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Рада має всі можливості своєчасно ухвалити рішення про допуск на територію України іноземних військ для навчаннь, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Рада має всі можливості своєчасно ухвалити рішення про допуск на територію України іноземних військ для навчаннь, - Резніков

Верховна Рада має можливість вчасно, до кінця року, схвалити допуск іноземних підрозділів на територію України для участі в навчаннях у 2022 році.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, під час години запитань до уряду на пленарному засіданні парламенту.

"Профільний комітет схвалив проект рішення щодо допуску іноземних підрозділів для участі в навчаннях (на території України). Незабаром цей документ (указ президента) внесуть на розгляд зали, минулого разу це рішення було схвалено наприкінці січня. Зараз є можливість ухвалити його вчасно. Я вас прошу підтримати", - сказав Резніков.

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И на шо намек, на годовщину будемо мати надiю, шобы был повод забухать?
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03.12.2021 11:49 Відповісти
Хоть не кремлёвских и белорусских ********* будем приглашать?
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03.12.2021 11:52 Відповісти
Скрупулезно подмечено... И попробуют принять закон без оговорок.
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03.12.2021 11:54 Відповісти
К слову ... Для нарабсеи пошел напряг: Афган начал драться с Ираном не на шутку... Гаубницы валять мама не горюй. Амеры все правильно сделали, спихнули кацапам Афган. Так шо побыстрее нужно вводить закон об иностранных войсках у нас.
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03.12.2021 12:19 Відповісти
 
 