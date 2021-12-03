МОЗ стежить за Закарпаттям, щоб не пропустити завезення "Омікрону" в Україну: в області зростання випадків COVID-19 і госпіталізації, - Ляшко

Новий штам коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, для запобігання потрапляння "Омікрону" в Україну вчора уряд прийняв рішення про заборону в’їзду на територію Україну без проходження самоізоляції, навіть якщо людина вакцинована чи з ПЛР-тестом, для громадян 7 країн південної Африки і тих, хто перебував там впродовж останніх 14 днів більше тижня.

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Міністр запевнив, що МОЗ уважно слідкуємо за динамікою захворюваності на COVID-19 в Україні.

"Сьогодні бачимо зростання випадків COVID-19 у Закарпатській області, також бачимо зростання госпіталізації там. Тому весь акцент робиться на проведення секвенування. Воно спрямоване на ту область, щоб не пропустити можливість завезення на територію України і поширення штаму "Омікрон", - пояснив керівник МОЗ.

Він зауважив, що міністерство вивчає особливості цього штаму, щоб зрозуміти, чи він агресивніший за попередні, як швидко передається та як на нього реагує імунітет.

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За словами Ляшка поки що немає інформації, як діє вакцина на "Омікрон".