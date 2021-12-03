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Новини Політика України
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Ахметов (789) Вільнюс (54) Ткач Михайло (118) Корнієнко (649)

Корнієнко про розслідування журналістів щодо можливих пошуків Ахметовим майбутнього кандидата в президенти: "Чекатимемо, як це розвиватиметься"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про розслідування журналістів щодо можливих пошуків Ахметовим майбутнього кандидата в президенти:

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає розслідування журналіста Михайла Ткача "Одного разу у Вільнюсі" якісним.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я дуже шаную, що пан Михайло працює по усім темам, які цікавлять суспільство. Тема відомої фотографії з мечами цього нашого так би мовити союзу мечоносців зачепила і журналістів. Було дійсно дуже якісне розслідування. З нього ми дізналися, що є зустрічі в яких беруть участь фронтмени, які фотографуються, а ще прилітає хтось таємничий. От є підозра, що це представники українського великого бізнесу, які вже в травні можуть потрапити під визначення олігархів, тобто коли закон вступить в силу", - зауважив перший віцеспікер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО

Корнієнко зізнався, що чекає на наступні серії цього розслідування.

"Побутові речі нас уже не цікавлять. Ми побачили, що їли, що пили, хто з ким. А от які там були плани, чи дійсно ця зустріч за масштабом, як славнозвісна зустріч к Відні. Тому зо знову частково ті ж прізвища звучать: там Кличко, і тут (різні два, але прізвище одне й те ж), знову Євросоюз, але там - Відень, тут - Вільнюс, теж є деякі паралелі. Чекатимемо, як це розвиватиметься", - резюмував політик.

Раніше журналіст Михайло Ткач припустив, що Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти. Він з'ясував, що оли телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі, в аеропорту цього ж міста перебував і приватний літак олігарха Ріната Ахметова. На святкуванні були присутні багато відомих людей - журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, колишній прем'єр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков. Також, за даними розслідувачів, на дні народження міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко.

Нагадаємо, 22 листопада на тлі чуток про створення нової партії ексглава МВС Арсен Аваков опублікував фото з журналістом Дмитром Гордоном, педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, колишнім очільником уряду Володимиром Гройсманом.
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Ето вам не ето.
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03.12.2021 12:18 Відповісти
ЖДИ,жди,скоро дождешься !!!!
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03.12.2021 13:16 Відповісти
Додай ще знаків оклику бо не переконливо.
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03.12.2021 13:22 Відповісти
Корнієнко подібний до хлопчика,який підносить запалений сірник до бочки з бензином,щоб перевірити - взірветься чи не взірветься...Не розуміючи того,що якщо взірветься то він про те навряд чи дізнається...
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03.12.2021 12:24 Відповісти
зєблани топ10 відновляють зєФон, бо головзєблан вьігрєб мандюлей від бєні і потребує негайної відпустки.
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03.12.2021 12:25 Відповісти
два очередные кандидата для 73 % лохов
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03.12.2021 12:30 Відповісти
"а ще прилітає хтось таємничий" і далі "це представники українського великого бізнесу, які вже в травні можуть потрапити під визначення олігархів" Джерело: https://censor.net/ua/n3303168

Невже знову Порошенко? Ой! Він же наразі вже не підходить під визначення "олігарх"... А, знаю, хто має медійний ресурс, має вплив на політику, має великі статки в офшорах...
Але якось не розумію: як це ЗЕ! обирає когось на заміну ЗЕ!... Може один ЗЕ! під коксом, а другий лише у підгузках?
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03.12.2021 12:42 Відповісти
Ждуны ЗеленоХеровы!
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03.12.2021 12:47 Відповісти
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03.12.2021 12:52 Відповісти
Зашёл сюда чтобы написать - что как то насрать что считает арахамия, корниенко или какая другая зе-гнида...
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03.12.2021 12:55 Відповісти
Nik Home 379c842c, Хотів написати те саме! ВЛУЧНО!!!!!
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03.12.2021 13:08 Відповісти
"Мы увидели, что ели, что пили, кто с кем." И главное, чего Корниенко не налили.
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03.12.2021 13:23 Відповісти
Как Ляшка откопали ( неудачный проект на пост президента ).Сейчас Ляшко на всех телеканалах ожил!Разумкова придумали вместо Зеленского...Тоже пиарят и пхают на пост будущего президента.Ахметов уже не знает как избавиться от Зеленского.На всех телеканалах черный пиар на Зеленского.Кто-то придумал и мечтает,что Зеленский должнет пойти в отставку.Почти каждая фраза и каждое выступление любого политика на ТВ заканчивпется фразой Зеленский должен пойти в отставку!Сказочные ....епы!
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03.12.2021 14:15 Відповісти
Поймала себя на мысли, что Корниенко мне напоминает медведя из мультфильма Маша и медведь
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03.12.2021 15:04 Відповісти
5 лет бенин посидит, 5 ахметовский, 5 пинчуковский))))) со стаей дебилов это легко, главное иметь стеклянные бусы, конфеты, незатейливый сериал и всем все обещать
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03.12.2021 16:02 Відповісти
 
 