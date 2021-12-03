Рада має всі можливості своєчасно ухвалити рішення про допуск на територію України іноземних військ для навчаннь, - Резніков

Верховна Рада має можливість вчасно, до кінця року, схвалити допуск іноземних підрозділів на територію України для участі в навчаннях у 2022 році.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, під час години запитань до уряду на пленарному засіданні парламенту.

"Профільний комітет схвалив проект рішення щодо допуску іноземних підрозділів для участі в навчаннях (на території України). Незабаром цей документ (указ президента) внесуть на розгляд зали, минулого разу це рішення було схвалено наприкінці січня. Зараз є можливість ухвалити його вчасно. Я вас прошу підтримати", - сказав Резніков.

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