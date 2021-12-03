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МОЗ стежить за Закарпаттям, щоб не пропустити завезення "Омікрону" в Україну: в області зростання випадків COVID-19 і госпіталізації, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МОЗ стежить за Закарпаттям, щоб не пропустити завезення

Новий штам коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, для запобігання потрапляння "Омікрону" в Україну вчора уряд прийняв рішення про заборону в’їзду на територію Україну без проходження самоізоляції, навіть якщо людина вакцинована чи з ПЛР-тестом, для громадян 7 країн південної Африки і тих, хто перебував там впродовж останніх 14 днів більше тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих

Міністр запевнив, що МОЗ уважно слідкуємо за динамікою захворюваності на COVID-19 в Україні.

"Сьогодні бачимо зростання випадків COVID-19 у Закарпатській області, також бачимо зростання госпіталізації там. Тому весь акцент робиться на проведення секвенування. Воно спрямоване на ту область, щоб не пропустити можливість завезення на територію України і поширення штаму "Омікрон", - пояснив керівник МОЗ.

Він зауважив, що міністерство вивчає особливості цього штаму, щоб зрозуміти, чи він агресивніший за попередні, як швидко передається та як на нього реагує імунітет.

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За словами Ляшка поки що немає інформації, як діє вакцина на "Омікрон".
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Топ коментарі
+4
Учите географию! Закарпатье прям со всех сторон окружено ЮАР.
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03.12.2021 12:01
+3
Клоуны...
Эта самоизоляция редкостный бред...
Человек указывает место самоизоляции и едет туда через пол страны в общественном транспорте....заражая других...
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03.12.2021 11:59
+2
Переживают за цыганей наверное, там их много, балоги всяки и шуферычи тоже
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03.12.2021 11:59
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Следите лучше за Буковелью, зекрыса скоро поедет кататься на лыжах с Елдаком!!!
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03.12.2021 11:54 Відповісти
о, вон, опать одно и то же.
я фоном слушаю:https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
очень круто говорит... да я и тоже могу так чо уж шо уж
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03.12.2021 11:57 Відповісти
А где елдак на фотке?
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03.12.2021 12:08 Відповісти
он зелю фоткает
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03.12.2021 14:45 Відповісти
Если он является более заразным, но редко выливается в тяжелую форму, то его долго не смогут выявить. Это вам не фура с сигаретами.
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03.12.2021 11:56 Відповісти
А почему такое пристальное внимание к Закарпатью? Что эту область связывает с ЮАР???
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03.12.2021 11:57 Відповісти
Ляшко шото знает))
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03.12.2021 11:58 Відповісти
Переживают за цыганей наверное, там их много, балоги всяки и шуферычи тоже
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03.12.2021 11:59 Відповісти
Не цыган, а ромов, не шуфрычи, а зажописты с давно не битой мордой.
П - политкорректность.
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03.12.2021 12:04 Відповісти
Учите географию! Закарпатье прям со всех сторон окружено ЮАР.
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03.12.2021 12:01 Відповісти
Тому весь акцент робиться на проведення секвенування. Воно спрямоване на ту область, щоб не пропустити можливість завезення на територію України і поширення штаму "Омікрон" Джерело: https://censor.net/ua/n3303160
Так он воно як! Секвенування як протидія можливості завезення штаму! Вищий бал!
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03.12.2021 11:59 Відповісти
Клоуны...
Эта самоизоляция редкостный бред...
Человек указывает место самоизоляции и едет туда через пол страны в общественном транспорте....заражая других...
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03.12.2021 11:59 Відповісти
імітація бурхливої діяльності.
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03.12.2021 12:26 Відповісти
Угу, ладошкой прикроете как мандугулящюю...
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03.12.2021 13:56 Відповісти
Багатий життєвий досвід?
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03.12.2021 14:00 Відповісти
Таки да и + ещё и доктор
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03.12.2021 14:13 Відповісти
І яка спеціалізація/профіль?
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03.12.2021 14:31 Відповісти
А Вы с какой целью интересуетесь?

Реанимация ....

Есть предложения?
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03.12.2021 14:48 Відповісти
Просто цікаво який це лікар може читати 18хххххх.
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03.12.2021 15:12 Відповісти
Це колеги, із венерологичного, так шуткують...
У нас , в реанімаційному, гумор трохи чорнішій, буває що і паталогоанатоми здригаються...
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Не у гуморі справа, думав може за пацієнтом приглядаєте. Святе діло. Ремісія штука капризна.
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03.12.2021 15:49 Відповісти
А Ви, пан, часом не є політолог?
Бо щось Ви такі по Фрейду за інших цікавитесь.
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03.12.2021 16:01 Відповісти
Свого часу недопетрав туди піти. Просто випадково Вас зустрів і пригадав про доволі важкий випадок. Хоча і старий цинік але ж кожну хвору тваринку іноді буває шкода...
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03.12.2021 16:08 Відповісти
Археолог?
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03.12.2021 16:47 Відповісти
Ні. Якщо Ви не лікар душ, то не маю ніякого права більше відволікати. Ще хтось помре в реанімації
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03.12.2021 16:54 Відповісти
Зустрічатимуть хлібом-сіллю.
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03.12.2021 14:28 Відповісти
 
 