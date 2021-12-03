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У Держдумі не виключають втручання Росії у випадку "військової агресії Києва" та визнання "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Держдумі не виключають втручання Росії у випадку

У Держдумі заявили, що "силовий сценарій Києва" на Донбасі може змусити Росію активно втрутитися, не виключено, що Москва у результаті визнає "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "Интерфакс".

"Ми максимально допомагатимемо жителям Донбасу при активній агресії. Там перебуває сьогодні близько 700 тис. громадян Росії. До кінця року їх може бути вже близько мільйона. Мільйон громадян Росії. Уявіть собі будь-якого керівника держави будь-якої країни світу, щоб він покинув мільйон своїх громадян "Та ви просто не знайдете. І ми, природно, своїх громадян, які проживають на територіях Донбасу, кидати не збираємося", - сказав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія").

Водолацький зазначив, що він особисто є прихильником визнання "Л/ДНР" Москвою.

"Території ці, звичайно, треба визнавати, щоб закінчилися ці дії. Нас стримує один фактор: ми виступили ініціаторами Мінських угод, ми є учасниками Нормандського формату", - сказав Водолацький.

"Україна вже йде шляхом повної відмови від досягнутих домовленостей, і якщо влада в Києві відмовляться від Мінських угод і Нормандського формату, "тоді у всіх сторін руки розв'язані", зокрема й у Росії", - вважає депутат.

Про те, що Росія може піти на визнання "Л/ДНР" за певних сценаріїв, допустили ще два перші заступники голови комітету Держдуми з міжнародних справ: від КПРФ та від "Справедливої ​​Росії - За правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький

"Наша фракція (КПРФ. - Ред.) давно виступає з позиції визнання "Л/ДНР". Це питання перезріле, і чим швидше станеться цей факт, тим краще", - сказав агентству заступник голови комітету Дмитро Новіков (КПРФ).

Більше того, за словами парламентаря, у разі активних військових дій Києва Росія буде змушена вживати рішучих заходів - виходячи з того, що більшість жителів регіонів мають російське громадянство.

"З огляду на те, що йдеться не про одну-дві сім'ї, а практично про все населення, потрібно захищати не шляхом евакуаційного проекту, а шляхом захисту населення на місці", - сказав Новіков.

Він також зазначив, що "неадекватні дії з боку Києва - це не лише привід для захисту будь-якими способами, а й додатковий стимул, щоб визнати незалежність ("Л/ДНР", - Ред.) та почати вибудовувати відносини з республіками, як з Абхазією та Південною Осетією" .

"У нас все можливе - і визнання цих республік", - сказав "Інтерфаксу" , відповідаючи на запитання про таку перспективу.

За словами першого заступника голови комітету Олексія Чепи ("Справедлива Росія - За правду"), Росія має намір виконувати Мінські угоди і залишається їх гарантом, проте Київ начебто не хоче їх виконувати. В результаті прогнозувати, як розвиватиметься ситуація навколо "Л/ДНР", дуже складно. Якщо справа дійде до військової агресії, Москва осторонь залишатися не зможе, переконаний Чепа.

"Якщо це становитиме загрозу жителям, нашим жителям, очевидно, відповідні органи ухвалять рішення відповідно до нашої Конституції", - сказав парламентарій.

