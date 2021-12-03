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Київська область (3131) СБУ (10025) криптовалюта (91)

Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області. Зловмисники здійснювали незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ в Київській області. 

"Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання. До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми", - відзначається у повідомленні. 

У ході обшуку, проведеного за адресою, де здійснювалася протиправна діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

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В повідомленні підкреслюється: "Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

СБУ ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків".

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими СУ ГУ НП України у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури із залученням спеціалістів ПрАТ "Київські регіональні електромережі".

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Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 01
Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 02
Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 03
Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 04
Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 05
Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ 06
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Топ коментарі
+7
уже было такое..., потом выяснилось, что это какая-то игровая компания, у которой все было путем, только с сбу они не захотели делиться ))
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03.12.2021 14:24
+3
Еще интереснее куда она девается после таких вот накрытий.....
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03.12.2021 14:19
+2
На асиках навряд будут игровые серверы делать.
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03.12.2021 14:34
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интересно, а крипты сколько намыли?
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03.12.2021 14:12 Відповісти
Еще интереснее куда она девается после таких вот накрытий.....
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03.12.2021 14:19 Відповісти
Похоже уже поделились. Дали за переквалификацию дела. С кражи в особо крупных на мошенничество.

Мошенничество не докажут по причине его отсутствия, и дело закроют.
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03.12.2021 14:38 Відповісти
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03.12.2021 14:14 Відповісти
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03.12.2021 15:53 Відповісти
уже было такое..., потом выяснилось, что это какая-то игровая компания, у которой все было путем, только с сбу они не захотели делиться ))
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03.12.2021 14:24 Відповісти
На асиках навряд будут игровые серверы делать.
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03.12.2021 14:34 Відповісти
Можно напромити.

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03.12.2021 14:28 Відповісти
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03.12.2021 14:29 Відповісти
Нероби із фсбу вирішили пропіаритися втупу на статті ККУ, що підвідомча поліції.
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03.12.2021 14:36 Відповісти
на последнем фото показаны счетчики элеткроэнергии, откуда сбытки ??? просто неуплата по элеткрике - это штраф.... сбу ... бу бу бу
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03.12.2021 14:40 Відповісти
Пацаны к успеху шли, но не фартануло...
-000000 грн на оборудование, как бы не маленькая сумма....
Микро займ по ходу взяли...
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03.12.2021 14:41 Відповісти
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03.12.2021 14:43 Відповісти
..а это точно АпАсная работа для СБУ, а не для обычного участкового мента и местной энергоконторы..?
баклан-овцам лЭйтЭнанта Бакланова больше заняться нечем во время многолетней войны с Мордором?
понавыбыралы аматоров-аниматоров, дебилы..(
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03.12.2021 14:44 Відповісти
Интересно, а ФБР в Штатах занимается подобной ерундой, тем более в военное время, или там нет подобных дураков ?
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03.12.2021 14:49 Відповісти
Когда уже этих майнеров стрелять начнут? Видеокарту поиграться не купишь...
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03.12.2021 14:54 Відповісти
у тебя асик вместо видеокарты?
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03.12.2021 20:56 Відповісти
Пред предыдущими разгромленными уже извинились?
И какая разница, кто крадет э/э майнеры или теплицы?
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03.12.2021 15:25 Відповісти
а причем тут СБУ ?
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03.12.2021 16:00 Відповісти
Они всегда лезут туда где нажиться на чужем горе можно!
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03.12.2021 17:35 Відповісти
Как я понял , крипта - это компетенция исключительно СБУ.
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03.12.2021 19:51 Відповісти
 
 