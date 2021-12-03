Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області. Зловмисники здійснювали незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ в Київській області.
"Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання. До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми", - відзначається у повідомленні.
У ході обшуку, проведеного за адресою, де здійснювалася протиправна діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.
В повідомленні підкреслюється: "Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.
СБУ ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків".
Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими СУ ГУ НП України у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури із залученням спеціалістів ПрАТ "Київські регіональні електромережі".
Будь ласка, зачекайте...
Мошенничество не докажут по причине его отсутствия, и дело закроют.
-000000 грн на оборудование, как бы не маленькая сумма....
Микро займ по ходу взяли...
баклан-овцам лЭйтЭнанта Бакланова больше заняться нечем во время многолетней войны с Мордором?
понавыбыралы аматоров-аниматоров, дебилы..(
И какая разница, кто крадет э/э майнеры или теплицы?