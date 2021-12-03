Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - МОЗ

В Україні зберігаються високі темпи вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації. І майже 43,8% отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Минулої доби 206 710 людей було вакциновано проти коронавірусної хвороби, із них перше щеплення отримала 70 581 особа. Завершили курс вакцинації 136 129 людей", - повідомила заступниця міністра.

За словами Карчевич, в Україні зберігаються високі темпи вакцинації.

"Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - додала вона.

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