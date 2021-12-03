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Новини Боротьба з коронавірусом
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Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - МОЗ

Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - МОЗ

В Україні зберігаються високі темпи вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації. І майже 43,8% отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Минулої доби 206 710 людей було вакциновано проти коронавірусної хвороби, із них перше щеплення отримала 70 581 особа. Завершили курс вакцинації 136 129 людей", - повідомила заступниця міністра.

За словами Карчевич, в Україні зберігаються високі темпи вакцинації.

"Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - додала вона.

Також читайте: Уряд розробляє програму "єПідтримка" для виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим без "Дії": якщо гроші дають - то всім, - Устенко

Автор: 

вакцина (4418) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації. І майже 43,8% отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 Джерело:

иииии...?
С конца января готовимся к новым волнам,которым найдут свои новые обьяснения.
Но вот что меня беспокоит последнии дни - почему матьвашу перестали мыть подьезды откуда вывозят ковидных в таких маштабах?? Почему перестали мыть асфальт и остановки?? Транспорт перестали заливать дезинфектором. Доколе этот беспредел будет продолжатся ?
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03.12.2021 11:16
+4
А вот это зря скажу я вам, ведь всем известно что вирус живет на поверхности неделю, и проникает через кожу и поверхность тела.Незря же мудрейшие год назад лазили в перчатках и ловили в десятером одного пловца, они то знаю (и видят из окон своего мерса) коварство вируса, не то что работяги постоянно ездящие в переполненом транспорте и стоящие в очередях атб.
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03.12.2021 11:27
+4
Вірус проникає не через шкіру, а через брудні руки, які ви тягете до рота і очей. А взагалі - це ваша справа визнавати заходи гігієни чи нехтувати ними.
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03.12.2021 11:34
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А нужно 73%!!!
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03.12.2021 11:15 Відповісти
73% вакцинированы убойной вакциной COLOMOY 1+1
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03.12.2021 11:33 Відповісти
Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації. І майже 43,8% отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 Джерело:

иииии...?
С конца января готовимся к новым волнам,которым найдут свои новые обьяснения.
Но вот что меня беспокоит последнии дни - почему матьвашу перестали мыть подьезды откуда вывозят ковидных в таких маштабах?? Почему перестали мыть асфальт и остановки?? Транспорт перестали заливать дезинфектором. Доколе этот беспредел будет продолжатся ?
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03.12.2021 11:16 Відповісти
Скажу більше, нарід перстав мити руки - в знак протесту проти вакцинування.))
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03.12.2021 11:18 Відповісти
А вот это зря скажу я вам, ведь всем известно что вирус живет на поверхности неделю, и проникает через кожу и поверхность тела.Незря же мудрейшие год назад лазили в перчатках и ловили в десятером одного пловца, они то знаю (и видят из окон своего мерса) коварство вируса, не то что работяги постоянно ездящие в переполненом транспорте и стоящие в очередях атб.
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03.12.2021 11:27 Відповісти
Вірус проникає не через шкіру, а через брудні руки, які ви тягете до рота і очей. А взагалі - це ваша справа визнавати заходи гігієни чи нехтувати ними.
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03.12.2021 11:34 Відповісти
Вот что было еще год назад:
Масова дезінфекція під'їздів багатоповерхівок через епідемію коронавірусу. У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі миють згідно з розпорядженням міської влади
За невыполнение предписаний с ежедневной дезинфекции подъездов ОСМД грозят огромные штрафные санкции.

И отмены это хрени небыло. Или иглоукалывание затмило весь гешефт?
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03.12.2021 11:22 Відповісти
37% дорослого населення в Україні =дебылы окончательные
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03.12.2021 13:41 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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03.12.2021 14:21 Відповісти
 
 