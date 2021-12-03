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Помер Роман Славітич - директор Будинку вчених у Львові, де відбувалася скандальна "голодна туса" блогерів

Новини Цензор.НЕТ Події

Помер Роман Славітич - директор Будинку вчених у Львові, де відбувалася скандальна

Вранці, 3 грудня, помер директор Будинку вчених Роман Славітич.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міськради Львова.

"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце – медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось. Роману Славітичу було 75 років. Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким пана Романа.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 27 листопада, український блогер Олександр Заліско відсвяткував свій день народження у львівському Будинку вчених, зібравши відомих українських друзів-блогерів.

Також дивіться: "Без цензури" наживо: Велике оплесківництво/Всі на путч?/Голодна туса: розмова про кумирів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Від голоду чи від сорому?
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03.12.2021 13:30
+12
Не факт , що 30 років вибирали падлюк і злодіїів, Ющенко із Порохом - єдині президенти, які зробили для України процвітання, на відміну інших
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03.12.2021 14:07
+10
75..з онуками треба було бавитись...вдпочивати...Згорів на роботі
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03.12.2021 13:35
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03.12.2021 13:28 Відповісти
нєхрен було сатаниські тусовки облаштовувати

чи він не знав хто і що будут там витворяти ?

Боженька все бачить....
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03.12.2021 17:18 Відповісти
Від голоду чи від сорому?
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03.12.2021 13:30 Відповісти
від сорому
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03.12.2021 13:58 Відповісти
Собачурі по заслузі
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03.12.2021 13:31 Відповісти
Карма.
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03.12.2021 13:33 Відповісти
75..з онуками треба було бавитись...вдпочивати...Згорів на роботі
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03.12.2021 13:35 Відповісти
О как икнулось , видать тот ещё барыга был
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03.12.2021 13:37 Відповісти
баригам похер на все за гроші, а тут як виявилось людину просто кинули підори блогерські, адже він старшого віку і якщо не сам так батьки пережили голод.
Це для уйобків блогерів, та і молоді в цілому, голод це так просто слово.
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03.12.2021 15:32 Відповісти
А смысл сидеть дома, за мизерную пенсию? Мы работаем до конца жизни.
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03.12.2021 13:37 Відповісти
30 лет выбирать президентами воров, подонков и ничтожеств.. А что вы ещё ожидали на 30 году независимости?
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03.12.2021 13:53 Відповісти
Не факт , що 30 років вибирали падлюк і злодіїів, Ющенко із Порохом - єдині президенти, які зробили для України процвітання, на відміну інших
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03.12.2021 14:07 Відповісти
аминь
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03.12.2021 14:30 Відповісти
Ющенко і Порохнявий такі ж виродки як і решта. Брехливі, лицемірні виродки.
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03.12.2021 19:47 Відповісти
Не потрібно Ющенка і Пороха рівняти із теперішнім і минулими президентами! Ющенко відкрив очі українського народу , дав надію на майбутнє, а Порох захистив Україну від окупанта і прорубав двері в Європу, на відміну попередників і теперішнього!
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05.12.2021 08:50 Відповісти
На похороны "блогерская голодная туса" приглашена?
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03.12.2021 15:09 Відповісти
Стес, що привів до сейозних порушень.
Подібне може статися з багатьма, бо у багатьох нерви і здоров"я не ідеальні, особливо з віком.
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03.12.2021 15:38 Відповісти
у 2018 році був з рідними у подорожі до Львову. Вирішили відвідати Будиник вчених, де за часів австріяк був будинок роспусти, а потім міське казино. Підійшли до каси, щоб придбати квитки, а касир каже :"Навіщо вам марнувати кошти, дасте по 10 гривень охоронцю і він вас пропустить.". Після цього залишив якийсь неприємний спогад про цю екскурсію. Пан директор, можливо, був порядною людиною, але його підлеглі - ні.
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03.12.2021 16:39 Відповісти
блогери-сатанисти проведуть його в останній путь....
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03.12.2021 17:20 Відповісти
 
 