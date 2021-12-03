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Українці можуть офіційно поборотися за 278 млн доларів у лотереї США Powerball цієї суботи (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ви можете офіційно поборотися, а можливо, і виграти $278 млн., купивши лотерейні білети на сайті thelotter.net.

 Джекпот лотереї США Powerball досяг 278 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день. 

Українці можуть офіційно поборотися за 278 млн доларів у лотереї США Powerball цієї суботи 01

Ви можете офіційно поборотися, а можливо, і виграти $278 млн, купивши лотерейні білети на сайті thelotter.net.

Лотерея Powerball завжди розігрувала чудові призи, але всесвітню популярність лотерея здобула на початку 2016 року, коли джекпот перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав із кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, трьом гравцям не вдалося зірвати приз у $1,586 мільярда.

Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте, вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі).

  • Джекпот Powerball досяг 278 млн доларів, це понад 7,5 мільярда гривень. Найближчий тираж - у ніч із суботи, 4 грудня.
  • Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати в Powerball з України?

Відповідь це питання однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter. · Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

  • Виберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, крім вирахуваних федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Українці можуть офіційно поборотися за 278 млн доларів у лотереї США Powerball цієї суботи 02

Аура Д. з Панами, за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

278 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

 Новина публікується на правах реклами
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Топ коментарі
+3
билет должен быть куплен на территории США и предъявлен для получения выигрыша на территории США. Всё остальное - очередной развод для непуганого поголовья
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03.12.2021 12:31
+2
Це до скотиняки Ляшка.
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03.12.2021 11:49
+2
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03.12.2021 11:51
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щас куплю пирамидку билетик, после Го*дона.
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03.12.2021 11:46 Відповісти
Це до скотиняки Ляшка.
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03.12.2021 11:49 Відповісти
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03.12.2021 11:51 Відповісти
Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто. Джерело: https://censor.net/ua/n3303158
Что в нынешних реалиях ставит крест на этой затее
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03.12.2021 11:57 Відповісти
Грайте в Powerbolt!

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03.12.2021 11:58 Відповісти
Дайте мені бабла, а я десь там в Європі куплю вам лотерейку і буду тримати в себе білетик.
А якщо виграю, то я вам обов'язково його віддам (ні).
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03.12.2021 12:01 Відповісти
Ваше благородие, госпожа удача
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03.12.2021 12:07 Відповісти
билет должен быть куплен на территории США и предъявлен для получения выигрыша на территории США. Всё остальное - очередной развод для непуганого поголовья
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03.12.2021 12:31 Відповісти
Специально для зебилов реклама
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03.12.2021 13:44 Відповісти
Хто може й заробив грошей по цій піраміді,то це той,хто цю фіфті рекламує наївним людям.От МОЛОДЕЦЬ !!! А де ж порядність, чи вони не воняють,то можна.
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03.12.2021 22:25 Відповісти
 
 