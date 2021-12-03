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Новини Коронавірус і карантин
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З 6 грудня термін дії "жовтих" сертифікатів скоротиться до 30 днів, - МОЗ

З 6 грудня термін дії

З понеділка термін дії "жовтих" COVID--сертифікатів становитиме 30 днів, відповідно вони не будуть дійсними у людей, які зробили перше щеплення понад 30 днів тому, і не отримали за цей час другу вакцину проти COVID-19.

Про це під час брифінгу у п’ятницю сказала заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ із посиалнням Укрінформ.

"З понеділка буде зменшено термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів. Зауважу, що на сьогодні їх термін дії становить 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. Тож із 6 грудня всі ті громадяни, у яких від дня отримання першої дози вакцини сплине цей термін, 30 днів, використовувати "жовтий" ковід-сертифікат не зможуть, він буде невалідним", - наголосила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ надали рекомендації на випадки, коли COVID-сертифікат не формується

За її словами, на сьогодні в застосунку "Дія" згенеровано понад 1,2 млн "жовтих" ковід-сертифікатів.

Заступниця міністра закликала тих, хто зробив перше щеплення проти коронавірусної хвороби більше ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні, адже з понеділка їх "жовті" ковід-сертифікати не будуть дійсними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко

МОЗ (5390) сертифікат (426)


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Топ коментарі
+12
Каарочи, скоро будет обязаловка раз в 3 месяца получать очередную вакцину, иначе не выжить...
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03.12.2021 14:40
+8
Та ну нах.....
Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
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03.12.2021 14:39
+7
Пока.действует,а там и зеленый сократят до пол года
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03.12.2021 14:50
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Та ну нах.....
Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
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03.12.2021 14:39 Відповісти
Так, дуже жаль, у тебе ж, мабудь днк змінилось і ти зараз працюєш, як блютуз-пристрій і взагалі ти вже помер. Чи ще щось навіть гірше?
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03.12.2021 14:42 Відповісти
ты что педагог или гос.служащий что тебя грозились уволить?
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03.12.2021 14:51 Відповісти
Это вы у меня спрашиваете? Уверены?
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03.12.2021 15:40 Відповісти
Викидень мозоку.
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03.12.2021 15:01 Відповісти
Надеюсь шо хоть жену не змусили вакцинуватись, бо то-то нащо таке дурне, як тато, потомство.
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03.12.2021 14:43 Відповісти
Жена вакцинировалась только поту что 1000 обещали. Она думала сапоги купить а ей на фитнес дали, опять, думает ее обворовали...
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03.12.2021 14:48 Відповісти
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03.12.2021 16:45 Відповісти
Ну ти ж дурне народилося,щей мабуть ідіотів таких самих наробило
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03.12.2021 14:51 Відповісти
Зебилок, браво... Ход ваших мыслей сходится конусом в одну точку , как у вашего главзеба... Типо, тупо пожрать на уровне рефлекса и на уровне того же рефлекса освободить место для тупо очередной раз "покушать"... Ну, если у вас не обрезанный, мож ужовлетворить иСЧьо вашу сексуальную потребность ( на уровне рефлекса по самосохранению) ... ПХИ...
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03.12.2021 16:53 Відповісти
Тобто, дядьку, за гроші Ви не тільки штрикнуться готові а й на парад під прапорами веселки вийти?!
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03.12.2021 14:46 Відповісти
Не, еще сходить на анализы к спальчевскому... А ШО ДЕЛАТЬ,,,
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03.12.2021 16:54 Відповісти
Опять стучат по твоей тупой бестолковке😂🌷×××
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03.12.2021 15:01 Відповісти
не лише Вас - багатьох так. Це і є примусова вакцинація
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03.12.2021 15:52 Відповісти
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03.12.2021 20:37 Відповісти
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04.12.2021 11:43 Відповісти
Каарочи, скоро будет обязаловка раз в 3 месяца получать очередную вакцину, иначе не выжить...
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03.12.2021 14:40 Відповісти
Сертификат полной прививки действует те же 12 месяцев.
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03.12.2021 14:43 Відповісти
Безумство
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03.12.2021 14:46 Відповісти


статистика підтверджує НЕОБХІДНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ,незважаючи на не 100-відсоткову ефективність вакцин.
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04.12.2021 09:57 Відповісти
Пока.действует,а там и зеленый сократят до пол года
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03.12.2021 14:50 Відповісти
Тю, у вас очепятка, типо, через пол года...
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03.12.2021 16:57 Відповісти
це скоро змінять, не хвилюйтесь...
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03.12.2021 15:55 Відповісти
До пів-року - можливо. Бо міжнародний сертифікат таки діє саме пів-року.
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03.12.2021 16:50 Відповісти
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03.12.2021 16:56 Відповісти
ну и что ?зачем заставлять раньше времени вторую делать если первая 6 месяцев действует что хозяева жидо-масоны приказ дали?а если человек не успеет что заново еще 2 говноукола ширять?
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03.12.2021 20:41 Відповісти
Первая не действует 6 месяцев. