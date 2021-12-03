На укріплення кордону з Білоруссю та РФ у бюджеті передбачено 17 млрд грн, - Шмигаль

У держбюджеті на 2022 рік передбачено 17 мільярдів гривень на облаштування державного кордону - це, фактично, фінансуватиметься інженерне облаштування кордону із РФ і Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щодо облаштування державного кордону — на наступний рік у бюджеті передбачено 17 мільярдів гривень. Фактично, це буде фінансуватися у 2022 році інженерне облаштування держкордону з РФ і Республікою Білорусь", - поінформував він.

Шмигаль нагадав, що уряд 21 жовтня схвалив концепцію державної цільової правоохоронної програми з облаштування держкордону, і що раніше Кабміном були розроблені відповідні постанови, згідно з якими у 2022 році фінансування цієї програми, в основному, планується через Мінінфраструктури, в обсязі орієнтовно 15,9 млрд грн, а через ДПСУ — близько 1 млрд грн.

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За словами глави уряду, додатково рішеннями уряду від 15 і 24 листопада цьогоріч було виділено 205 млн грн на облаштування кордону з резервного фонду, з них 175 млн грн — на посилення найбільш уразливих ділянок кордону України з Білоруссю.

Як повідомлялося, 19 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у держбюджеті на наступний рік потрібно передбачити 17 млрд грн на будівництво державного кордону з РФ і Республікою Білорусь загальною протяжністю більше 2,5 тис. км.