Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков. ВIДЕО

Сумарну кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюють у 94,3 тис. осіб.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб", - сказав він.

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