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агресія (1183) армія РФ (13463) Резніков (1386)

Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сумарну кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюють у 94,3 тис. осіб.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб", - сказав він.

Читайте також: Загроза масштабної ескалації з боку Росії існує: найбільш вірогідний час - кінець січня, - Резніков
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Топ коментарі
+23
СМИ, хватит нагнетать истерию о войне. Надо упорно готовиться к войне без панических статей и вскрывать тех выродков, кто мешает этому, кто мешает в стабильном обеспечении армии и модернизации вооружения!!!
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03.12.2021 10:39
+11
Скільки палива, в наявності є у ВСУ??? На скільки годин бою??? А нанавчання скільки палива надходить - більше, чим на польоти бубочки на вечірку йєрмака, на гелікоптерах???

Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???

Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
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03.12.2021 11:27
+8
Сейчас главное логистика. Надо следить за тем, какие части второго эшелона концентрируются вблизи наших границ. Там и будет удар.
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03.12.2021 11:22
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Ого, де ми їх всіх закопаємо???? Це ж стільки ровів треба для них накопати...
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03.12.2021 10:39 Відповісти
Можна перемолоти на фарш та годувати свиней
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03.12.2021 10:45 Відповісти
Не надо ничего копать. Пусть их собаки по степям таскают. Знали, что в чужое лезут.
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03.12.2021 11:20 Відповісти
Мова ж йде про війну! Виступає Міністр, розумний, професійний, хоче навести порядок..? А хто його слухає, складається враження , що це не парламент а "сбор блатных и шайка уже не нищих? ..?Ляпають язиками, регочуть, обнімаються, "базарять", вештаються ...?! На "60 минут" у Скабєєвой показували спини ОПЗЖ, якими вони слухали міністра оборони, сміялись з їх відношення до міністра... !? Ну з цими все ясно, а чого ж наші депутати не беруть приклад з парламентарів інших країн,поведінка, дрес-код, як вони шанують народ який їх вибрав...?Подивіться як вели себе , одягались депутати Народної Ради, I- ї ВР? Люди, патріоти, які десятками років сиділи в концтаборах,в камері смертників і як вони шанували довіру народу який їм довірив...? А зараз ..."нужно валить из этой страны..."??? Та валіть вже і чим скоріше тим краще!Сумно дуже і зло бере!!!
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03.12.2021 16:32 Відповісти
Є така закономірність успадкування А Ц Т
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04.12.2021 00:03 Відповісти
СМИ, хватит нагнетать истерию о войне. Надо упорно готовиться к войне без панических статей и вскрывать тех выродков, кто мешает этому, кто мешает в стабильном обеспечении армии и модернизации вооружения!!!
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03.12.2021 10:39 Відповісти
Задача Рєзніка в тому і полягає щоб трубити про це і відволікати увагу лохторату від зелених зашкварів.
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03.12.2021 10:45 Відповісти
Угу. И США и НАТО ему в этом помогают? Тебе лучше жевать.
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03.12.2021 11:03 Відповісти
№104
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03.12.2021 11:16 Відповісти
Ну не виноват я в твоей тупости.
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03.12.2021 11:17 Відповісти
Да ты и в своей не виноват. Родился таким, что тут уже исправишь?
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03.12.2021 11:21 Відповісти
Для этого его зельц и назначил. А вообще, по количеству личного состава техники и вооружения, намерениях и возможных действиях противника должен отчитываться кадровый военноначальник - начальник Генерального штаба, а не политик- колышний адвокат Резник
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03.12.2021 11:13 Відповісти
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03.12.2021 11:04 Відповісти
да что их "вскрывать", они все сидят в ОПе, их мордяки каждый день по телеку мелькают...
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03.12.2021 11:35 Відповісти
зэ-клоун -вот кто мешает
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03.12.2021 13:26 Відповісти
Вы только комментарии в Цензор.нет читаете? Тогда понятно...
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03.12.2021 21:08 Відповісти
И поэтому 19 ярдов выделили не на оборону, а на дороги, наверное чтобы Пулу было удобнее добираться.
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03.12.2021 10:45 Відповісти
Открою тебе секрет,только ты никому больше не рассказывай. Танкам пох какие дороги,а самолетам тем более.
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03.12.2021 11:47 Відповісти
а твоїм батькам- байдуже, що дурненьке, основне, що клаву освоїло та сите?
