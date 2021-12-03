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Новини Політика України
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виплати (485) діти (4402) Арахамія (1000) рента (51)

На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис., - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис., -

В "Слузі народу" триває дискусія щодо того, для кого буде запроваджуватися "економічний паспорт", анонсований президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, обговорюються два варіанти: економічний паспорт отримують діти, народжені починаючи з 2019 року чи народжені вже після прийняття закону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко

"Мої шестеро дітей не потрапляють, але це стимул для ще шести", - зауважив нардеп.

Керівник фракції "СН" розповів, що на момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають 10-20 тис. доларів в еквіваленті.

Говорячи про те, на що можна буде витратити ці кошти, політик розповів: "На освіту в Україні, на придбання житла для цієї дитини, а якщо всі ці питання вирішені, то вона зможе перерахувати ці кошти собі на персональний накопичувальний пенсійний рахунок".
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Топ коментарі
+29
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03.12.2021 13:48
+27
И это при ежегодном дефицитном бюджете?..
Опять заливные речи про Нью-Васюки
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03.12.2021 13:45
+21
та ні, молодь, яка буде народжувати.
Перед тив вчителів кинули з 4000 дольців зарплати, тепер майбутніх дітей кинуть на 20 тис дольців.

Гра йде по справжньому, відступати нікуди, позаду Ростов.
Хохли знову клюнуть на дармове
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03.12.2021 13:52
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та ні, молодь, яка буде народжувати.
Перед тив вчителів кинули з 4000 дольців зарплати, тепер майбутніх дітей кинуть на 20 тис дольців.

