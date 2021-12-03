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Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін провів

Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиалнням на Радіо Свобода, цю інформацію 3 грудня підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

"Ми не повідомляли про це… Це була очна зустріч у Кремлі, дуже корисна та докладна", – наголосив він. На запитання про те, чому Кремль про неї не повідомляв, речник відповів: "Ми не про всі зустрічі повідомляємо. Учора головний акцент був усе-таки на дуже великій нараді щодо Кузбасу, яка була, звичайно ж, пріоритетом", – додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.

Нагадаємо, із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.
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Топ коментарі
+13
Хорошего человека Додиком не назовут. Да и Додоном тоже. Не говоря уже о }{уйле.
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03.12.2021 13:13
+12
Ну Додик он и есть додик!
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03.12.2021 12:55
+9
Не удивлен,что у ватных сербов предводитель додик. Все гармонично
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03.12.2021 13:04
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Ну Додик он и есть додик!
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03.12.2021 12:55 Відповісти
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03.12.2021 13:24 Відповісти
Чергова Народна Решпубліка Додіків-сербів
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03.12.2021 13:00 Відповісти
Не удивлен,что у ватных сербов предводитель додик. Все гармонично
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03.12.2021 13:04 Відповісти
Ниче, возьмут в нато- будет им еще один российский крот такой же как венгрия
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03.12.2021 13:05 Відповісти
Хорошего человека Додиком не назовут. Да и Додоном тоже. Не говоря уже о }{уйле.
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03.12.2021 13:13 Відповісти
Он скорее Долдон...
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03.12.2021 16:19 Відповісти
Ще один завербованний кремлівською мафією......знову війна.....
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03.12.2021 13:17 Відповісти
если не додон, то додик в друзьях у *****.
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03.12.2021 13:18 Відповісти
венгерские ******, кацапский жид Гордон, молдавский Додон, сербский Додик
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03.12.2021 14:31 Відповісти
біба і боба, два довб@****
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03.12.2021 13:19 Відповісти
долго продержались-хорваты и муслимы пытались сохранить мир,даже на е@анутую систему триединой власти согласились,но сербам -ублюдкам всё не ймётся,
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03.12.2021 13:22 Відповісти
Дурак ты долбодятлович, Льолик квазинемецкий. Это искусстенное недогосударство, созданное Дейтонскими соглашениями им. Клинтона и Блэра при участии европоцов, названное Босния и Герцоговоина, из трех групп людей (все они разговаривают на одном языке и различаются только разных алфавитами и религиозной верой) с самого начала было обречено на состояние неустойчивого равновесия. Православные сербы и босняки-потурченцы столетиями враждовали и будут продолжать враждовать и хрен их кто помирит. Республика Сербска фактически с самого начала ложила на правительство в Сараеве и является независимым анклавом. Хорваты тоже всю свою историю воевали с мусульманами (с теми же босняками-потурченцами) и никакого благостного согласия в их псевдофедерации нет и не будет - фактически хорваты и потурченцы живут отдельно друг от друга. Собственно сама мусульманская Босния сама по себе вообще не жизнеспособна, как сербская часть от Сербии, а хорватская от Хорватии. Она существует исключительно благодаря исламским монархиям и исламским автократическим режимам. Так что *****, конечно, ПДРС, но он пытается использовать лишь то, что оставили после себя Клинтон с Блэром и европоцы, вмешавшись в гражданскую войну на Балканах.
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03.12.2021 13:50 Відповісти
Уточнить, по вашему надо было дать этим милым людям, продолжать междусобойчик?
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03.12.2021 14:43 Відповісти
идиот, не было никакой гражданской войны на Балканах, была лишь агрессия Сербии против каждой, каждой!, кроме Черногории, республики бывшей Югославии.
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03.12.2021 22:09 Відповісти
Кто из тех двоих на фото додик?
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03.12.2021 13:28 Відповісти
Имена союзников говорят сами за себя
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03.12.2021 13:43 Відповісти
Хто з них справжній Додік? Бо на фото я бачу два додіки.
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03.12.2021 13:46 Відповісти
Той нижчий зростом додік-педік.
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03.12.2021 13:55 Відповісти


я...я...педо-педофил путятишна...
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03.12.2021 22:03 Відповісти
Зачем человека обзывать,-не похож он на додика.
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03.12.2021 14:29 Відповісти
Кстати, как поживает наша икона?
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03.12.2021 14:44 Відповісти
"Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком..."

Могли б заголовок і короткий написати, наприклад: "***** зустрілись з членом" . І все .
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03.12.2021 15:03 Відповісти
Как мило,на фото додик и карлик.
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03.12.2021 17:54 Відповісти
сербское сволочьё с паРашей развязали первую мировую.

***** гитлер с совковой паРашей развязали вторую мировую.

сейчас азиопская паРаша усиленно раздувает третью мировую.
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03.12.2021 21:55 Відповісти
 
 