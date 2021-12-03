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Буковина (707) СБУ (10022) Чернівці (374) боти (61)

СБУ викрила у Чернівцях ділків, які "вирощували" бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила потужну "ботоферму" у Чернівцях. Ділки спеціалізувалися на "вирощуванні" бот-акаунтів у соціальних мережах, які вони продавали на чорному ринку. За наявною інформацією, зловмисники створили і "розкрутили" понад 20 тис. ботів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України.

Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв.

За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.

СБУ викрила у Чернівцях ділків, які вирощували бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів 01

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні, де базувалася "ботоферма", правоохоронці виявили та вилучили:

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • спеціальне програмне забезпечення;
  • майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських;
  • понад 4 000 платіжних карток українських банків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 20 тис. фейкових акаунтів: СБУ знешкодила на Херсонщині потужну ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

Наразі тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

СБУ викрила у Чернівцях ділків, які вирощували бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів 02

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Чернівецькій області спільно з відділом протидії кіберзлочинам Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.

СБУ викрила у Чернівцях ділків, які вирощували бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів 03
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+12
Кого-то из Черновцов мы здесь больше не увидим.
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03.12.2021 10:47
+8
Рашка педалирует антивакс не только у нас, в США это началось задолго до короны. Любая дичь, расшатывающая адекватную оценку действительности: химтрейлы, плоская земля, рептилоиды и т. п. помогает создавать целевую аудиторию, которой можно втюхать любой треш, чем и является в общем весь контент о "русском мире".
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03.12.2021 10:52
+5
А не могли бы спецслужбы и журналисты ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК ГРАЖДАН ( и тунеядцев 😀) , и города их рождения.

скорее всего преступники не местные
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03.12.2021 10:49
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Кого-то из Черновцов мы здесь больше не увидим.
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03.12.2021 10:47 Відповісти
аминь
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03.12.2021 11:28 Відповісти
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03.12.2021 11:30 Відповісти
Да пребудет с тобой Сила
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03.12.2021 12:00 Відповісти
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03.12.2021 12:33 Відповісти
ну молодцы, просто там и трафик и электричество - видно же шо это не фирма по пошиву носков, как наверное именовалась конторка?
да, именно трафик - фирмочке не требуется 100500 мегабит его?
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03.12.2021 10:48 Відповісти
А не могли бы спецслужбы и журналисты ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК ГРАЖДАН ( и тунеядцев 😀) , и города их рождения.

скорее всего преступники не местные
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Еще было бы неплохо огласить списки ник-неймов.
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03.12.2021 11:15 Відповісти
Именно местные .
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Доказательства ?
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03.12.2021 11:47 Відповісти
Швидше місцеві, діти військової мордви, тут колись тих вояк було ....
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03.12.2021 12:59 Відповісти
Так тут кожної тварі по парі вистачає. Гадаю, основний стимул та аргумент, у даному випадку, - гроші.
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03.12.2021 13:43 Відповісти
Лапотне лайно продовжує лізти з усіх щілин,СБУ-респект...
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03.12.2021 10:50 Відповісти
Рашка педалирует антивакс не только у нас, в США это началось задолго до короны. Любая дичь, расшатывающая адекватную оценку действительности: химтрейлы, плоская земля, рептилоиды и т. п. помогает создавать целевую аудиторию, которой можно втюхать любой треш, чем и является в общем весь контент о "русском мире".
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03.12.2021 10:52 Відповісти
Звичайно. Лише подивіться, хто зараз антиваксить - це колишні трампісти. Так само, як і прихильники всесвітніх змов, рептилоїдів та іншої дічі.
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03.12.2021 11:18 Відповісти
кстати, посм. чат в этом, когда Зеля выступает:https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
єто там все "зелебобики"?
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03.12.2021 12:07 Відповісти
Красно дякуємо, віслюче лайно споживайте самі.
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03.12.2021 12:22 Відповісти
ну чо, фоном включи, мотани на звернення, и я тебе скажу.... ну это как бы - ты бы не сказал что в совке зомбировали. реально какая-то "магия" шоле, я не знаю, но просто послушай промову - "антиваксеры" поймут.(джиджи, зомби)
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03.12.2021 12:25 Відповісти
Вибач, слухати віслюка вище моїх сил...
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03.12.2021 12:48 Відповісти
так фоном собі включи,там - 20хв. - воно говорить, але реально - ніяка ***** тепер не скаже мені: ииии, а чо німці вірили в то і ето? - от реально послухай, ну реально хтось так йому написав.
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03.12.2021 12:54 Відповісти
И никакой информации о тех кого задержали.
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03.12.2021 11:15 Відповісти
Хм ... Їх мо* і не затримували. Визначили і взяли підписку про невиїзд.
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03.12.2021 12:05 Відповісти
Мордор зараз буде Захід України все більше долучати до проти української діяльності. Знайшли ж вони корисного ідіота антивакса, який зі Львова розхитував Неньку.

На Цензорі теж багато з'явилось україномовних антиваксів типу зі Львова, які такі «щирі українці», що аж лаптями через монітор смердить.
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03.12.2021 11:26 Відповісти
Робята, а может начнем с простого, ловите, садите, ну, бл,,,,,,.. , уже кого положено, сколько дел открыли, уже имена не держатся в голове, где посадки, простые, лет на восемь. Новое, новое и шо,,? Вас шо, целовать в задницу? Выкинуть, эту бл.....................вместе с президентом, накипело. Уже Петя, ей Богу, святой из святейших.
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Деньги не пахнут в любом регионе Украины.
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03.12.2021 11:39 Відповісти
И что им предъявят, незаконную коммерческую деятельность?
Ботов выращивать, как и лохов - не запрещено. Что именно их использовали в гибридной войне - фиг докажешь.
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03.12.2021 12:18 Відповісти
Вважаєте 4000 банківських карток вони отримали по своїм документам?
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03.12.2021 13:01 Відповісти
У нас хитрая фемида!
Если с использованием карт не совершались преступления, или нет заявлений от настоящих владельцев - это не считается преступлением.
У нас потерпевший должен доказывать, что украденное его!
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03.12.2021 13:45 Відповісти
Что-то маловато стало троллей на Цензоре. Раньше сотни лайков было ,повыздыхали твари ?
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03.12.2021 13:17 Відповісти
Неужели в это кто-то еще верит?) Кто, по логике, финансирует пророссийских ботов? Правильно - рашка. Так зачем вкладывать бабки в заведомо провальное предприятие или скажем так, максимально ненадежное? А нельзя создать ботоферму где-то в рязани, без шума и пыли? А делается это для того, что бы любую критику в сторону шмаркли можно было выдать за происки кремлевских ботов. Вон Бутусову уже лепят статейку на ровном месте и это только начало.
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03.12.2021 13:18 Відповісти
 
 