Гра йде по справжньому, відступати нікуди, позаду Ростов.
Хохли знову клюнуть на дармове
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03.12.2021 13:52 Відповісти
У зелемордих всі досягнення у майбутньому, все що вони обіцяли до цього - все просрали, до чого змогли дотягнути рученята, все вимазано у говні. ****, скільки їхнім виборцям потрібно вихльобати зеленого лайна, щоб вони наїлися?
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03.12.2021 15:06 Відповісти
Пусть пообещают по $300 000 тогда поверим,проголосуем!
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03.12.2021 15:37 Відповісти
Пес брехливый. Еще один великий комбинатор.
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03.12.2021 15:38 Відповісти
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03.12.2021 15:08 Відповісти
П И * Д О Б О Л Ы !!!
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03.12.2021 19:30 Відповісти
Плодовитый зверёк.
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03.12.2021 13:44 Відповісти
Потрібно пересадити яйця слона.
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03.12.2021 13:47 Відповісти
Правильно? Щоб воно і з дому не виходило.
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03.12.2021 14:02 Відповісти
І щоб не заносило на "поворотах.
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03.12.2021 15:12 Відповісти
Да, развелось всяких арахламидий И каждое падло так и норовит сюда свой аул притянуть.
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03.12.2021 14:33 Відповісти
оно еще и размножилось неуёво
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03.12.2021 20:45 Відповісти
И это при ежегодном дефицитном бюджете?..
Опять заливные речи про Нью-Васюки
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03.12.2021 13:45 Відповісти
им подвезли что-то забористое из эмиратов, похоже.
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03.12.2021 13:45 Відповісти
Мабуть кокс якийсь виявився з бактеріями мухомора
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03.12.2021 13:53 Відповісти
То з Оману інвестиції надійшли.
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03.12.2021 14:04 Відповісти
Аби не отримали як Буратіно на Полі чудес.
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03.12.2021 13:45 Відповісти
ага. а ещё -"холодильник розенлеф. и путёвку. в сибирь" (с). если и дальше такие бараны как они кэрувать будут.
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03.12.2021 13:46 Відповісти
Виплати ростуть з кожним днем . Вже 20 000 !!!
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03.12.2021 13:46 Відповісти
Можна і до 2 мільонів сказати, тю. 0 < 2 мільонів, отже "до"
М - математика.
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03.12.2021 14:03 Відповісти
До 2019 года рождались плохие дети. Теперь хорошие.Но это на точно
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03.12.2021 13:47 Відповісти
Этим детям ничего в Украине по конституции не принадлежало.. а с 19 года может будет что то ..
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03.12.2021 13:53 Відповісти
Чим гірші діти, які народились до 2019 і є неповнолітніми на момент прийняття закону?
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03.12.2021 13:58 Відповісти
Ви вже ділите шкури невбитого собаки?
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03.12.2021 14:05 Відповісти
Я оцінюю чергову рекламну авантюру Зєлі.
Але він дарма розраховує на зростання рейтингів після її впровадження.
Ображених батьків неповнолітніх дітей, яких кинув цим "законом" Зєля, набагато більше, ніж тих, хто народив і ще народить дітей з 2019 по 2024 рік.
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03.12.2021 14:12 Відповісти
Не переймайтеся... Це ж фантазії. Всі діти будуть гарними, ніхто нічого не отримає.
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03.12.2021 15:17 Відповісти
Пусть хоть сделают бесплатное обучение для других детей
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03.12.2021 14:08 Відповісти
вместе с 4000 дол. зарплаты учителей)))))
Як то кажуть - дурень думкою багатіє!!!!
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Головне пообіцяти. На момент повноліття "зелених" і духу тут не буде, вони будуть жити в Ізраїлі, Італії, росії та в інших країнах, витрачаюси долари, які стибзили в Українців.
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Якщо так піде і надалі, то навряд вони будуть жити.
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03.12.2021 14:06 Відповісти
Дискримінація дітей за роком народження.
В стилі зебілів.
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03.12.2021 13:48 Відповісти
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Циганва и так расплодилась щас вообще прирост пойдет
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03.12.2021 13:51 Відповісти
Та ясно.Вже он вчителі отримали 4 тис$!
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03.12.2021 13:52 Відповісти
фантазер
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03.12.2021 13:54 Відповісти
А.Богдан хорошо знал слуг изнутри и чётко охарактеризовал-*сказочно тупые*.
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03.12.2021 13:54 Відповісти
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03.12.2021 13:55 Відповісти
Прошло 3 года, Арахман лежит на пляже Флориды и вспоминает как он лохам лапшу на уши вешал. Да, хорошее было время, бабло рекой текло в карманы. Не то что в штатах -пахать нужно по 18 часов в сутки....
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03.12.2021 13:55 Відповісти
Ви про килимок з Арахамії?
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03.12.2021 14:08 Відповісти
Непонятливый, я про урода зеленого, какой килимок...
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03.12.2021 15:19 Відповісти
То ще питання, хто непонятливий, бо я також ясно написав: килимок з Арахамії. Хутром догори.
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03.12.2021 22:39 Відповісти
из США он еле сбежал! там на него уголовное дело. никакая Флорида ему не светит
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03.12.2021 20:47 Відповісти
Как же он в штаты ездит? Его бы сразу арестовали. То что у него есть американский паспорт точно никто не говорит. Но больше всего - есть.
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03.12.2021 21:16 Відповісти
І знову обісцянки.
До ймовірного результату, який обісцяє пліснява, потрібно почекати, якихось, 18 років.
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03.12.2021 13:56 Відповісти
"выбери меня, выбери меня - птица выборов завтрашнего дня"
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03.12.2021 13:56 Відповісти
ЄС та Голос дали нуль голосів за цей , такий вкрай необхідний закон . От вам і "гетьман". Ворон ворону око не виклює
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03.12.2021 13:57 Відповісти
Туди ж ідіотів не набирали.
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03.12.2021 14:09 Відповісти
- На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис.!
-Боргів?
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03.12.2021 13:59 Відповісти
Через 18 лет ни Абрахимии, ни Главного 6олоборотька в Украине даже не будет. С кого спрашивать за 20-тку?
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03.12.2021 14:00 Відповісти
А там или ишак или падишах сдохнут
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03.12.2021 14:01 Відповісти
Рентні платежі сплачують не власники видобувних підприємств. Їх сплачуємо ми, споживачі газу, нафтопродуктів у складі цін і тарифів. А скористаються цими коштами ті, хто зараз "гріє руки" біля бюджету: владна верхівка. Через десять років вони вже будуть далеко з нашими грошима. Спитати буде ні з кого.
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03.12.2021 14:02 Відповісти
Алё! А почему это только будущие дети могут(???) получить доляшку от недр и ископаемых которые по Конституции принадлежат народу,а все остальные уй?????
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03.12.2021 14:07 Відповісти
А щоб той народ думав, кого у владу обирає.
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03.12.2021 14:10 Відповісти
Темный Рыцарь

Мало кто может смотреть в завтрашний день так, как Владимир Александрович.

