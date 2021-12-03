У Резнікова є час до весни, щоб продемонструвати свою ефективність на посту міністра оборони, - нардеп "Голосу" Костенко

У народного депутата фракції "Голос" Романа Костенка є декілька запитань до міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховної Ради.

За словами Костенка, він хотів би отримати інформацію від міністра, яка ж ситуація на українському кордоні, чи володіє нею влада і чому спостерігається "різнобій даних РНБО, міністра оборони, розвідки і міжнародних партнерів"?

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"По-друге, мене дуже бентежить питання потреби в зброї стримування. РНБО прийняло рішення про створення кібервійськ. Мені цікаво на якій стадії це питання, тому що йдеться про новітню зброю, яка могла би стати дуже ефективною у боротьбі з Російською Федерацією", - наголосив політик.

Нардеп зізнався, що також він хоче отримати відповідь на запитання, як зараз здійснюються оборонні закупівлі, чи має Україна тут прорив?

Костенко хоче сподіватися і вірити, що новий міністр оборони змінить ситуацію у МОУ.

"У нас є постійний ворог – Російська Федерація. Ми розуміємо, що так буде і далі, тому ми повинні усі разом, не дивлячись на наші партійні кольори, робити все, щоб у міністра оборони вдавалося", - додав нардеп.

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Говорячи про те, скільки необхідно дати Резнікову часу, щоб він зміг показати свою ефективність, він зауважив, що до весни.