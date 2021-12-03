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Новини Політика України
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вибори (6158) голосування (452) громадянство (911) подвійне громадянство (119) Арахамія (1000)

"Слуга народу" Арахамія про множинне громадянство: Іноземці за певних умов зможуть голосувати на виборах в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після заяви президента у Верховній Раді щодо множинного громадянства главі фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії написали сотні представників української діаспори.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Арахамії, йому писали з Канади, США, Аргентини, Португалії і зізнавалися, що хочуть отримати українське громадянство.

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"Я ще раз нагадую, там є кілька запобіжників. Перший, йдеться про те, що люди, які мають, російській паспорт не можуть брати український. По-друге, людина має визначитись. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи США і отримує український паспорт, то має визначитись за яку владу йде голосує. Тобто якщо живе у США, маючи український паспорт, у нього не буде можливості голосувати в Україні, тому що він голосує за президента США та їхній Сенат", - зауважив керівник фракції "СН".

Він озвучив, ще один запобіжник – не можливість брати участь та голосувати на виборах: "Якщо людина іноземець, але переїхала в Україну і мешкає тут і має подвійне громадянство, то може тут голосувати, але за умов відповідності принципу осілості – людина має стільки-то років пробути тут, не менше 180 днів на рік перебувати в країні, мати житло і таке інше. Тобто є умови, які дозволять диференціювати виборче право".
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Топ коментарі
+16
Прелестно! Те, кто уехали жить в США, Европу нам наголосуют очередного президента и парламент. Но сами при этом будут жить в США и Европе. А выгребать будут жители Украины. Классная перспектива.
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03.12.2021 13:26
+9
абхазы тоже смогут?
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03.12.2021 13:38
+8
"Іноземці" з окупованих територій з кацапськими паспортами теж зможуть проголосувати?
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03.12.2021 13:26
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Конституцию почитай дядя! У вас в раде 212 голосов +Беня!
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03.12.2021 13:23 Відповісти
Агрохимия не читатель. Агрохимия - вещатель поносоразбрызгиватель.
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03.12.2021 13:26 Відповісти
Прелестно! Те, кто уехали жить в США, Европу нам наголосуют очередного президента и парламент. Но сами при этом будут жить в США и Европе. А выгребать будут жители Украины. Классная перспектива.
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03.12.2021 13:26 Відповісти
Ты Чучундра за свой лаптестан переживай а не за Украину.
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03.12.2021 13:35 Відповісти
Вона щось не те сказала? Чи не так?
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03.12.2021 14:04 Відповісти
Да не так. Потому как 73 процента мудрого нарида выбирают то клоуна ,то яныка,то Кравчука.а потом выгребают не из за тех кто заграницей. Выгребают из за местных долбо...бов.
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03.12.2021 14:50 Відповісти
Ты думаешь, что среди живущих за бугром долбодятлов меньше? Или им из-за бугра лучше видно? Особенно регулярно слушающим RT.
Голосуй там, где живешь. Хочешь голосовать в Украине, приезжай, принимай гражданство. Вот тогда и будешь иметь право голосовать.
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03.12.2021 15:59 Відповісти
Тисячі хламідій зможуть законно керувати Україною... українці, не забувайте, що ви це "зробили разом"...
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03.12.2021 13:26 Відповісти
"Іноземці" з окупованих територій з кацапськими паспортами теж зможуть проголосувати?
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03.12.2021 13:26 Відповісти
На паРаше проживает несколько миллионов этнических украинцев, которым ФСБ даст задание оформить украинское гражданство и голосовать за всякую погань....Для этого и принимается закон путенскими слугами....
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03.12.2021 18:01 Відповісти
Перспектива: отакі арахрєнії будуть вирішувати долю України?!!
А не пішов би ти на історичну батьківщину, ушльопок абхазохалдєйський
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03.12.2021 13:30 Відповісти
Є ще перспектива для наших можновладців уникнути відповідальності, втекти в інші країни, громадянство яких вони попередньо отримають, і попробуй тоді їх ще звідти екстрадувати.
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03.12.2021 13:37 Відповісти
Готуються до фальсифікацій
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03.12.2021 13:30 Відповісти
А Арахамія вже надає громадянство, якщо до нього (по його словах) звертаються сотні представників української діаспори? А чому не звертаються до президента?
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03.12.2021 13:31 Відповісти
Бо ********** у наркотичній комі.
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03.12.2021 13:35 Відповісти
Треба пожаліти, визнати недієздатним. А втім "опікун" в нього фактично є, залишилося тільки визнати юридично.
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03.12.2021 13:42 Відповісти
Головне - це можливість голосувати в смартфоні через додаток "ДіЯ" . Інакше схема "бабця на вибори , внук в еміграцію" буде діяти і надалі . А десятки тисяч громадян , що знаходяться тимчасово за межами України ( відпустка , навчання , робота) і надалі не зможуть брати участь у виборах . Та й молодь в Україні не хоче лазити по дільницях і гаяти час в чергах з кашляючими ковідом пенсіонерами . Явка 12-28% і надалі залишиться нормою , яка фальшуватиме реальний стан речей навіть при самих чесних виборах .
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03.12.2021 13:33 Відповісти
Месье часом не у Подоляка на жаловании? Да, главное для зеленой плесени - добиться возможности голосовать через "Дию", чтобы беспрепятственно сфальсифицировать выборы. Это их единственный шанс остаться у власти.
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03.12.2021 13:40 Відповісти
Хто хоче голосувати шастаючи і стоячи в чергах на дільницях - теж повинні мати таку можливість . Головне щоб люди мали вибір , як їм зручніше проголосувати
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03.12.2021 14:02 Відповісти
Вижу, про источник финансирования угадал. Главное, чтоб у людей был выбор, ну а идеальная возможность для неотслеживаемых фальсификаций - лёгкий приятный бонус.
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03.12.2021 14:04 Відповісти
А я вообще за платные выборы с уменьшением количества участков. Пришел на участок, отстоял очередь, заплатил, скажем, 1000 грн, проголосовал. Тогда это реально будут голоса тех, кому страна небезразлична, а не баранов, которые "не хотят лазить по участкам и терять время (с)".
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03.12.2021 23:36 Відповісти
А по моєму , баран якраз той хто не цінує свій час .
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04.12.2021 00:14 Відповісти
Ну мнение баранов меня мало интересует. Никто не говорил о том, что не нужно ценить время. Речь шла о том, что человек должен платить за право голоса и временем, и деньгами, иначе ценность твоего голоса - 0. Не готов - свободен, смотри дальше "Скотов" по телевизору.
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04.12.2021 00:23 Відповісти
Баран - не знає що він баран , тому думка розумних людей його мало цікавить . Почніть читати книжки , спілкуйтесь з розумними людьми і у вас колись получиться розвинути інтелект , як у людей . Але потрібно старатися і працювати над своїм інтелектуальним розвитком . Цінуйте свій час і не розкидайтесь грошима , щоб не довелось і далі жувати підножний корм . Успіхів.
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04.12.2021 09:58 Відповісти
Я же уже сказал, что мнение баранов меня не интересует.
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04.12.2021 21:52 Відповісти
абхазы тоже смогут?
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03.12.2021 13:38 Відповісти
це представник миколаївщини? Вони за нього тут голосували пошті всі!
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03.12.2021 14:49 Відповісти
>>...якщо людина громадянин Канади чи США і отримує український паспорт, то має визначитись за яку владу йде голосує [американську чи українську]

