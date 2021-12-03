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Новини Економіка
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Зеленський (17428) експерт (95) енергоефективність (104)

"Велика термомодернізація" має бути обговорена з експертними організаціями, профільними асоціаціями та громадськістю, - "Економічна експертна платформа"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Програма "Велика термомодернізація" має бути обговорена з експертними організаціями, профільними асоціаціями та громадськістю задля недопущення у ній концептуальних помилок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві профільних аналітичних центрів щодо програми "Великої термомодернізації" будівель України, опублікованій координатором експертних груп "Економічної експертної платформи" Олегом Гетьманом у соцмережі "Фейсбук".

"Такі помилки можуть призвести до зупинки тих механізмів підтримки енергоефективності, які вже продемонстрували свою ефективність, а також створити бар'єри для здійснення масштабної термомодернізації в майбутньому. Підкреслюємо, що забезпечення енергоефективності будівель має відбуватися комплексно та системно", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський

На думку експертів, при формуванні програми, важливо забезпечити:

- Продовження роботи Фонду Енергоефективності з ОСББ, спрощення його процедур для отримання грантів та розширення спектру програм.

- Продовження та удосконалення державної програми "теплих кредитів"; формування інструментів роботи з будинками без ОСББ і сектором індивідуальної забудови з особливим фокусом на будинки без централізованого теплопостачання (ЦТП) - цей сектор зараз споживає вдвічі більше газу, ніж будинки з ЦТП.

- Пріоритетне встановлення засобів обліку та регулювання постачання тепла в багатоповерхові будинки з ЦТП.

- Формування інструменту термомодернізації будівель бюджетної сфери в громадах та на рівні ЦОВВ.

Також читайте: Термомодернізація України коштуватиме 300 млрд грн, в найближчі 3 роки ми плануємо витратити на цю програму 100 млрд грн, - Зеленський

- Формування інструменту підтримки громад (фонду модернізації муніципальної інфраструктури) з метою модернізації систем теплопостачаннята водопостачання , де істотне зниження втрат призведе до значної економії в межах країни.

- Формування спроможності громад формувати місцеві програми термомодернізації і проекти для їх подального фінансування і впровадження.

- Доступ громад до інформації про обсяги постачання електроенергії та газу з боку обленерго та облгазів для можливості планування на місцевому рівні.

- Навчання кваліфікованих кадрів для впровадження та контролю за якістю проектних та будівельних робіт робіт на рівні громад.

- Забезпечити прозорість планування, фінансування та прогнозування видатків на програму термомодернізації на весь період її дії.

Також читайте: Наступного року на енергоефективність виділять 5,5 млрд грн, - Шмигаль

Представники профільних аналітичних центрів закликають представників влади організувати інклюзивний процес напрацювання програми термомодернізації для підвищення енергоефективності житлового фонду та громадських будівель, забезпечити системність та публічність майбутнього проекту для забезпечення позитивного сприйняття його громадянами України.
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Топ коментарі
+4
Все у нас велике. Малого ніц нема, окрім переворотьки.
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03.12.2021 12:07
+3
Это же золотое дно для зеленого стада...тут воровать есть столько....что и прапраправнукам хватит...
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03.12.2021 12:07
+3
Велике термомародерництво.
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03.12.2021 12:24
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Все у нас велике. Малого ніц нема, окрім переворотьки.
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03.12.2021 12:07 Відповісти
Это же золотое дно для зеленого стада...тут воровать есть столько....что и прапраправнукам хватит...
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03.12.2021 12:07 Відповісти
У меня смешное предложение, а давайте сделаем, что-то не большое, полезное, реальному и без воровства!
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03.12.2021 13:49 Відповісти
сколько веревочки не виться
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03.12.2021 12:11 Відповісти
Найбільша термомодернізація -це повернути у власність народу всі енергоносії (так як нинішні володарі не здатні бути ефективними а тільки розкрадати а не розвивати)набрати чесних і розумних менеджерів......там мафія вже так прижерлась,що лізе через горло-не можуть зупинитись!!!!Що це за приватизація якщо віддали найдохідніші цілі отраслі в руки злодіям і шкідникам -ворогам людства?????Люди,ви самі дозволили себе намахать і іще продовжуєте!!!!
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03.12.2021 12:13 Відповісти
Велике термомародерництво.
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03.12.2021 12:24 Відповісти
Ета другой ротердам, правильный!



Компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна. Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

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03.12.2021 12:25 Відповісти
термомодернизация это совсем не то что навязывают всему миру.
нельзя дом накрыть покрывалом и сказать что мы его термомодернизировали. в нём жить будет комфортно только расстениям,как в теплице,а человнку нужен воздухообмен,не менее 100 кубов в час.
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03.12.2021 12:35 Відповісти
Без підказок
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03.12.2021 12:55 Відповісти
Я нарешті зрозумів,звідки у преза потяг до таких термінів - велике будівництво,велика термодернізація,велике садівництво і так далі...В нього просто дуже маленький пеніс...Тому він і грав з понтом членом на роялю,причому вибирав басові клавіші...Він самостверджувався таким чином,цей підкаблучник...Є ціла "теорія маленьких людей",згідно якої малорослі люди компенсують приниження від маленького росту активною діяльністю в інших сферах.Ми всі є жертвами цієї компенсаціі...
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03.12.2021 12:39 Відповісти
какая разніца? ві нє понялі. єто другоє. надо простоо начать
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03.12.2021 12:51 Відповісти
А чому не "Велика Зелена термомодернізація"?

Тут бабла буде і буде. Паспорт будинку, експертиза і всяка муйня
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03.12.2021 12:57 Відповісти
 
 