Идея заплатить по 10 тысяч долларов всем детям, родившимся в 2019 году нужна для того, чтобы обосновать создание специального государственного фонда, куда будут поступать средства ренты от добычи полезных ископаемых.

Этот фонд будет, очевидно, вкладывать деньги - для сохранения и приумножения, конечно - в облигации Минфина. А далее деньги через бюджет будут идти на Большую Стройку и, по отработанной уже схеме отката, в полюбившийся Слугам ОАЭ.

В принципе, Владимиру Александровичу сотоварищи абсолютно все равно, будут ли эти деньги выплачены в будущем украинцам, или нет. Вопрос погашения облигаций для выплаты фонду будет решать совсем другое правительство и президент.

Просто сейчас нужна очередная красивая обертка для очередной воровайки из бюджета.
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03.12.2021 14:09 Відповісти
А чомуб абхазькому примату не поїхати на батьківщину та не продавати шаурму? А зезвиздіти всі можуть навіть хламідії без мізків
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03.12.2021 14:09 Відповісти
Зебилье, скажите, как можно посчитать долларовый эквивалент этой суммы, если неизвестна сама сумма, неизвестен курс доллара на момент совершеннолетия и неизвестно, будет ли существовать доллар как таковой.
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03.12.2021 14:13 Відповісти
Так это когда будет... А пенки с этого будут сняты сейчас. А потом ищите, свищите меня
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03.12.2021 17:44 Відповісти
Ахинея!!!! Полная безграмотность и невежество!
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03.12.2021 14:26 Відповісти
вони не кажуть чиї діти, думаю не наші з вами
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03.12.2021 14:35 Відповісти
У него хороший учитель...звездит как зеленский.а в этом случае даже клован может позавидовать мастеру литературного слова.
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03.12.2021 14:45 Відповісти
эти придурки уже посадили ярд деревьев, снизили коммунальные услуги, разобрались с олигархами, сейчас за детей взялись. 20процентам очередная моча в уши не помешает. Власть держится на дебилах.
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03.12.2021 14:47 Відповісти
Которые они смогут потратить на музеи,концерты и спортзалы...зекрысы такие дегенераты
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03.12.2021 14:57 Відповісти
На "тысячу Зеленского" можно будет купить книг
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03.12.2021 15:00 Відповісти
Хамлогнидия ...
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03.12.2021 15:00 Відповісти
массовик затейник с предсказаниями светлого будущего

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03.12.2021 15:05 Відповісти
лол.

нарид хавает
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03.12.2021 15:23 Відповісти
Бредят.
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03.12.2021 15:23 Відповісти
Сухумская макака опять стебётся над ЗЕбыдлом
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03.12.2021 15:28 Відповісти
Предварительный прогноз количества детей, которые родятся в 2021 году - порядка 260 тысяч. На выплату всем по 20 штук понадобится чуть больше 5 миллиардов долларов.
Классно принимать законы, по которым платить будет кто-то. В будущем. Году где-то в 2037-2039.
Главное опять наобещать побольше, типа зарплаты учителям по 4 штуки баксов. Глядишь, лохи опять за тебя проголосуют.
Давай The, жги дальше! Ксати, как там твой мулярд деревьев? Уже посадил?
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03.12.2021 15:34 Відповісти
Один цент - це теж "до $20 тыс".
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03.12.2021 15:34 Відповісти
То він про своїх дітей? Скромняга...
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03.12.2021 15:35 Відповісти
200 т исч, але вони віртуальні
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Чергова передвиборча технологія ,знаючи що наступні вибори програють ось і мудрують ,що буде через 18 років хтось знає? і звідки гроші економіка не працює ,корупція ,олігархи.
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03.12.2021 15:41 Відповісти
а если не заглядывать так далеко... а завтра или через месяц, что получат дети?
холодные школы и детсады (ибо нет угля и дорогой газ, да и некоторые не заключили договор и их тупо отрежут от благ после нового года), пустые родительские холодильники, удобные вещи из секонда, обилие туберкулезников, СПИДоносцов на улице.. ну и канешна - наркоманы не только в подъезде и за рулем тачек но и во главе Государства...
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03.12.2021 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kfhMIXTNg00

