На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис., - "слуга народу" Арахамія

В "Слузі народу" триває дискусія щодо того, для кого буде запроваджуватися "економічний паспорт", анонсований президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, обговорюються два варіанти: економічний паспорт отримують діти, народжені починаючи з 2019 року чи народжені вже після прийняття закону.

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"Мої шестеро дітей не потрапляють, але це стимул для ще шести", - зауважив нардеп.

Керівник фракції "СН" розповів, що на момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають 10-20 тис. доларів в еквіваленті.

Говорячи про те, на що можна буде витратити ці кошти, політик розповів: "На освіту в Україні, на придбання житла для цієї дитини, а якщо всі ці питання вирішені, то вона зможе перерахувати ці кошти собі на персональний накопичувальний пенсійний рахунок".