И как это можно проконтролировать? Будут просить у американских властей списки проголосовавших? А как убедиться, что у кого-то нет российского паспорта? В раше, между прочим, легально действует двойное гражданство, так что гражданин московии может извлечь из широких штанин, скажем, израильский паспорт и получить украинский.

В общем, очередной популистский бред - всё ради громких фраз и красивой картинки. Ноль смысла, ноль ответственности.
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03.12.2021 13:47 Відповісти
у мене враження, що цю мавпочку у СН- тримають та вмикають, тільки для демонстрації ще більшого дебілізму від преПіЗе!
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03.12.2021 15:18 Відповісти
Зачем Украина тебя спасла ???
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Перше: додаток Дія працює, як мокре горить. Він і в значно простіших завданнях часто дає неправильний результат.
Друге: для фальсифікаторів Дія значно спростить роботу. Малюватимуть, що захочуть, навіть просто з ************ мотивів.
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03.12.2021 13:48 Відповісти
А в мене працює прекрасно
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03.12.2021 14:04 Відповісти
у Зе!білів, проблем не має, бо на те вони й Зе!біли.
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03.12.2021 15:23 Відповісти
Поставил сервер за бугром, и голосуй оттуда как хочешь. Даже проголосовавших будет больше чем граждан.
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03.12.2021 14:05 Відповісти
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03.12.2021 14:20 Відповісти
ара, скільки місяців ти є громадянином України? Як там в тебе на родінє гаварят " мєлі, ємєля"?
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03.12.2021 14:34 Відповісти
Хламідія, це було очевидно, ще до того, як ти пащу відкрив.
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03.12.2021 14:54 Відповісти
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03.12.2021 15:23 Відповісти
Вы хорошо подумали? Иноземци за Порошенко будут голосуваты😁
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03.12.2021 16:12 Відповісти
Нет

Граждане только Украины могут голосовать и работать в гос. Органах
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03.12.2021 22:43 Відповісти
Ну только это и могло бы спасти ЗЕ.

Самая большая диаспора сейчас в РФ.
Вот представьте, как в РФ голосуют "украинцы". Каждый по несколько раз и каждый по чутким руководством товарищей.
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03.12.2021 23:04 Відповісти
 
 