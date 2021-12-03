Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих
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Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає переважно легкий перебіг COVID-19, особливо серед вакцинованих.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу Джо Пхаала, міністр охорони здоров'я ПАР, де вперше виявили новий варіант патогену.
Розповідаючи про результати роботи аналітичної команди міністр зазначив, що поки що зібрано не так багато даних, однак є попередні висновки.
"Цей варіант справді швидко поширюється, зокрема серед вакцинованих. Але хвороба протікає переважно у легкій формі, особливо серед вакцинованих", – сказав він.
За словами Пхаали, медики, які захворіли в ПАР, переважно хворіли у легкій формі, а більшу частину серед госпіталізованих складають нещеплені, зокрема молоді люди віком до 40 років.
Він зазначив, що у ПАР за сім днів на 300% зросла захворюваність на коронавірус, а коефіцієнт позитивних тестів від загальної кількості тестів становить 22%.
"На цій стадії спостерігається тренд різкого зростання захворюваності. Але ми сподіваємося, що легкий перебіг хвороби серед інфікованих залишиться домінуючою властивістю", – сказав він.
Наразі немає даних, що "Омікрон" (B.1.1.529) може спричиняти тяжчий перебіг хвороби, ніж інші штами, або що нинішні вакцини проти нього діють гірше. Є підозри, що він заразніший. Вчені закликають чекати на перші дослідження, а не панікувати. Навіть якщо "Омікрон" не більш патогенний, ніж дельта, його можлива підвищена заразність призведе до збільшення кількості хворих у певний відрізок часу, і, як наслідок, тих, кому знадобиться допомога. Іншими словами, лікарні знову будуть переповнені, медики змушені будуть вводити тріаж – сортування пацієнтів на надання допомоги за шансами на виживання, та відкладати планові процедури/операції.
26 листопада ВООЗ віднесла до таких, що викликають занепокоєння, новий штам коронавірусу "Омікрон", вперше знайдений у ПАР. Через нього низка країн закривають кордони для людей із південної Африки. Сьогодні Україна закриває в'їзд іноземцям із ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.
В Україні поки не виявляли заражень штамом "Омікрон", заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Однак в Україні він все одно з'явиться, навіть якщо закрити кордони, вважає керівник медкомітету Верховної Ради Михайло Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих.
На карантин там саджають невакцинованих туристів.
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Дэвид Вон Айк (англ. David Vaughan Icke; 29 апреля 1952, Лестер) - английский профессиональный конспиролог[2][3][4][5][6] и бывший футболист и спортивный комментатор[7]. С 1990 года посвятил себя исследованию того, «что и кто на самом деле управляет миром»[8]. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе Нью Эйдж, например об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов. Большинство теорий Айка характерны для неофашистов: «Новый мировой порядок», «Протоколы сионских мудрецов», отрицание Холокоста[источник?]. Имеет последователей в разных странах[9].
На планете не будет мира и покоя пока авторы этой афёры не будут пойманы и повешены по приговору международного трибунала.
"Новый мировой порядок" является очередной попыткой установления всемирного коммуно-фашистского режима.
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
Ну вам же сказали.....это конек! Предпрограмма, которая создает лазейку, назовем его тоннель, ход !!! ....для основной программы вируса. И эта программа ...не Дельта. Так что ждите ....еще одного вируса, для базовой загрузки в подготовленную среду.
Учитывая то количество консервантов,в продуктах, теперь добавились еще и вакцины,и хотя говорят, что в безопасных дозах, но я не верю. Я просто забил в поиске, зачем формалин в вакцинах
2. В деяких вакцинах воже бути формальдегід. За Вашим же посиланням:
СКІЛЬКИ ФОРМАЛЬДЕГІДУ У ВАКЦИНІ?
В середньому вакцини містять від 0,005 до 0,1 мг формальдегіду, тоді як двомісячне 5-кілограмове немовля має в крові 1,1-1,2 мг формальдегіду, який його організм виробив самостійно. В груші -12000 мкг формальдегіду на 200 грам, що утворився там природно. У груші - на 99,17% більше формальдегіду, ніж у вакцині. Але не варто відмовлятись ані від вакцин, ані від груш.
А та кількість гідроокисц алюмінію, що є в Сіноваку не є шкідливою.