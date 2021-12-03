До законопроєктів про місцеві адміністрації та столицю не застосовуватимуть спецпроцедуру, - Корнієнко
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В сесійній залі парламенту існує серйозна дискусія щодо законопроєкту про столицю.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
За його словами, минулого тижня було вирішено що для ухвалення цього законопроєкту не буде застосовуватися спецпроцедура.
Корнієнко також розповів, що спецпроцедура не застосовуватиметься до законопроєкту про місцеві адміністрації.
"Розглядатимуться правки. Щодо законопроєкту про столицю, там їх близько 100. Це десь дві-три години роботи. По місцевим адміністраціям – близько 150 правок. Це теж десь дві-три години роботи", - розповів перший віцеспікер.
Він наголосив, що спочатку потрібно прийняти законопроєкт про місцеві адміністрації. А потім вже – про столицю, і додав, що важливо було б до Нового року його прийняти.
Він пообіцяв, що у понеділок-вівторок депутати обговорять порядок денний, щоб розуміти, які закони розглядатиме парламент на наступному пленарному тижні, який є останнім у цьому році.
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