Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сумарну кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюють у 94,3 тис. осіб.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб", - сказав він.
Топ коментарі
+23 Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар03.12.2021 10:39
+11 Леонід Мефодовський
показати весь коментар03.12.2021 11:27
+8 Рост Сергеев
показати весь коментар03.12.2021 11:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
От з тобою біда і сталася.
Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???
Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
Мимо Поляндії і усих інших ...
Как 94 тысяч. могут захватить Украину?? ххм...вообще никак. Разве что пару поселков смогут взять, и то если смогут.... Этого мало, нужно в три-четыре раза больше иметь перевес что бы захватить хотя бы пол страны. Вот когда будет такой перевес 500 тысяч рашистов стоять у границ Украины , тогда Рф готовит полномасштабное вторжение.
Рашка похоже больше готовит наступление на Донбассе зимой, разведка Украины об этом говорила еще в октябре, в направлении Мариуполя, либо Славянска и Северодонецка, расширить, захватить в планахх кремля, территорию донецкой, луганской обл. границ.