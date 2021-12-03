Зарплата військового - 10 тисяч, має бути мінімум 13, але грошей немає, - Резніков. ВIДЕО
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Наразі у Держбюджеті на наступний рік відсутній ресурс для збільшення заробітної плати військовослужбовців Збройних сил України.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.
"Станом на сьогодні заборгованості немає в ЗСУ, але, звісно, вона може з'явитись, і ми над тим працюємо (щоб не з'явилася заборогованість із зарплати. - Ред.). У нас є взаємодія з міністром фінансів, я думаю, що ми не будемо доводити ситуацію до казусів", - сказав Резніков.
"Мінімальна моя задача… Сьогодні солдат отримує в середньому 10,2 тис. грн, а середня мінімальна можливість заробляти – 14,3 тис. грн. Тому, як мінімум, моя задача на 30% збільшити і по сітці вверх. Для того, щоб це у майбутньому році відбулося, треба плюс 18 млрд грн. На жаль, сьогодні в державному бюджеті такого ресурсу немає", - пояснив він.
"Ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу", - пообіцяв міністр.
Нагадаємо, що під час другого читання проєкту Держбюджету-2022 на фінансування прокуратури додали 500 млн грн, а на фінансування фільмів - 1 млрд грн.
Останні раз зарплату військовослужбовцям піднімали три роки тому.
Будь ласка, зачекайте...
А пенсионер за линией фронта может быть депутатом в днр лнр, следователем прокуратуры днр лнр.
Что они ещё пообещали?
Солдатам во время войны 10 000, и очередь на жильё на 20 лет.
*андоны квартальные.
Где Главнокомандующий? Тот самый, который "строит" эти дороги, но почему-то забыл про своих подчиненных?
страна парадоксов.
Такого бреда , я даже от Осла не ожидал.
Раніше при Порошенку не менше 20 тисяч на першій лінії. Потім навіть більше платити почали.
Зараз 14 000 ??