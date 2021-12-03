Зарплата військового - 10 тисяч, має бути мінімум 13, але грошей немає, - Резніков. ВIДЕО

Наразі у Держбюджеті на наступний рік відсутній ресурс для збільшення заробітної плати військовослужбовців Збройних сил України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

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"Станом на сьогодні заборгованості немає в ЗСУ, але, звісно, вона може з'явитись, і ми над тим працюємо (щоб не з'явилася заборогованість із зарплати. - Ред.). У нас є взаємодія з міністром фінансів, я думаю, що ми не будемо доводити ситуацію до казусів", - сказав Резніков.

"Мінімальна моя задача… Сьогодні солдат отримує в середньому 10,2 тис. грн, а середня мінімальна можливість заробляти – 14,3 тис. грн. Тому, як мінімум, моя задача на 30% збільшити і по сітці вверх. Для того, щоб це у майбутньому році відбулося, треба плюс 18 млрд грн. На жаль, сьогодні в державному бюджеті такого ресурсу немає", - пояснив він.

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"Ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу", - пообіцяв міністр.

Нагадаємо, що під час другого читання проєкту Держбюджету-2022 на фінансування прокуратури додали 500 млн грн, а на фінансування фільмів - 1 млрд грн.

Останні раз зарплату військовослужбовцям піднімали три роки тому.