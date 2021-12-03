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Війська РФ на Донбасі проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ОС, - розвідка

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Війська РФ на Донбасі проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ОС, - розвідка

У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.

За даними української розвідки, у рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності. Водночас на окремих напрямках противник здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.

"Виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ на Донбасі проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ОС, - розвідка 01
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А що там Найвєлічайший стратєг у уклоніст, не видав нову концепцію? Може ще раз відвести війська, щоб ті недобили? Ну так, як він говорив з московії, коли мав захищати Україну " отодвинуть границу України"? І нарід це зрозумів, довірив йому країну у війні.
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03.12.2021 13:23 Відповісти
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03.12.2021 13:47 Відповісти
У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки.

Вот, поэтому вспоминать про "вагнергейт" - зрада зрадная
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03.12.2021 13:26 Відповісти
 
 