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затримання (4143) Росія (47196) СБУ (10025) ФСБ (1344)

23-річний бариста і сім'я з Тернопільщини: ЗМІ з'ясували, кого ФСБ видає за українських "шпигунів". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Серед трьох українців, яких затримала ФСБ РФ за підозрою у роботі на українські спецслужби, є 23-річний бариста, а також батько та син з Тернопільщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

2 грудня 2021 року ФСБ РФ оголосила про затримання агентів одразу двох українських силових відомств - СБУ та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) - і опублікувала їх "свідчення". Двоє, батько та син, нібито займалися шпигунством; третій – 23-річний Олександр Цілилик, за даними ФСБ - готував у Росії теракт.

Meduza пише, що один із затриманих, 23-річний Олександр Цілик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а у кав'ярнях та барах. Судячи з соцмереж Цілика, кавою він справді займався професійно (зокрема дорогими сортами на кшталт копі лювака).

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 01
Олександр Цілик

Його мати, киянка Мілана Цілик, каже, що син останні два роки захоплювався кавою, їздив на фестивалі, розбирався в особливостях напою, а до його думки прислухалися. У соцмережах Цілик часто публікував фото з кавою. Зазначається, що голос свого сина Олександра мати почула вперше з жовтня 2021 року, коли той вирушив у ділову поїздку до Росії. 

Після зникнення Цілика було оголошено в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді, згадує його мати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт

"Я дзвонила до посольства — і вони запитували [до Росії], — розповідає вона. — Їм сказали, що його затримали. Якось дивно взагалі вони [у ФСБ]: за правилами, мали і консулу повідомити — а нічого цього не було".

ФСБ, у свою чергу, стверджує, що Цілику "доручили влаштувати теракт" у Росії. На нібито "відео із зізнанням" він каже, що робив це за завданням ГУР. Проте мати Цілика переконана: її син, батько двох маленьких дітей, не підтримував жодних зв'язків із розвідкою – і на нього могли чинити фізичний тиск.

"Армія це взагалі не наше, - стверджує вона. - У нього двоє маленьких діточок. Я, на жаль, не знаю, але я точно знаю, що це все вигадано. Я теж бачила відео [показів] - і я бачу, що він читає [з папірця]; бачу, що на нього чинили тиск. Фізичний. У мене одне припущення: з нього знущалися, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту".

Інші затримані – Зиновій та Ігор Ковалі, батько та син. За версією ФСБ, вони нібито "працювали на СБУ" та приїхали до Росії, щоб "сфотографувати мости та теплоелектростанцію" за $10 000 винагороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про "затримання українських агентів" в Росії: "Подібні заяви ФСБ варто розглядати виключно через призму гібридної війни"

У російській спецслужбі стверджують, що 6 жовтня 22-річний Ігор Коваль зустрівся у кафе у Тернополі з "майбутнім куратором Василем Коваликом" та погодився на співпрацю, написавши відповідну розписку та обравши псевдонім Торік.

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 02
Ігор Коваль

На нібито "відео із зізнанням" Коваль каже, що вдома батько як ні в чому не бувало запитав, як пройшла зустріч із вербувальником, а потім зізнався, що й сам "співпрацює із СБУ" під псевдонімом Бик. Потім до розмови нібито підключилася мати Ірина та теж зізналася у "співпраці зі спецслужбами" під псевдонімом Школа. За даними із соцмереж жінки, вона народилася в селі Перепельники, здобула педагогічну освіту і мінімум до 2017 року працювала в школі.

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 03
Зиновій Коваль

Як пишуть росЗМІ, лише через тиждень після "вербування" Ігор Коваль із батьком поїхали до РФ, де й були затримані, а у їхньому автомобілі нібито знайшли зброю.

У СБУ новину про затримання шпигунів назвали фейком.

"Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль", - заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що за останні місяці українські спецслужби "викрили" близько 50 російських агентів: "Були поіменно встановлені офіцери ФСБ РФ та перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками".
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Топ коментарі
+81
Якого чорта вони опинилися на Московії? Не знали куди їдуть? Б
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03.12.2021 14:11
+73
Поїхав в рашку і потрапив за грати. Яка несподіванка!
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03.12.2021 14:11
+65
Нахрен туда ездить на расию, чтоб из вас шпионов делали
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03.12.2021 14:11
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03.12.2021 15:21 Відповісти
Если честно - абсолютно на них пох
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03.12.2021 15:26 Відповісти
Та там в основном ботва, не стоит обращать внимание.
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03.12.2021 16:21 Відповісти
То что они дол....ы, понятно. Но никто не обратил внимания, на то что не было доступа консула ни при аресте ни при "рассмотрении" дела, это нарушение всех возможных процедур. То что расказывают эти долбни вынужденная мера, но теперь они будут сидеть долго и счастливо (в том числе на швабре). Но возникает вопрос куда смотрит наш МИД???
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03.12.2021 15:37 Відповісти
"Армія це взагалі не наше, - стверджує вона. - У нього двоє маленьких діточок.
***** драная. У остальных ветеранов нет детей. Теперь сиди - нехер по запоребрикам шастать!
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03.12.2021 15:43 Відповісти
написавши відповідну розписку та обравши псевдонім Торік.
*****!!! А мы в свое время еще с Голливуда ржали, как они совковые фамилии перекручивали
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03.12.2021 15:47 Відповісти
Коли потягне у ресурсну ********* слід мати на увазі, що за секеунду-другу можна стати страшним і опасним шпійоном!
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03.12.2021 15:47 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
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03.12.2021 16:12 Відповісти
Двойственное чувство, с одной стороны жаль этих недотёп, поломанная жизнь и всё такое, а с другой стороны если они бараны тупорылые для которых Рашка это братский народ, то что уж теперь? Теперь суровость бытия их многому научит.
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03.12.2021 16:19 Відповісти
Считаю, что нет никакого смысла публиковать тут новости по такой тематике, все равно тугие на голову будут ломиться на московию за деревянным рублем, а их там будут сажать, посадили этих - найдут ещё кого посадить, тех, кому нет никакой разницы, полно
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03.12.2021 16:30 Відповісти
Ну, якщо "армія - то не наше", то напевне російська тюрма то ваше всьо.
"Нехай щастить" на восьмому році війни.
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03.12.2021 16:37 Відповісти
хотів пожаліти, але мабуть, не треба - на 80му році війни поїхати у кацапостан у справах... невже, зе-лупину маячню наслухалися? чи квартал занадто часто дивилися? у будь-якому разі, кількома дурнями у країні поменшає...
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03.12.2021 16:37 Відповісти
Будут меня на нового Цемаха?
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03.12.2021 16:38 Відповісти
Тех кто готовил новую операцию в сепарский тыл- прошлым летом арестовали сбу-ники баканова
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03.12.2021 19:38 Відповісти
Если нет ума,значит, получай швабру в жопу
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03.12.2021 16:44 Відповісти
что баристе мешало работать в той же Польше? любовь к русским березкам?
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03.12.2021 17:04 Відповісти
да и хер с ним. пусть почефирит годиков пять, раз ума нет
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03.12.2021 18:19 Відповісти
Я когда нить туда поеду. Разыскать холмик с номерной табличкой убитого кацапами моего брата. Больше мне там нечего делать
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03.12.2021 17:20 Відповісти
Ну що,є ще в кого небудь бажання поїхати в кацапію?
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03.12.2021 17:25 Відповісти
І ***** поміняють на когось....
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03.12.2021 17:33 Відповісти
Люди! Не надо ездить в этот мордор! Они там со своих верёвки вьют, а вас вообще за людей не считают. Поверьте, пол-часа работы с телом - и человек сам будет проситься на чистосердечное, что он хотел мавзолей взорвать. Не едьте в рашку!
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03.12.2021 17:47 Відповісти
то свидєтєль ЗЕ...нє всьо так адназначно...адіннарот...
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04.12.2021 21:50 Відповісти
сам едешь на паРашу, кто тебе доктор, что в итоге окажешься на швабре?
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03.12.2021 18:07 Відповісти
стало известо какой мост собирался фотографировать украинский шпион на россиюшке
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03.12.2021 18:17 Відповісти
І отак какаяразніца розуміє, що різниця є. Шкода, якщо хтось із них дійсно був агентом і провалився. ""Армія це взагалі не наше... ... він узяв на себе якусь гидоту". Тепер ваше - російська тюрма. Повний гламур і смакота.
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03.12.2021 18:35 Відповісти
В Україні нема чого робити спеціалістам банківської справи. А от баристи на Роісє дуже потрібні.
Мабуть такий ах...ний фінансист вивчився, що тільки як розливник кави зміг себе реалізувати.

Хоча ми всі знаємо відомого юриста та політика, який після юрфаку зміг себе реалізувати виключно, як скоморох-членограй.
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03.12.2021 22:46 Відповісти
І не має резону цих вилупків міняти на кого-небудь,хай сидять по повній програмі,якого Х... туди поперлись,можливо Зеля послав,тоді КОНЕЧНО
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03.12.2021 19:00 Відповісти
Адекватным людям было понятно и до 2014 года что россия нам не друг.
А эти заробитчани еще и во время воцны туда поперлись. Пример Павла Гриба ничему не научил? Электорат ЗЕ, походу
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03.12.2021 19:33 Відповісти
в рашке мосты есть ..секретные и тэс я могу совковую в инете посмотреть азхахахах ****
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03.12.2021 19:43 Відповісти
відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а у кав'ярнях та барах Роісі.

Засуджений, як шпигун. Ашипка ризидента.
Хоча нічого не казало, що він не є українским фінансистом.
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03.12.2021 22:42 Відповісти
6 лет учился на юриста?
5 минут и ты бариста Зеленский!!!
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03.12.2021 22:43 Відповісти
Нехер по пидоРоссиям всяким шляться, когда с этими ублюдками война идет!!!
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03.12.2021 23:36 Відповісти
Це з розряду-,, адіннарот,, . Какаяразніца.
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04.12.2021 21:49 Відповісти
Без українського лоха у кацапів жизнь плоха.
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04.12.2021 06:13 Відповісти
Ну а если поверить фсб ,то тогда крот ,куратор всех силовых ведомств и советник в офисе президента руслан демченко в игре и результативность его роботы налицо
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04.12.2021 09:07 Відповісти
Це з розряду тих хохлів-,, не всьо так одназначно...,, От будуть років 20 сидіти...
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04.12.2021 21:47 Відповісти
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