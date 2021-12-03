Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

Україна розпочинає фактичне будівництво двох військово-морських баз - в місті Очаків Миколаївської області та Бердянську Запорізької області.

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Години запитань до уряду в пятницю, 3 грудня.

"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", - сказав він під час виступу в парламенті.

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При цьому він додав, що щодо окремих позицій державного оборонного замовлення спостерігається змагання лобістів, однак в Міноборони планують відмовитись від такої стратегії співпраці.

"Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу", - зауважив Резніков.

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