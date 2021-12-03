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Новини Політика України
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Коломойський (1420) Фурса Сергій (24) Приватбанк (691)

Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса

Обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах означає, що поки телеканал Ігоря Коломойського добре говорить про президента Зеленського, справу про крадіжку 5,5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не розслідуватиме.


Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.


"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося, як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу про розкрадання 5.5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не активізуватиме, а швидше навіть деактивуватиме? Така сама логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.


Заява Венедіктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.
"Це дурненька американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор. І не дай Бог не почує там бурхливих овацій… І що чудово, так це щирість", - додав Фурса.
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Топ коментарі
+11
Бєніна потвора, гниліша за Ганьку Герман, назвала майданівців, учасників АТО ( ООС ), журналістів, людей, яким не байдужа доля України, сектантами.

"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".

У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.

"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.

Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
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03.12.2021 11:37
+11
Мосейчучка , - це не журналістка , а продпжна хвойда , яка лягла під беню і навіть не дригається 😠
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
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03.12.2021 11:49
+8
Зе-боты везде рассказывают, что Коломойский "не противостоит государству", что его и так, бедного, преследуют в США. А вот Ахметов - это очень нехорошо, товарищи!
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
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03.12.2021 11:34
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А должны говорить плохо? Заплатите. Врать - услуга платная

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03.12.2021 11:29 Відповісти
Ти і брешеш , як завжди , дрянь зелена 😡
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03.12.2021 11:45 Відповісти
Что я тебе соврал, гопник? Цитату давай

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03.12.2021 12:08 Відповісти
якщо кожному 73/43%зебілу наводити по цитаті його брехні - не вистачить часу почитати новини на цензорі.
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03.12.2021 12:31 Відповісти
Слился? Предсказуемо. Обтекай

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03.12.2021 12:36 Відповісти
Ого! А кто тогда бубочке твоей платит? На вдохе ложь, на выдохе брехня. Вся зе-шобла - брехуны отпетые.
Хотя я и сам знаю, кто этим моральным покручам платит. Все, вопрос снимается.
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03.12.2021 12:27 Відповісти
Ещё один слился.
А с бубочками - к дерматологу ходу. У меня ничего такого нет.

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03.12.2021 12:37 Відповісти
Еще один зеленый ******** появился, считает что "вЯличайшего"наполеония человечества все должны хвалить, и лизать ему зад, как делает он сам)))) Пшло на хрен, подоляковсое уе..ще, рассказывай эту херь своим лаптям
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03.12.2021 12:52 Відповісти
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Мабуть, чи точно?
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03.12.2021 11:33 Відповісти
Зе-боты везде рассказывают, что Коломойский "не противостоит государству", что его и так, бедного, преследуют в США. А вот Ахметов - это очень нехорошо, товарищи!
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
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03.12.2021 11:34 Відповісти
Бєніна потвора, гниліша за Ганьку Герман, назвала майданівців, учасників АТО ( ООС ), журналістів, людей, яким не байдужа доля України, сектантами.

"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".

У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.

"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.

Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
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03.12.2021 11:37 Відповісти
Турчинов, майданівці, ветерани війни з паРашею-окупантом, Бутусов та тисячі інших, хто прийшов вшанувати Майдан, сектанти.
А сутенери Наташи мосійчук-скабєйчук, каломойша з єрмаком, татаровим, патріоти України.

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03.12.2021 11:44 Відповісти
Мосейчучка , - це не журналістка , а продпжна хвойда , яка лягла під беню і навіть не дригається 😠
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
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03.12.2021 11:49 Відповісти
Не стоит обращать внимание на всякое вонючее дерьмо придет время и будет ползать на коленях просить прощения
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03.12.2021 11:50 Відповісти
-Знаєте, куме - все на світі має своє лице...
- Згоден! Наприклад - пика Мосейчук має вигляд задниці Коломойського!
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Яка ж рафінована зелена су*а, ця мосейчучка ... Добре, що давно не дивлюся Г+Г
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03.12.2021 13:49 Відповісти
дело о воровстве 5,5 млрд долларов из Приватбанка / Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн / Дело "ПриватБанка": Дубилета и двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн/ Вор Коломойский- главный кадровик Украины, вор Зеленский-президент Украины, вор Дубилет в Израиле радостно проживает наворованное и через сына ,советника Баканова, передаёт украинцам большой привет.
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03.12.2021 11:45 Відповісти
каламойский ни алигарх! он тчестный грабитель Украины , подельник Препизлента Зельменского-дЕрьмака!
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03.12.2021 11:49 Відповісти
Все честные зеленые грабители , должны висеть на столбах 😠
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03.12.2021 11:51 Відповісти
Ну не так жестко! Просто сидеть в камерах от Малюськи, перестукиваться. И полная конфискация и у всех "внезапно" разбогатевших родственников.
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03.12.2021 11:55 Відповісти
Только так , так как задолбали уже всех своими популистскими обещаниями и наглым обворовываньем страны !
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03.12.2021 12:04 Відповісти
одного понять не могу , неужели вован думает что страна не видит неприкасаемость коломойского , более того , ему содействуют и потакают на уровне государства , и что это за избирательное правосудие , что изменилось в этой стране ?
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03.12.2021 11:51 Відповісти
Мафия...своих подельников не сдают. У Каломойши на Зе иго друганов куча компромата.
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03.12.2021 11:56 Відповісти
Каломойша и Зе - это одна криворагульская банда , которая случайно пришла к власти , только грабить , поверте 😡
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03.12.2021 12:07 Відповісти
Вопро. Почему зарубежные партнеры яйца Зеленскому не зажмут???
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03.12.2021 12:11 Відповісти
іменно так
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03.12.2021 11:52 Відповісти
Менеджера Приватбанка Владимира Яценко задержали в айропорту..хотел удрать в Австрию... на самолете Коломойского...
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03.12.2021 11:56 Відповісти
200 криминальных дел против Ахметова.... Венедиктова...это Мировой рекорд... А против Порошенко 199?Угораю с вас долбодятлов...
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03.12.2021 11:59 Відповісти
Не понял, банк (отжали) национализировали просто так, не наказав виновных.
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03.12.2021 12:05 Відповісти
Не наказали только по одной причине - владельцы банка удрали 😠
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03.12.2021 12:09 Відповісти
А расследовали?
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03.12.2021 12:17 Відповісти
слідство навіть в США ще не закінчене.
А що вже говорити про українське слідство, бубочкіне... Та, врешті - Фурса розтлумачує.
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03.12.2021 12:29 Відповісти
Так по логике, сначала расследование, потом суд, потом национализация и наказание виновных. Шото как то перепуталось у фурсы.
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03.12.2021 12:35 Відповісти
По логіці власники банків чесні люди і підприємці. А по факту Беня і його гопкомпанія вивели всі людські гроші за кордон в розрахунку, що коли "лопне" самий великий банк в Україні, то лопне вся банківська система і Україна. Вони добре розрахували і тоді нікому буде їх притягувати до відповідальності, і тоді Ботоксний за удар під дих Україну Бенею, дасть йому героя московії. Порошенко і Гройсман наповнили пустий банк державними грошима і спасли вкладчиків, банк, банківську систему і Україну.
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03.12.2021 13:21 Відповісти
 
 