Тим часом, лідер фракції ЛДПР у Держдумі Володимир Жириновський неодноразово висловлювався за те, що Москва має визнати "Л/ДНР" – більше того, на його думку, Росії треба включити їх до свого складу, оскільки раніше ці території були у складі СРСР та Російської імперії.
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Топ коментарі
+17
Какой нах силовой сценарий?
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03.12.2021 10:09
+12
Домбас наша територія, а бандформування потрібно знищити. Що до цього лаптєрейху?
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03.12.2021 10:12
+12
Немає кому захищати анклави "ЛДНР", тож кацапи лякають, що мол як будете наводити там Конституційний порядок - то ми зайдемо своєю армією. Донецька і Луганські області це територія України і там наводити порядок має Україна. То це вже втручання в наші справи чи ще ні?
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03.12.2021 10:14
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Какой нах силовой сценарий?
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03.12.2021 10:09 Відповісти
это они так себя подбадривают и ищут типа уважительное оправдание своего "бескорыстного" участия в судьбе младннедорецпублик...
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03.12.2021 10:32 Відповісти
Расейский КИВА!
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03.12.2021 10:11 Відповісти
Домбас наша територія, а бандформування потрібно знищити. Що до цього лаптєрейху?
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03.12.2021 10:12 Відповісти
согласен что наши только боюсь нас там никто не ждет
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03.12.2021 12:02 Відповісти
А їх і не питатимуть. Не хочеш жити в Україні - нафіг з пляжу.
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03.12.2021 12:17 Відповісти
А в цей час "Нардепи внесли до Верховної Ради Проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу.
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03.12.2021 10:12 Відповісти
втручання може здійснити Московія, українці на своїй землі наводимуть законний порядок.
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03.12.2021 10:12 Відповісти
Немає кому захищати анклави "ЛДНР", тож кацапи лякають, що мол як будете наводити там Конституційний порядок - то ми зайдемо своєю армією. Донецька і Луганські області це територія України і там наводити порядок має Україна. То це вже втручання в наші справи чи ще ні?
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03.12.2021 10:14 Відповісти
Одкровення мокшанських виродків показують, що московія не зупиниться доти, доки не знищить Україну та українців.
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03.12.2021 10:19 Відповісти
Короче ,таки *****, будет наступать ,
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03.12.2021 10:23 Відповісти
оно еще не решило.... а вот подху*ловникам проще начать, вернее продолжать, отвлекать нищих и алкашей "беспределом" в Украине (чё там у хохлов - важнее чем пустой желудок и срач в рашке)
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03.12.2021 10:35 Відповісти
Це і є повзуча окупація.
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03.12.2021 10:26 Відповісти
вполне реальный сценарий.. кремль даст команду зеленскому и ермаку устроить постановочный бой со стороны Украины (а 95й квартал мастер в постановках) и после этого ***** введёт войска.. пока у нас у власти кремлёвские предатели, может быть что угодно
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03.12.2021 10:31 Відповісти
***** и его подельники и без клоуна с дерьмаком могут организовать любую провокацию. Для Московии это норма. Так, например, начиналась Зимняя война 1939 года
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03.12.2021 10:38 Відповісти
Есть пример Южной Осетии. США и ЕС только наблюдали и выражали обеспокоенность пока РФ громили грузинскую армию, её ПВО, ВВС и флот. Так и в этот раз будет.
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03.12.2021 10:32 Відповісти
Бог с ними и с ЕС и США скорей всего сдадут, главное что бы президент Украины не сдал
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03.12.2021 10:41 Відповісти
Но актёр ,исполняющий сейчас роль президента, не внушает доверия.
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03.12.2021 10:50 Відповісти
Ты не сравнивай Грузию с Украиной. Во всей Грузии населения в 4 раза меньше чем легальных масквачей и почти столько же сколько проживает в одной киевской области
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03.12.2021 10:45 Відповісти
Хлафнае шоп ани не азабачивались када пида рассию грамить начнут.
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03.12.2021 13:51 Відповісти