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03.12.2021 13:28 Відповісти
У моїх батьків на відміну від твоїх ,є велика різниця в підходах виховання. Вони мене не били головою об чавунну батарею на відміну від твоїх.
От з тобою біда і сталася.
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03.12.2021 15:26 Відповісти
Який дотепний бовдур із паралелепіпедним намаганням щось породити змістовне... Ванга з тебе ніяка, а підліткові страхи не вивітрено, так Валеру?
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03.12.2021 15:59 Відповісти
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03.12.2021 10:57 Відповісти
Число не верное...Уточняю 94 352,5 зеленых недочеловечка.
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03.12.2021 11:02 Відповісти
Голобородько гений в шоу Рассмеши комика...а дальше сображалки нет,от слова совсмем..
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03.12.2021 11:03 Відповісти
Для наступления необходим минимум четірехкратній перевес сухопутніх сил
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03.12.2021 11:09 Відповісти
Да сейчас по другому воюют....к сожалению.
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03.12.2021 11:12 Відповісти
Это тебе Клаузевиц или маршал Ракецкий навеял? А тролль ольгинский? Не надо нас пугать кацапчи, надо будет создадим.
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03.12.2021 11:16 Відповісти
Єто опіт последней мировой войні. Можно вспомнить еше популярній лозунг "Воевать будем только на вражеской территории"
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03.12.2021 11:24 Відповісти
Пиши уже по рашистски тролляка , шо ты шрифт установить не можешь? а то как бык поссал. После последней мировой войны вспомни сколько войн и конфликтов было? Теперь, кацапчик, побеждают уже не перевесом в живой силой а вооружением и технической оснащенностью. Вспомни арабо -израильскую войну, арабов то больше раза в три было и что? А операция «Буря в пустыне». А на японцев (их , мля, так много было) просто две бомбы кинули и все сразу закончилось… да примеров новых войн много.
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03.12.2021 11:54 Відповісти
В тебе розуму не добавиться від зміни розкладки на клвіатурі. Яскравий приклад, це те, шо ти "забув" про війнм в Кореї і в В'єтнамі.
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03.12.2021 12:49 Відповісти
Чего ж это забыл? Не забыл и давно писал что между Украиной и лугандоном надо строить «стену и ров с крокодилами», шучу конечно, но приблизительно на манер военно-демаркационной линии по 38 -й параллели между Кореями. Т. Е. минные поля, заграждения, пт рвы и доты с пулеметами, орудиями и минометами, градами и д.р. Про Вьетнам писать не буду, но опыт партизанской войны вьетнамцев нам может пригодится. Від твоєї клави в мене дійсно розуму не добавиться, але читати тебе буде зручніше й приємніше. Якщо це тобі не зрозуміло то я тебе не вилікую!
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03.12.2021 14:18 Відповісти
Так вроде Яценюк строил или нет? Недавно пиарился на своей стометровке))))🤫😂
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04.12.2021 00:07 Відповісти
Яценюк строил между Украиной и рашкой а я топлю за стену между Украиной и лугандоном (читай мой пост внимательно). При чем закрыть все кпвв и запретить сепарам шастать туда сюда, т.е никаких сношений с предателями. Развод сторон на дальность прямого выстрела из стрелкового оружия минные поля надолбы птзаграждения доты дзоты и т.д. Все как между Кореями. На какое время? А йух его знает, пока сепары не офигеют от собственного дебилизма….
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Это при условии равных технологий
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03.12.2021 15:00 Відповісти
Одно и тоже только даты придумывают разные, странно что переворот не передвигают))))
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03.12.2021 11:20 Відповісти
Сейчас главное логистика. Надо следить за тем, какие части второго эшелона концентрируются вблизи наших границ. Там и будет удар.
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03.12.2021 11:22 Відповісти
Ребята, вы еще не поняли??? путин шпион он на пролом не делает вещи все в долгую.
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03.12.2021 11:23 Відповісти
Самое худшее - потеря управления. Именно так формируются котлі.
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03.12.2021 11:29 Відповісти
Ага )))) потеря управления над жадностью)))) недвижимости в туманном Альбионе))))) бугагагага
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04.12.2021 00:08 Відповісти
Посчитали с точностью до роты! Я думаю, в ГШ запоребрика такой точности нет!
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03.12.2021 11:26 Відповісти
То разведка США посчитала. С современными технологиями со спутника можно увидеть как товарищ майор по утру яйца чешет
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03.12.2021 15:02 Відповісти
Скільки палива, в наявності є у ВСУ??? На скільки годин бою??? А нанавчання скільки палива надходить - більше, чим на польоти бубочки на вечірку йєрмака, на гелікоптерах???

Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???

Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
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03.12.2021 11:27 Відповісти
Слуги уродов тактику сменили. Теперь нужно запугать всех, что бы оправдать начало прямых переговоров с ******...
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03.12.2021 12:09 Відповісти
Логично, покушения на шофера-Шефиира, ПИРИВАРОТ-сальто-Мортале, не проконало..... Надо позабористей....
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03.12.2021 15:57 Відповісти
Бачу, що міністр добре поінформований. В нього є геополітичне бачення процесів. Також, не викликають сумніву заходи, що їх на кордоні вживає генштаб. Все це відбувається на тлі складних перемовин країн Заходу з одного боку, з нашого, та єрефии - з іншого. Єдиного знаменника, ясна річ, вони не дійдуть. І тому готовність нашої армії - це найголовніше.
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03.12.2021 13:07 Відповісти
И это усё шо смагли наражать мардовские аваки.
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03.12.2021 13:27 Відповісти
Как видим, у министра ясный ум. Цифрами оперирует на оперативно-стратегическом уровне- это говорит, что наша разведка работает отлично. И наши партнеры понимают, что Украина это щит Европы. Слава Украине!!!
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03.12.2021 13:40 Відповісти
Хоспаді ... Який щит ? Захотіли у РФ газопровід побудувати до Німеччини - побудували.
Мимо Поляндії і усих інших ...
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03.12.2021 13:53 Відповісти
ЯНЕЛОХ будет призван!? 5ю повестку ему в зубы прокомпостировать и ОП с Верховной Зрадой погнать как штраф-бат.
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03.12.2021 15:55 Відповісти
Мова ж йде про війну! Виступає Міністр, розумний, професійний, хоче навести порядок..? А хто його слухає, складається враження , що це не парламент а "сбор блатных и шайка уже не нищих? ..?Ляпають язиками, регочуть, обнімаються, "базарять", вештаються ...?! На "60 минут" у Скабєєвой показували спини ОПЗЖ, якими вони слухали міністра оборони, сміялись з їх відношення до міністра... !? Ну з цими все ясно, а чого ж наші депутати не беруть приклад з парламентарів інших країн,поведінка, дрес-код, як вони шанують народ який їх вибрав...?Подивіться як вели себе , одягались депутати Народної Ради, I- ї ВР? Люди, патріоти, які десятками років сиділи в концтаборах,в камері смертників і як вони шанували довіру народу який їм довірив...? А зараз ..."нужно валить из этой страны..."??? Та валіть вже і чим скоріше тим краще!Сумно дуже і зло бере!!!
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03.12.2021 16:33 Відповісти
Ти ба почистили))))
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04.12.2021 00:11 Відповісти
аж 94 тысяч рашистов....это почти как вместимость стадиона Камп Ноу. И все эти войска растянуты вдоль границы Украины. Это просто ни о чем.

Как 94 тысяч. могут захватить Украину?? ххм...вообще никак. Разве что пару поселков смогут взять, и то если смогут.... Этого мало, нужно в три-четыре раза больше иметь перевес что бы захватить хотя бы пол страны. Вот когда будет такой перевес 500 тысяч рашистов стоять у границ Украины , тогда Рф готовит полномасштабное вторжение.

Рашка похоже больше готовит наступление на Донбассе зимой, разведка Украины об этом говорила еще в октябре, в направлении Мариуполя, либо Славянска и Северодонецка, расширить, захватить в планахх кремля, территорию донецкой, луганской обл. границ.
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03.12.2021 20:01 Відповісти
Авиация, ракеты, это главное что у них есть, а не кол во людей. Не те времена
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03.12.2021 20:39 Відповісти
94 тыс. Поэтому ЗЕ! поедет и поцелует глаз *****.
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03.12.2021 20:19 Відповісти
А в январе наш президент на пресухе скажет что то остро-приостро вумное и АП скажет, что Зеленский не допустил полномаштабного наступления РФ. И грамоту врУчат, а может вручАт.
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04.12.2021 01:44 Відповісти
 
 