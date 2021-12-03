УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Політика України Оборона Бюджет-2022 Війна
18 658 120
армія (3487) війна (56365) держбюджет (901) військовослужбовці (3944) ЗСУ (5704) Резніков (1386) зарплата (133)

Зарплата військового - 10 тисяч, має бути мінімум 13, але грошей немає, - Резніков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наразі у Держбюджеті на наступний рік відсутній ресурс для збільшення заробітної плати військовослужбовців Збройних сил України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

"Станом на сьогодні заборгованості немає в ЗСУ, але, звісно, вона може з'явитись, і ми над тим працюємо (щоб не з'явилася заборогованість із зарплати. - Ред.). У нас є взаємодія з міністром фінансів, я думаю, що ми не будемо доводити ситуацію до казусів", - сказав Резніков.

"Мінімальна моя задача… Сьогодні солдат отримує в середньому 10,2 тис. грн, а середня мінімальна можливість заробляти – 14,3 тис. грн. Тому, як мінімум, моя задача на 30% збільшити і по сітці вверх. Для того, щоб це у майбутньому році відбулося, треба плюс 18 млрд грн. На жаль, сьогодні в державному бюджеті такого ресурсу немає", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде затверджена нова структура Міноборони, - Резніков

"Ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу", - пообіцяв міністр.

Нагадаємо, що під час другого читання проєкту Держбюджету-2022 на фінансування прокуратури додали 500 млн грн, а на фінансування фільмів - 1 млрд грн.

Останні раз зарплату військовослужбовцям піднімали три роки тому.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Заберите мою тысячу и бабки за мои 2 вакцины и добавьте воинам
показати весь коментар
03.12.2021 11:43
+41
На Кабмин, ВР и СНБО нашли, так может пусть они каски на голову и в окоп?
показати весь коментар
03.12.2021 11:34
+28
так может вместо денежного стимулирования ********* чтобы они вакцинировались, нужно повысить зарплаты военным? Жизнь одного нашего солдата не стоит и сотни жизней ********* антиваксотных
показати весь коментар
03.12.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Денех нєт,но ви дєржитесь- казав колись один мудак,який думав,що він прєзидєнт всієї кацапії. А взагалі то сказати щось про наших тіпа можновладців,не використовуючи ненормативну лексику,абсолютно неможливо.
показати весь коментар
03.12.2021 17:17 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 17:31 Відповісти
Державі у якої обмаль коштів на власну армію доведеться годувати чужу
показати весь коментар
03.12.2021 17:40 Відповісти
3 роки назад. Тобто останній раз це робив Порошенко виконуючи свою обіцянку про 1 тисячу доларів на місяць. І якщо дивитись на розмір суми що отримують на нулі то він її виконав. А ось Зе свою обіцянку про ще більше збільшення не зробив як і майже все решта...
показати весь коментар
03.12.2021 17:51 Відповісти
От тут ви не правий. Солдат на першій лінії отримував 1000 на день.
показати весь коментар
04.12.2021 08:24 Відповісти
Подонки не посадили 1 000 000 000 деревьев, и уже разгоняют волну о ноутбуках для каждого учителя в сельской местности, медикам 20 000, пенсионерам днр лнр 14 000 000 000 грн.
А пенсионер за линией фронта может быть депутатом в днр лнр, следователем прокуратуры днр лнр.
Что они ещё пообещали?

Солдатам во время войны 10 000, и очередь на жильё на 20 лет.
*андоны квартальные.
показати весь коментар
03.12.2021 18:02 Відповісти
Для засевших ВР есть?...
показати весь коментар
03.12.2021 19:31 Відповісти
Візьми гроші з великого крадівництва !
показати весь коментар
03.12.2021 19:44 Відповісти
Ага, еще 19 ярдов в асфальт вкатать нашли, а на достойные ЗП нашим защитникам денех нет оказывается. Эти конченные уроды намного хуже явных врагов ! Как сказал классик «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»
показати весь коментар
04.12.2021 00:12 Відповісти
На дороги деньги есть в любое время и в любом количестве, а для защитников Родины, которые гибнут почти каждый день, почему-то нет.
Где Главнокомандующий? Тот самый, который "строит" эти дороги, но почему-то забыл про своих подчиненных?
показати весь коментар
03.12.2021 20:09 Відповісти
у прокурорв по 40, в дбр от 40, у судей по 100 тысяч, в аппеляции по 200, а конституционном суде у тупицкого под 300. У лещенко 200 в укрзализныци, а у директора укрпошты 1 ***** миллион!
страна парадоксов.
показати весь коментар
03.12.2021 20:20 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь. ОПа и ВР просырают бабло и растаскивают по карманам, а вояки и так обойдутся. К тому же ЗЕ!чмо собрался к ***** на поклон. Так что войны не будет как не было переворота
показати весь коментар
03.12.2021 20:24 Відповісти
До какой степени бесстыдства надо дойти,чтобы солдаты рисковали жизнью за 10тысяч и даже за 13,но их нет!Обед в Велюр по-скромному. Но никто не отменял факта,что не желая кормить свою армию....ну вы поняли.
показати весь коментар
03.12.2021 20:44 Відповісти
Якими потрібно бути мерзеннми істотами,щоб збільшувати собі зарплати,розмножувати різні державні установи,платити сотні тисяч різнимнаглядовим радам ,а воїнам платити такий мізер.
показати весь коментар
03.12.2021 22:14 Відповісти
Що це мені нагадало? Аааа, точно - "проста дєнєг нєт! Ви здєсь держітєсь..." Хай офшорний зі своїх офшорів заплатить
показати весь коментар
03.12.2021 22:21 Відповісти
Нужно просто перестать пи&дить. И будет ВОИНАМ счастье!...
показати весь коментар
03.12.2021 23:56 Відповісти
В воюющей стране нет денег на армию .................
Такого бреда , я даже от Осла не ожидал.
показати весь коментар
04.12.2021 07:38 Відповісти
Отакої...А скільки ж отримує солдат в окопі ?
Раніше при Порошенку не менше 20 тисяч на першій лінії. Потім навіть більше платити почали.
Зараз 14 000 ??
показати весь коментар
04.12.2021 08:23 Відповісти
звиздец...зраду сократите...
показати весь коментар
05.12.2021 09:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 