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Загроза масштабної ескалації з боку Росії існує: найбільш вірогідний час - кінець січня, - Резніков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Росії стартував зимовий навчальний період і вона почала військові навчання поблизу України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

"Противник активізував свою розвідку, перевіряє зв’язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угрупувань в Брянській і Смоленській областях. У разі входження двох великих десантних кораблів Балтійського флоту в Середземне та Чорне моря, їх загальна кількість в регіоні збільшиться до дев’яти. Розам з катерами, це дозволить противнику одночасно перекидати до 3-х тисяч військовослужбовців і 250-ти одиниць бойової броньованої техніки. Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні. За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми, тому жодних сюрпризів не буде", - наголосив керівник міністерства оборони.

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Резніков запевнив, що українська розвідка аналізує усі можливі сценарії розвитку подій, включно з найгіршими.

"Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. Наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації", - зауважив він і додав, що не може бути жодних силових провокацій з боку України, але у разі потреби Україна дасть відсіч.
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Топ коментарі
+6
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03.12.2021 10:39
+6
Сколько было уже этих прогнозов...
И как параша может на нас напасть, если мы уже с ней воюем.
И уже есть линия фронта.
Нужно тогда говорить - "перейдёт в атаку".
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03.12.2021 10:41
+5
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03.12.2021 11:00
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Надо не предполагать, а уже сейчас быть готовым!!!
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03.12.2021 10:36 Відповісти
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03.12.2021 10:58 Відповісти
Так вони вже готові чкурнути в Ізраїль і сформувати там "уряд у вигнанні".Залишилось тільки узаконити їх подвійне і потрійне громадянство...
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03.12.2021 11:00 Відповісти
Еще один Зестратег!
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03.12.2021 10:37 Відповісти
Вот попа Римский(это не кликуха авторитета) позвонит Пусину и попросит не быковать - он и сразу отпустит рычаг(в сортире).(в банке Ватикана бабла путинского - прорва).
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03.12.2021 10:38 Відповісти
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03.12.2021 10:39 Відповісти
А фотографирует их зеленский или Елдак?
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03.12.2021 10:40 Відповісти
какие отвратительные рожи
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03.12.2021 10:47 Відповісти
Сколько было уже этих прогнозов...
И как параша может на нас напасть, если мы уже с ней воюем.
И уже есть линия фронта.
Нужно тогда говорить - "перейдёт в атаку".
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03.12.2021 10:41 Відповісти
Тю, он же ж звиздел, что нет поводов для беспокойства и не надо нагнетать панику) что его заставило поменять свое мнение?))
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03.12.2021 10:58 Відповісти
Кто заставил!
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03.12.2021 11:00 Відповісти
Я так понимаю Резников уже камуфляж и берцы приготовил? Молодуха жена вещмешок собирает и себе сумку медсестры? Верещучка уже на передовую на джипе с мужем выдвигаются? И весь Квартал95 готовится?
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03.12.2021 11:00 Відповісти
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03.12.2021 11:00 Відповісти
Кобзон:
-Ви бурят? Как я рад!
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04.12.2021 16:48 Відповісти
Еще Карл Маркс писал что Россия не так сильна как всем кажется
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03.12.2021 11:07 Відповісти
Это Путлер приглашает Байдена в гости...собрав вдоль границы Украины своего быдла...100 000 тысч... вояки блин дважды бравшие Чеченю...
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03.12.2021 11:09 Відповісти
Призначили недоумка-говоруна на посаду міністра оборони... Тепер воно замість тихенько займатися справою оборони держави, з трибуни ВР розказує страшилки. Кому це сране базікання потрібне і для чого?
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03.12.2021 13:30 Відповісти
 
 