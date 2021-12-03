Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков
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Міноборони відстає з державним оборонним замовленням – на 1 грудня його виконано на 85%.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.
Він повідомив, що із запланованих 23,1 млрд. грн оборонного замовлення пішли у справу 19,5 млрд. Решта, за його словами, намагатимуться надолужити за чотири тижні.
Вимушене подвоєння темпів міністр пояснив тим, що "це був перший рік дії нового закону про оборонні закупівлі, не вистачало необхідних підзаконних актів". Чому ці підзаконні акти були своєчасно прийняті, міністр не пояснив.
"Серед пріоритетів – ракетна програма та розвиток можливостей флоту", – також сказав він.
Топ коментарі
+6 Анатолий К 65c6a92d
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очередная ссанина в глаза
Хіба стільки потрібно виділяти на оборону в період війни?
А порівняйте величину ДОЗу, який "запланований" на наступний 2022-гий бюджетний рік - і вам все стане зрозумілим!
Где банально топливо млять для армии?
Дроны- камикадзе хоть один где?
Новые армейские джипы вместо уаз-ов где?
Где новая тяжелая бмп?
Танк Краб где?
Новые Пзрк типа Стингер где, самые простые?
Где Новые "Кольчуги"? - Их уже 3 года как придумали в двух версиях два разных завода- в Запорожье на заводе Искра, и в Киеве (инженеры которых вывезли из Донецка)