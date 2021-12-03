Корнієнко про розслідування журналістів щодо можливих пошуків Ахметовим майбутнього кандидата в президенти: "Чекатимемо, як це розвиватиметься"

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає розслідування журналіста Михайла Ткача "Одного разу у Вільнюсі" якісним.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я дуже шаную, що пан Михайло працює по усім темам, які цікавлять суспільство. Тема відомої фотографії з мечами цього нашого так би мовити союзу мечоносців зачепила і журналістів. Було дійсно дуже якісне розслідування. З нього ми дізналися, що є зустрічі в яких беруть участь фронтмени, які фотографуються, а ще прилітає хтось таємничий. От є підозра, що це представники українського великого бізнесу, які вже в травні можуть потрапити під визначення олігархів, тобто коли закон вступить в силу", - зауважив перший віцеспікер.

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Корнієнко зізнався, що чекає на наступні серії цього розслідування.

"Побутові речі нас уже не цікавлять. Ми побачили, що їли, що пили, хто з ким. А от які там були плани, чи дійсно ця зустріч за масштабом, як славнозвісна зустріч к Відні. Тому зо знову частково ті ж прізвища звучать: там Кличко, і тут (різні два, але прізвище одне й те ж), знову Євросоюз, але там - Відень, тут - Вільнюс, теж є деякі паралелі. Чекатимемо, як це розвиватиметься", - резюмував політик.

Раніше журналіст Михайло Ткач припустив, що Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти. Він з'ясував, що оли телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі, в аеропорту цього ж міста перебував і приватний літак олігарха Ріната Ахметова. На святкуванні були присутні багато відомих людей - журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, колишній прем'єр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков. Також, за даними розслідувачів, на дні народження міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко.

Нагадаємо, 22 листопада на тлі чуток про створення нової партії ексглава МВС Арсен Аваков опублікував фото з журналістом Дмитром Гордоном, педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, колишнім очільником уряду Володимиром Гройсманом.