтемонам, а армії на спецрахунок.
Ц
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03.12.2021 09:48 Відповісти
Гарна ініціатива - "відправити мою тисячу не ЗЕарнтемонам, а армії "
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03.12.2021 10:05 Відповісти
А оце вже звісно велике єПідтримництво...
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03.12.2021 09:49 Відповісти
Не хочете користуватися - гроші згорять за 4 місяці - уточнив Устенко

Красота - з бюджету 8 мільярдів якими "ніхто не скористається"
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03.12.2021 09:49 Відповісти
Чого не скористається? На дороги підуть.
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04.12.2021 00:51 Відповісти
Идея с презервативами неплохая, но не в наших реалиях где 73% скажут - мы ж не лохи что бы этим пользоваться. Я бы тут заменил это на стерилизацию. А если презервативами, то использованными, после вечеринки Тищенко или еще какого то избранника, что бы увидели, так сказать, плод своего голосования.
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03.12.2021 09:50 Відповісти
Баба Йуля це вже чудила, помогло як мертвому припарки
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03.12.2021 09:54 Відповісти
Лихорадочно ищут схему распила
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03.12.2021 09:54 Відповісти
Вся вертикаль влади, замість своїх прямих обов`язків, обслуговує ідіотські ідеї одного дурачка для підняття йому рейтингу. Північна Корея, мля...
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03.12.2021 09:56 Відповісти
Каша в голові переворотьки перетворилась в локшину на вуха його лохторату.
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03.12.2021 09:59 Відповісти
По-перше, а чому та тисяча зеленського? Хтось то може пояснити? То що, він те що з Бєнєю вкрали чи з офшорів вирішив повернути? Чи може то з особистих заощаджень? Ну якого милого бюджетні гроші, тобто НАШІ стали зеленського?
І друге. а підримка виробників: продуктів харчування, одягу, предметів побуту... то зовсім непотрібна річ, а тільки паяців і фіглярів? От скажіть, мільйонам наших громадян всі ці "культурні заходи" є реально недоступні. Просто, ну нема ні театру, ні цирку, ні навіть кінотеатру. Або в людей тупо нема часу їх відвідувати. Тоді як, тисяча запрограмовано згорить? Ну то нахрена тоді, питається, весь цей балаган? Чи як все він того паяца - брехня, обман і шахрайство.
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03.12.2021 10:02 Відповісти
Один государственный дурак придумал глупость, а еще тысячи тоже гос.работников должны на реализацию это глупости тратить своё время и государственные средства...
Экономика по-зеленски.
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03.12.2021 10:07 Відповісти
Дайте тысячу жЫвими деньгами, не знущайтеся над наридом. Лутьше потратить их на вотку и сигареты и потдержать государство на уровне акцизного збира!!!

Кто вообще книги читает? Хипстеры какие-то? или по театрам ходит? Метросексуалы?
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03.12.2021 10:08 Відповісти
Піаряться на твй тисячі начебто то 100 тис.
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03.12.2021 11:45 Відповісти
 
 