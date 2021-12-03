Помер Роман Славітич - директор Будинку вчених у Львові, де відбувалася скандальна "голодна туса" блогерів

Вранці, 3 грудня, помер директор Будинку вчених Роман Славітич.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міськради Львова.

"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце – медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось. Роману Славітичу було 75 років. Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким пана Романа.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 27 листопада, український блогер Олександр Заліско відсвяткував свій день народження у львівському Будинку вчених, зібравши відомих українських друзів-блогерів.

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