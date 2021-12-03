УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7131 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 210 12
посольство (876) Росія (47196) США (14465)

Посольство США: "Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Посольство США:

Американські дипломати в Києві закликали не дати Росії використовувати дезінформацію та хибні наративи як привід для агресії проти України та інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні у твіттері.

"Давайте дивитися на речі реально. Росія — єдина країна, яка накопичує війська на кордоні, щоб загрожувати своїм сусідам. Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії",- йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не становить загрози для Росії, єдина загроза - агресія РФ, - Блінкен

Посольство США: Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ща кацапы начнут убирать своих орков от наших границ: Афган и Иран не на шутку сразились.
показати весь коментар
03.12.2021 12:58 Відповісти
Не знаю, шо им пыня за это пообещал, но теперь и полотенца на маковках не помогут
показати весь коментар
04.12.2021 06:57 Відповісти
Уточни пожалуйста на счет скоро? Или балабол как в раде война весной, война в декабре, война в январе
показати весь коментар
03.12.2021 13:50 Відповісти
Типо , пыня ласты скоро склеит, рак ведь дожирает его... Кремлядь объявит пыню шизоидом, заклеймит себя позором, шо неразобравшись ,повелись у пыни....
показати весь коментар
03.12.2021 14:37 Відповісти
MORDOR закипає та нехай знає, що він не безсмертний. Господь стане на бік справедливості,і мордору з орками не поздоровиться.
показати весь коментар
03.12.2021 13:16 Відповісти
Справедливості немає...Вся Європа знала,що Північний потік 2 будується,для повномаштабного вторгнення в Україну..Шредер знав,тому в обхід України і газову трубу, в Німеччину, десять років будував..
показати весь коментар
03.12.2021 23:39 Відповісти
эххх... будапештский меморандум... эх кравчук... повериль алкашу ельцину и иже с ними.. ща бы ********* не борзел, будь у нас сотня другая ракет ядерных... но че уж теперь... жить с алкашом утырком по соседству.. только с битой.. только через зуботычину можно
показати весь коментар
03.12.2021 13:26 Відповісти
Згнили б вже вони до цього часу, ця "сотня-другая", оптимист мамкін!
показати весь коментар
03.12.2021 17:16 Відповісти
РФ-Москва-Орда на сильных не идет войной! А вот слабые государства или народы, Орда, как у них говорят, собирает!
показати весь коментар
03.12.2021 17:46 Відповісти
Так это надо весь 1+1 блокировать и санкционировать. Кто этим будет заниматься, наркоман, с Венедиктовой и ее братом-наркоманом, которому она кокс с ОПы носит?
)))))) Не смешите!
показати весь коментар
03.12.2021 23:11 Відповісти
 
 