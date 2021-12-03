Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах означає, що поки телеканал Ігоря Коломойського добре говорить про президента Зеленського, справу про крадіжку 5,5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не розслідуватиме.
Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося, як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу про розкрадання 5.5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не активізуватиме, а швидше навіть деактивуватиме? Така сама логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.
Заява Венедіктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.
"Це дурненька американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор. І не дай Бог не почує там бурхливих овацій… І що чудово, так це щирість", - додав Фурса.
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Хотя я и сам знаю, кто этим моральным покручам платит. Все, вопрос снимается.
А с бубочками - к дерматологу ходу. У меня ничего такого нет.
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."
Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".
У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.
"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.
Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
А сутенери Наташи мосійчук-скабєйчук, каломойша з єрмаком, татаровим, патріоти України.
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
- Згоден! Наприклад - пика Мосейчук має вигляд задниці Коломойського!
А що вже говорити про українське слідство, бубочкіне... Та, врешті - Фурса розтлумачує.