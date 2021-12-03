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У Міноборони створять аналог Агентства НАТО з підтримки та закупівель, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Міноборони створять аналог Агентства НАТО з підтримки та закупівель, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков планує створити у відомстві аналог Агентства НАТО з підтримки та закупівель – NSPA.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це міністр заявив під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Серед першочергових заходів – побудова ефективної, прозорої системи закупівель. Ми плануємо створити в Міністерстві оборони аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель – NSPA. Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також частину, яка відповідатиме за забезпечення харчування, паливом...", - повідомив Резніков 

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на засіданні ВР Резніков також повідомив, що незабаром затвердить нову структуру Міноборони України.
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в по вопросу реформы питания и монопольной работы "ООО "Вийськсервис-Волонтер", чьи интересы лоббировал скотина Таран и его зам Халимон, товагищь Резник еще никак не высказался..
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03.12.2021 12:32 Відповісти
Наверно еще аналог NASA не мещает создать, а то дурь завезена знатная !
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03.12.2021 13:17 Відповісти
такі да, не усі ще пейсоносці працевлаштовані у державних органах, тре сворити ще..
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03.12.2021 13:20 Відповісти
Во прикольно,пулемет на фото смахивает на mg42.
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03.12.2021 17:58 Відповісти
 
 