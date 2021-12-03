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війна (56365) Міноборони (5270) Резніков (1386) Держоборонзамовлення (53)

Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков

Міноборони відстає з державним оборонним замовленням – на 1 грудня його виконано на 85%.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

Він повідомив, що із запланованих 23,1 млрд. грн оборонного замовлення пішли у справу 19,5 млрд. Решта, за його словами, намагатимуться надолужити за чотири тижні.

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Вимушене подвоєння темпів міністр пояснив тим, що "це був перший рік дії нового закону про оборонні закупівлі, не вистачало необхідних підзаконних актів". Чому ці підзаконні акти були своєчасно прийняті, міністр не пояснив.

"Серед пріоритетів – ракетна програма та розвиток можливостей флоту", – також сказав він.
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Топ коментарі
+6
Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
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03.12.2021 13:46
+4
Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

очередная ссанина в глаза
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03.12.2021 14:52
+2
ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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03.12.2021 14:00
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Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
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03.12.2021 13:46 Відповісти
Освоили!!!
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03.12.2021 14:05 Відповісти
Тебе - отчет с картой местонахождения?
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03.12.2021 14:11 Відповісти
Тут справа кожного вірити чи ні пану Резнікову
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03.12.2021 13:48 Відповісти
По друге державне обороне замовлення взагалі-то під грифом Таємно
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03.12.2021 13:54 Відповісти
Хіба, що під грифом таємно, а точніше "хір вам по всій морді". Чомусь при Порошенко це було не таємно, всі про все знали, особливо зелеботи і московська сволдота, коли розповідали про танкові ричаги, які везлися з московії - ну справа про "Свинарчуків" і клінстрони, коли знімали з техніки, що знаходилася на бойовому чергуванні - не таємно, а тут раз і таємно. Хавайте те, що ми вам дали?
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03.12.2021 14:03 Відповісти
Помощникам народных депутатов повысили выплаты задним числом за уже отработанный 21 год.Проектом постановления устанавливается месячный фонд оплаты труда помощников каждого нардепа на уровне 50 прожиточных минимумов вместо 25.То есть более 120К в месяц.
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03.12.2021 13:58 Відповісти
Це не справедливе
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03.12.2021 14:00 Відповісти
ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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03.12.2021 14:00 Відповісти
Не могли вони навіть і використати, бо не було державного замовлення два роки, а тут щось з'явилося.
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03.12.2021 14:04 Відповісти
По своевременно не принятым подзаконным актам надо брать за яйца Арахамию и Корниенко. Оборонка это им не диджейство с футбольчиком и корабельные сосны с бодрящим порошком. Биба и Боба - два ДЛБа
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03.12.2021 14:22 Відповісти
Остальные миллиарды пошли на дороги для российских танков и др .военной техники.
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03.12.2021 14:23 Відповісти
за таке, тре писок рівняти, не зважаючи на окуляри((((
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03.12.2021 14:38 Відповісти
Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

очередная ссанина в глаза
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03.12.2021 14:52 Відповісти
А чому ніхто не звертає уваги, що Резніков заявляє про "запланованих 23,1 млрд. грн оборонного замовлення"??? А згадайте, що в 2019-му році ДОЗ складав порядка 60-ти міліардів! (а, здається, більше, до ста лярдів... ну да ладно, влом лізти в гугл). То 23лярди - то це т.зв. "відкоригований" ДОЗ! Для порівняння, це - вартість десятка МБК, які виготовляє "Кузня на Рибальському"!!!!

Хіба стільки потрібно виділяти на оборону в період війни?
А порівняйте величину ДОЗу, який "запланований" на наступний 2022-гий бюджетний рік - і вам все стане зрозумілим!
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03.12.2021 15:19 Відповісти
Куда использовали?
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03.12.2021 18:31 Відповісти
Ок, тогда где Нептуны?
Где банально топливо млять для армии?
Дроны- камикадзе хоть один где?
Новые армейские джипы вместо уаз-ов где?
Где новая тяжелая бмп?
Танк Краб где?
Новые Пзрк типа Стингер где, самые простые?
Где Новые "Кольчуги"? - Их уже 3 года как придумали в двух версиях два разных завода- в Запорожье на заводе Искра, и в Киеве (инженеры которых вывезли из Донецка)
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03.12.2021 19:09 Відповісти
 
 