Ну к примеру Голобородько вернул оккупированный кусок Рюсскава Мира сраного...что дальше?Кто их воспитывать будет...,даже те домбасяне что выехали в Украину из того Концулагеря кажуть Никогда не вернемся в тот Рюсский АД...
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03.12.2021 10:35 Відповісти
"Аплодируем стоя" Адольфовне и Ко которая все время поддерживала кремлевского гопника Х#йло ...как видим мир никому не нужен только бабло и желательно дармовое.
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03.12.2021 10:36 Відповісти
ты вы уже членчика одкб армению защитили)
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03.12.2021 10:37 Відповісти
Есть очень простое решение визовый режим с росией и максимальное нахождение на ее территории для граждан росии для примера месяц
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03.12.2021 10:37 Відповісти
Вопрос что делают 700 тыс. нелегальных мигрантов с кацапии на территории Украины
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03.12.2021 10:37 Відповісти
Поздно пить Боржоми рюссишэ швайны... Забрали то говно...Кормите..вы ж богатые бараны Рюсскава Мира...
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03.12.2021 10:37 Відповісти
рашка умелый манипулятор и беспредельщик, выдающий все свои действия за миролюбие и помощь братским народам и особенно руцкоизыким выпердышам в других странах (конкретно в бывших республиках и не только)
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03.12.2021 10:37 Відповісти
Вы же это и затеяли! Брехуны!
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03.12.2021 10:39 Відповісти
Хрюкайте дальше быдлосы Мавзолейные...Крым наш, ДАУНбасс наш,Трамп наш,а Ведмедчук не наш..он УРКАинец... Асэтия с Абхазией уже не наш и Приднестровье тоже...Стадо идиотов Мавзолейных...
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03.12.2021 10:41 Відповісти
Козломордым не терпится хоронить свой биомусор. сама эта мразь, что гавкает воевать не пойдет, поэтому и такой смелый. Есть там еще такой же военспец гомик Коротченко, что мечтает о наступленииВы один аэропорт около года вхять не могли, а сейчас их в Украине много новых. Так что помечтайте.Да и смысл, вы ж ублюдки любой регион , кула не приползете , превратите вы помойку. То же сделали и с Донбассом, так на кой его Украине освобождать, придет время, сами побегут от сруцкого мира дерьма.
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03.12.2021 10:43 Відповісти
Забыл...Чечня аж 2 раза ваш... при Ельцыне и при Путлере...вояки сраные...
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03.12.2021 10:44 Відповісти
Им мало получать по носу,куда она не сунется.Получит очередной Афганистан с более быстрыми и масштабными потерями. .Информационный железный занавес сейчас не создать,как было раньше.Но самые догадливые тогда могли связать войну с холодильник и сделать вывод чего стоит российская власть..А также со слов участников рассказывающих нам точно также как наши отцы и деды об Отечественной И конечно погонит преступная власть РФ воевать, но зашоренности у вояк российских будет меньше,чем в 2014г.
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Допустим. Признают. Ответка - дополнительные санкции. Сразу больше инфляция на раше. Это открывает путь Украины в нато моментально. Сразу полное вооружение Украины. Это только ухудшит дела на Маскве и подтолкнёт Киев к милитаризации. Да Путин обосрет весь бункер от злости
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Москва в итоге признает "Л/ДНР". заберите их уже НАХ! ничего хорошего этот аппендицит не принесет, только отсос денег и головная боль.
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03.12.2021 11:05 Відповісти
Ты какого территориями разбрасуешся?Нашелся мне Иван Васильевич.
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03.12.2021 11:10 Відповісти
А тебе она нужна? Я знаю одно, что не знаю как тратятся мои налоги. Содержать это кацапское быдло, с уже путинскими ксивами на кармане, мне нах ненадо! Хватает что пархатая мразь их слдивает то бене то #уене, то на всякие великие стройки. (на всякий случай, налогов в месяц плачу больше, чем ты заработаешь за всю жизнь, плюс пенсия)
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Не существует никакой госдумы! Это бутафория в структуре путинского самодержавия. Главная задача этого декоративного органа- создавать иллюзию у быдла, что оно якобы кого-то, куда-то избирает. Никаких самостоятельных решений эта декорация не производит. Зачем публиковать высеры её обитателей? Это как у спрашивать мнение у левой ноги Путена. Куда х.йло надумает, туда она и шагнёт.
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03.12.2021 12:15 Відповісти
В госдурі всі малохольні
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03.12.2021 14:02 Відповісти
 
 