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Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам

Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає переважно легкий перебіг COVID-19, особливо серед вакцинованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу Джо Пхаала, міністр охорони здоров'я ПАР, де вперше виявили новий варіант патогену. 

Розповідаючи про результати роботи аналітичної команди міністр зазначив, що поки що зібрано не так багато даних, однак є попередні висновки.

"Цей варіант справді швидко поширюється, зокрема серед вакцинованих. Але хвороба протікає переважно у легкій формі, особливо серед вакцинованих", – сказав він.

За словами Пхаали, медики, які захворіли в ПАР, переважно хворіли у легкій формі, а більшу частину серед госпіталізованих складають нещеплені, зокрема молоді люди віком до 40 років.

Він зазначив, що у ПАР за сім днів на 300% зросла захворюваність на коронавірус, а коефіцієнт позитивних тестів від загальної кількості тестів становить 22%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові правила перетину українського кордону запрацювали з 3 грудня через штам "Омікрон", - Держприкордонслужба

"На цій стадії спостерігається тренд різкого зростання захворюваності. Але ми сподіваємося, що легкий перебіг хвороби серед інфікованих залишиться домінуючою властивістю", – сказав він.

Наразі немає даних, що "Омікрон" (B.1.1.529) може спричиняти тяжчий перебіг хвороби, ніж інші штами, або що нинішні вакцини проти нього діють гірше. Є підозри, що він заразніший. Вчені закликають чекати на перші дослідження, а не панікувати. Навіть якщо "Омікрон" не більш патогенний, ніж дельта, його можлива підвищена заразність призведе до збільшення кількості хворих у певний відрізок часу, і, як наслідок, тих, кому знадобиться допомога. Іншими словами, лікарні знову будуть переповнені, медики змушені будуть вводити тріаж – сортування пацієнтів на надання допомоги за шансами на виживання, та відкладати планові процедури/операції.

26 листопада ВООЗ віднесла до таких, що викликають занепокоєння, новий штам коронавірусу "Омікрон", вперше знайдений у ПАР. Через нього низка країн закривають кордони для людей із південної Африки. Сьогодні Україна закриває в'їзд іноземцям із ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.

В Україні поки не виявляли заражень штамом "Омікрон", заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Однак в Україні він все одно з'явиться, навіть якщо закрити кордони, вважає керівник медкомітету Верховної Ради Михайло Радуцький.
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Топ коментарі
+9
Теперь главное прекратить "вакцинацию", что бы не вызвать дальнейших мутаций, и "пандемия" быстро сойдет на нет. Другой вопрос, захотят ли наши дельцы от медицины оторваться от ковидного корыта?...
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03.12.2021 11:19
+7
Антиваксери які мали померти два роки тому ще, з попкорном спостерігають, як Вакси беруть участь в грі кальмара)
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03.12.2021 11:53
+5
каким образом будут забиты больницы, если течение лёгкое?
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03.12.2021 11:11
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Ну все. Сдулась пандемийка!!! Вирус сходит на нет, что логично ибо если убить всех носителей, то погибнешь и сам, а у вируса другие планы.
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03.12.2021 11:03 Відповісти
У вируса бешенства 100% летальость. Сильно это мешает ему тысячелетиями циркулировать?
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03.12.2021 14:16 Відповісти
каким образом будут забиты больницы, если течение лёгкое?
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03.12.2021 11:11 Відповісти
У них заканчиваются варианты изобретать фантазии: все новые версии начали полностью противоречить предыдущим.
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03.12.2021 12:13 Відповісти
Спробуй хоч на деякий час перейти з писателів до читачів.

Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих.
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03.12.2021 14:18 Відповісти
"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных"
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03.12.2021 16:24 Відповісти
Наразі немає даних, що "Омікрон" (B.1.1.529) може спричиняти тяжчий перебіг хвороби, ніж інші штами, або що нинішні вакцини проти нього діють гірше. Є підозри, що він заразніший. Вчені закликають чекати на перші дослідження, а не панікувати. Навіть якщо "Омікрон" не більш патогенний, ніж дельта, його можлива підвищена заразність призведе до збільшення кількості хворих у певний відрізок часу, і, як наслідок, тих, кому знадобиться допомога. Іншими словами, лікарні знову будуть переповнені, медики змушені будуть вводити тріаж - сортування пацієнтів на надання допомоги за шансами на виживання, та відкладати планові процедури/операції. Джерело: https://censor.net/ua/n3303144
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03.12.2021 16:58 Відповісти
Теперь главное прекратить "вакцинацию", что бы не вызвать дальнейших мутаций, и "пандемия" быстро сойдет на нет. Другой вопрос, захотят ли наши дельцы от медицины оторваться от ковидного корыта?...
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03.12.2021 11:19 Відповісти
Ты для начала оторвись от своего корыта. Ведь мульены на залоги с неба не сыплются.
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03.12.2021 11:36 Відповісти
Какой чудесный штамм...
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03.12.2021 11:19 Відповісти
треба тчатєльнєє роботу з представниками банту проводити, бо палять усю малину.
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03.12.2021 11:21 Відповісти
вопрос в другом - ПОЧЕМУ он заражает вакцинированных 146-ю бустерными дозами вакцины???
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03.12.2021 11:35 Відповісти
А подумать, не? Прежде чем глупые вопросы задавать. Детсад отдыхает.
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03.12.2021 11:39 Відповісти
А НЕВАКЦИНОВАНЫХ он вообще не заражает. Этот штамм Омикрон
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03.12.2021 11:41 Відповісти
Антиваксери які мали померти два роки тому ще, з попкорном спостерігають, як Вакси беруть участь в грі кальмара)
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03.12.2021 11:53 Відповісти
О, два роки тому вже була вакцина від ковіда? Звідки така інформація?
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03.12.2021 17:15 Відповісти
Добре, що хоч антиваксів зараз нікуди не пускають, бо ці неадеквати швиденько б новий штам завезли до нас.
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03.12.2021 12:01 Відповісти
Ирка это куда не пускают? Пцр тест никто не отменял.
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03.12.2021 12:07 Відповісти
Лєнка! В твою «улюблену» Італію, з якої ти тролила останні роки та обирала нам Янелоха у преЗЕденти.
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03.12.2021 12:10 Відповісти
За Италию ничего не могу сказать. В Дубаи Велком по пцр тесту.
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03.12.2021 12:15 Відповісти
Я думала ти мені про Італію розкажеш.

