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У Резнікова є час до весни, щоб продемонструвати свою ефективність на посту міністра оборони, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Резнікова є час до весни, щоб продемонструвати свою ефективність на посту міністра оборони, - нардеп

У народного депутата фракції "Голос" Романа Костенка є декілька запитань до міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховної Ради.

За словами Костенка, він хотів би отримати інформацію від міністра, яка ж ситуація на українському кордоні, чи володіє нею влада і чому спостерігається "різнобій даних РНБО, міністра оборони, розвідки і міжнародних партнерів"?

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"По-друге, мене дуже бентежить питання потреби в зброї стримування. РНБО прийняло рішення про створення кібервійськ. Мені цікаво на якій стадії це питання, тому що йдеться про новітню зброю, яка могла би стати дуже ефективною у боротьбі з Російською Федерацією", - наголосив політик.

Нардеп зізнався, що також він хоче отримати відповідь на запитання, як зараз здійснюються оборонні закупівлі, чи має Україна тут прорив?

Костенко хоче сподіватися і вірити, що новий міністр оборони змінить ситуацію у МОУ.

"У нас є постійний ворог – Російська Федерація. Ми розуміємо, що так буде і далі, тому ми повинні усі разом, не дивлячись на наші партійні кольори, робити все, щоб у міністра оборони вдавалося", - додав нардеп.

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Говорячи про те, скільки необхідно дати Резнікову часу, щоб він зміг показати свою ефективність, він зауважив, що до весни.
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А в України є час до весни?
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03.12.2021 10:15 Відповісти
Весна покаже хто де срав, саджати будемо (С)
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03.12.2021 10:17 Відповісти
До весни можна коксом посадити всі органи, включаючи і внутрішні.
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03.12.2021 11:16 Відповісти
Т.е., согласно прогнозам, до весны "переворотов" не ожидается...
Уже хорошо.
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03.12.2021 10:22 Відповісти
Мастерство попидельно-развлекательного жанра в чистейшем виде.
На все эти вопросы можно отвечать: Все *******! Как говорится: Какие вопросы - такие и ответы.
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03.12.2021 10:26 Відповісти
2 марта 1917 года распалась РАБссия...2 марта этого года сдохнет Путлер...,и пошла вода на камни...
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03.12.2021 10:52 Відповісти
Сралин кстати сдох 5 марта 1953 года...Март страшный месяц для РАБссии..
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03.12.2021 10:53 Відповісти
Эффективность Резникова оценивает Коломойский, поставивший его через Ермака министром обороны вместо отказавшегося Виндмана.
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03.12.2021 10:54 Відповісти
Вампиратора РАБссии Александра II тоже завалили 1 марта 1881 года...Совпадение? Не думаю..
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03.12.2021 10:56 Відповісти
Прикрыть побережье сухопутными Нептунами

Закупить Стингеры в кожну хату

Закупить хотя бы топливо впервые за 2021 г.
Перестать делать дороги в восточных обл.
Закупить впервые! Дроны-камикадзе

Обеспечить армии логистику нормальными джипами а не старыми уазами

Арестовать и судить зелено-рыговскую власть!

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03.12.2021 11:12 Відповісти
нічого не продемонструє - звільнять. Почне щось 'демонструвати' - також звільнять, бо презЕдент дав команду 'пєРєсТатЬ стрЄляТь'.
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03.12.2021 11:47 Відповісти
Если не получится, назначат нового.
Ну не наказывать же за ослабление армии в военное время.
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03.12.2021 12:24 Відповісти
 
 