СБУ викрила у Чернівцях ділків, які "вирощували" бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України викрила потужну "ботоферму" у Чернівцях. Ділки спеціалізувалися на "вирощуванні" бот-акаунтів у соціальних мережах, які вони продавали на чорному ринку. За наявною інформацією, зловмисники створили і "розкрутили" понад 20 тис. ботів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України.
Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв.
За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.
У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні, де базувалася "ботоферма", правоохоронці виявили та вилучили:
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- спеціальне програмне забезпечення;
- майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських;
- понад 4 000 платіжних карток українських банків.
Наразі тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Чернівецькій області спільно з відділом протидії кіберзлочинам Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.
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да, именно трафик - фирмочке не требуется 100500 мегабит его?
скорее всего преступники не местные
єто там все "зелебобики"?
На Цензорі теж багато з'явилось україномовних антиваксів типу зі Львова, які такі «щирі українці», що аж лаптями через монітор смердить.
Ботов выращивать, как и лохов - не запрещено. Что именно их использовали в гибридной войне - фиг докажешь.
Если с использованием карт не совершались преступления, или нет заявлений от настоящих владельцев - это не считается преступлением.
У нас потерпевший должен доказывать, что украденное его!