На карантин там саджають невакцинованих туристів.
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03.12.2021 13:07 Відповісти
А кто тебе сказал, что вакцинированные не распространяют любой из штаммов?
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03.12.2021 12:19 Відповісти
Ніхто. Навіть доктор Фаучі не вважає вакцинацію приводом зняти маску.
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03.12.2021 13:16 Відповісти
Вообще-то даже изначальный "вирус" никогда не был изолирован.
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03.12.2021 12:11 Відповісти
Вылазь из бункера!
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
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03.12.2021 14:08 Відповісти
How did they pull of the pandemic? - YouTube
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03.12.2021 22:45 Відповісти
Что, одна брехня не прошла и после разоблачения, ты, вместо извинений подсовуешь новую брехню? А потом третью, четвертую и так до бесконечности...
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04.12.2021 10:50 Відповісти
Так там всё ясно и понятно: "пандемия" - фикция.
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04.12.2021 12:03 Відповісти
А вот тут всё ясно и понятно: пандемия - реальность.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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04.12.2021 12:46 Відповісти
Ну не интересны мне твои фальшивки; сколько же можно ?
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04.12.2021 13:53 Відповісти
Ну понятно, что тебе интересна не реальная статистика, а видеоролики этого сумасшедшего
Дэвид Вон Айк (англ. David Vaughan Icke; 29 апреля 1952, Лестер) - английский профессиональный конспиролог[2][3][4][5][6] и бывший футболист и спортивный комментатор[7]. С 1990 года посвятил себя исследованию того, «что и кто на самом деле управляет миром»[8]. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе Нью Эйдж, например об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов. Большинство теорий Айка характерны для неофашистов: «Новый мировой порядок», «Протоколы сионских мудрецов», отрицание Холокоста[источник?]. Имеет последователей в разных странах[9].
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04.12.2021 15:14 Відповісти
В данном ролике он всё рассказал абсолютно верно; а остальное меня не интересует.
На планете не будет мира и покоя пока авторы этой афёры не будут пойманы и повешены по приговору международного трибунала.
"Новый мировой порядок" является очередной попыткой установления всемирного коммуно-фашистского режима.
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04.12.2021 15:22 Відповісти
Ну да, разве профессиональный конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор может ошибаться в вирусологии и иммунологии?
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04.12.2021 17:35 Відповісти
Вот еще
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy
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03.12.2021 14:11 Відповісти
И на закуску -
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
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03.12.2021 14:12 Відповісти
Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає переважно легкий перебіг COVID-19, особливо серед вакцинованих.
Ну вам же сказали.....это конек! Предпрограмма, которая создает лазейку, назовем его тоннель, ход !!! ....для основной программы вируса. И эта программа ...не Дельта. Так что ждите ....еще одного вируса, для базовой загрузки в подготовленную среду.
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03.12.2021 12:51 Відповісти
Ага, это Билл Гейтс выпустил такой патч для программы в чипе...
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03.12.2021 14:14 Відповісти
Будь Ласка! Не називайте, ширанутих формаліновим коктелем ВАКЦІНОВАНИМИ! Кілька місяців в іхньої крові не зможе жити жоден вірус, але наркомани потребують постійного збільшення дози.
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03.12.2021 18:05 Відповісти
В якій з вакцин міститься формалін? Давай посилання!
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04.12.2021 10:53 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/health/2018/08/6/232574/

Учитывая то количество консервантов,в продуктах, теперь добавились еще и вакцины,и хотя говорят, что в безопасных дозах, но я не верю. Я просто забил в поиске, зачем формалин в вакцинах
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04.12.2021 11:03 Відповісти
Ну, учитывая бесконечное количество бустерных доз, и непосредственный ввод в кровоток, последствия никто не может предсказать. Если есть желение узнать больше, то ЗДЕСЬ...
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04.12.2021 16:54 Відповісти
Враховуючи те, що ні тіомерсалу, ні сполук алюмінію в антиковідних вакцинах Пфайзер, модерна та Астразенека немає, твоя брехня мимо каси.
А та кількість гідроокисц алюмінію, що є в Сіноваку не є шкідливою.
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04.12.2021 17:33 Відповісти
 
 