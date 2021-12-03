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З воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним, який загинув від кулі російського снайпера, попрощаються 5 грудня у Краматорську

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З воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним, який загинув від кулі російського снайпера, попрощаються 5 грудня у Краматорську

Церемонія прощання з воїном 93-ї окремої механізованої бригади Валерієм Геровкіним, який загинув від кулі російського снайпера, відбудеться 5 грудня у Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю, 5 грудня, у місті Краматорськ Донецької області, о 12.00 розпочнеться церемонія прощання з Валерієм Євгеновичем Геровкіним (позивний Гера), 1999 року народження, солдатом, військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 1 грудня увечері в районі селища міського типу Новотроїцьке Волноваського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Валерій Геровкін народився 21.07.1999 року у Краматорську. Мав середню спеціальну освіту. На військовій службі в ЗС України перебував з вересня 2020 року, в 93-й ОМБр служив близько року. В районі проведення ООС перебував на першій ротації. У нього залишилися батьки.

Також читайте: Учора від кулі російського снайпера поблизу Новотроїцького загинув воїн 93-ї ОМБр Валерій Геровкін. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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