Війська РФ на Донбасі проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ОС, - розвідка
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У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.
За даними української розвідки, у рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності. Водночас на окремих напрямках противник здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.
"Виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
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