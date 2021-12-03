Посольство США: "Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії"

Американські дипломати в Києві закликали не дати Росії використовувати дезінформацію та хибні наративи як привід для агресії проти України та інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні у твіттері.

"Давайте дивитися на речі реально. Росія — єдина країна, яка накопичує війська на кордоні, щоб загрожувати своїм сусідам. Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії",- йдеться у повідомленні.

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