Вот она президентская программа в фактах!!! Можете не верить, но видеофакты есть!!!
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03.12.2021 15:57 Відповісти
Бреше, гад.
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03.12.2021 15:59 Відповісти
На жадину не нужен нож, ему три короба соврешь, и делай с ним, что хошь...

Купляться виборці знову...
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03.12.2021 15:59 Відповісти
Один из получателей 20 штук баксов:
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03.12.2021 16:25 Відповісти
А потім воно скаже що воно нікому не винне крім своїх дітей.
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03.12.2021 16:28 Відповісти
Где-то в Ростове заплакал Янукович))
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03.12.2021 16:40 Відповісти
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03.12.2021 16:58 Відповісти
+ ...."машинку " губозакаточну
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03.12.2021 17:04 Відповісти
На момент совешеннолетия если можно будет купить за 20 килобаксов хороший ноут или что то аналогичное на то время то это будет хорошо
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03.12.2021 17:40 Відповісти
А вам всё не так!? не так сел - не так стал - будет очень хорошо если такое примут и будут платить на деток до совершеннолетия, какой бы окончательной сумма не была - НО это гораздо больше чем совсем нечего.
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03.12.2021 18:12 Відповісти
Не в моих правилах вступать в препирательства, но честное слово...
Речь идёт не о "будут платить на деток до совершеннолетия", а о единоразовой выплате в 2037 году. Тем, кто доживёт и вспомнит.
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03.12.2021 20:10 Відповісти
тетя - фанат зеленского) это из серии - дурень думкою багатіє
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03.12.2021 21:09 Відповісти
Ложь, ******* и провокация.
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03.12.2021 19:57 Відповісти
Выберите меня президентом Украины и я обещаю, что государство Украина выплатит по 200 тыс.$ поголовно всем гражданам Украины в 2037 году. Если кто не сможет получить, ищите меня под пальмами на берегах тёплых морей.
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03.12.2021 20:04 Відповісти
Ходжа Насредин

*****

, либо ишак помрет - либо визирь сдохнет...

И зачем ты обманул Эмира,
зачем взял деньги!
Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
- Успокойся жена, -
ответил Насреддин , - и получше спрячь деньги.
Я оговорил себе двадцать лет сроку.
За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…
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03.12.2021 20:23 Відповісти
пока будут выбирать тех кто обещает больше халявы, никаких 20 тыщ вы в жизни не увидите...
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03.12.2021 20:39 Відповісти
в мозгу примитивных существ есть центр который считает "выгоду", получить двадцать штук ничего не вложив, это им кажется настолько выгодно, что это подавляет все зачатки критического мышления. на этом основаны все лохотроны...
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03.12.2021 20:56 Відповісти
ВпопуВлизм чистой воды!
Прям щас наобещать ништяков побольше и свалить. А вы потом с других спрашивайте, почему не выполнено. А я причем? Я уже не президент. Красавец! ... Трускавец .... Писец!
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03.12.2021 21:52 Відповісти
А чего так мало?

Давайте серьезно обсуждать 200 тыс. долларов каждому новорожденному при постоянно растущей дыре в бюджете и наглухо убитой ЗЕкомандой экономике.
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03.12.2021 22:53 Відповісти
Господи, і це керує Україною! Люди! Ну як ви могли вибрате таке!
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04.12.2021 01:49 Відповісти
Власть обещателей
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04.12.2021 15:22 Відповісти
 
 