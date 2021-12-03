"Слуга народу" Арахамія про множинне громадянство: Іноземці за певних умов зможуть голосувати на виборах в Україні
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Після заяви президента у Верховній Раді щодо множинного громадянства главі фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії написали сотні представників української діаспори.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами Арахамії, йому писали з Канади, США, Аргентини, Португалії і зізнавалися, що хочуть отримати українське громадянство.
"Я ще раз нагадую, там є кілька запобіжників. Перший, йдеться про те, що люди, які мають, російській паспорт не можуть брати український. По-друге, людина має визначитись. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи США і отримує український паспорт, то має визначитись за яку владу йде голосує. Тобто якщо живе у США, маючи український паспорт, у нього не буде можливості голосувати в Україні, тому що він голосує за президента США та їхній Сенат", - зауважив керівник фракції "СН".
Він озвучив, ще один запобіжник – не можливість брати участь та голосувати на виборах: "Якщо людина іноземець, але переїхала в Україну і мешкає тут і має подвійне громадянство, то може тут голосувати, але за умов відповідності принципу осілості – людина має стільки-то років пробути тут, не менше 180 днів на рік перебувати в країні, мати житло і таке інше. Тобто є умови, які дозволять диференціювати виборче право".
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вещательпоносоразбрызгиватель.
Голосуй там, где живешь. Хочешь голосовать в Украине, приезжай, принимай гражданство. Вот тогда и будешь иметь право голосовать.
А не пішов би ти на історичну батьківщину, ушльопок абхазохалдєйський
И как это можно проконтролировать? Будут просить у американских властей списки проголосовавших? А как убедиться, что у кого-то нет российского паспорта? В раше, между прочим, легально действует двойное гражданство, так что гражданин московии может извлечь из широких штанин, скажем, израильский паспорт и получить украинский.
В общем, очередной популистский бред - всё ради громких фраз и красивой картинки. Ноль смысла, ноль ответственности.
Друге: для фальсифікаторів Дія значно спростить роботу. Малюватимуть, що захочуть, навіть просто з ************ мотивів.
Граждане только Украины могут голосовать и работать в гос. Органах
Самая большая диаспора сейчас в РФ.
Вот представьте, как в РФ голосуют "украинцы". Каждый по несколько раз и каждый по чутким руководством товарищей.