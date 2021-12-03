У Резнікова є час до весни, щоб продемонструвати свою ефективність на посту міністра оборони, - нардеп "Голосу" Костенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У народного депутата фракції "Голос" Романа Костенка є декілька запитань до міністра оборони Олексія Резнікова.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховної Ради.
За словами Костенка, він хотів би отримати інформацію від міністра, яка ж ситуація на українському кордоні, чи володіє нею влада і чому спостерігається "різнобій даних РНБО, міністра оборони, розвідки і міжнародних партнерів"?
"По-друге, мене дуже бентежить питання потреби в зброї стримування. РНБО прийняло рішення про створення кібервійськ. Мені цікаво на якій стадії це питання, тому що йдеться про новітню зброю, яка могла би стати дуже ефективною у боротьбі з Російською Федерацією", - наголосив політик.
Нардеп зізнався, що також він хоче отримати відповідь на запитання, як зараз здійснюються оборонні закупівлі, чи має Україна тут прорив?
Костенко хоче сподіватися і вірити, що новий міністр оборони змінить ситуацію у МОУ.
"У нас є постійний ворог – Російська Федерація. Ми розуміємо, що так буде і далі, тому ми повинні усі разом, не дивлячись на наші партійні кольори, робити все, щоб у міністра оборони вдавалося", - додав нардеп.
Говорячи про те, скільки необхідно дати Резнікову часу, щоб він зміг показати свою ефективність, він зауважив, що до весни.
Будь ласка, зачекайте...
Уже хорошо.
На все эти вопросы можно отвечать: Все *******! Как говорится: Какие вопросы - такие и ответы.
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Закупить хотя бы топливо впервые за 2021 г.
Перестать делать дороги в восточных обл.
Закупить впервые! Дроны-камикадзе
Обеспечить армии логистику нормальными джипами а не старыми уазами
Арестовать и судить зелено-рыговскую власть!
Ну не наказывать же за ослабление армии в военное время.