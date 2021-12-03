Війска РФ вели вогонь у напрямку Красногорівки з "Рапіри", втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Впродовж поточної доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.
Топ коментарі
+3 oleg1966
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+3 Senator S 01a656ec
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Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
Дуже погані передчуття. Звільнився Єгор Божок, дипломат з великим стажем. При Пороху був представником дипломатичної міссії України в НАТО. За чутками - готуються якісь перемовини, де він не хотів приймати участь, та був проти Не дивуйтеся,якщо зненацька #Зеля попреться в Москву.