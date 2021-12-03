З 6 грудня термін дії "жовтих" сертифікатів скоротиться до 30 днів, - МОЗ

З понеділка термін дії "жовтих" COVID--сертифікатів становитиме 30 днів, відповідно вони не будуть дійсними у людей, які зробили перше щеплення понад 30 днів тому, і не отримали за цей час другу вакцину проти COVID-19.

Про це під час брифінгу у п’ятницю сказала заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ із посиалнням Укрінформ.

"З понеділка буде зменшено термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів. Зауважу, що на сьогодні їх термін дії становить 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. Тож із 6 грудня всі ті громадяни, у яких від дня отримання першої дози вакцини сплине цей термін, 30 днів, використовувати "жовтий" ковід-сертифікат не зможуть, він буде невалідним", - наголосила Карчевич.

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За її словами, на сьогодні в застосунку "Дія" згенеровано понад 1,2 млн "жовтих" ковід-сертифікатів.

Заступниця міністра закликала тих, хто зробив перше щеплення проти коронавірусної хвороби більше ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні, адже з понеділка їх "жовті" ковід-сертифікати не будуть дійсними.

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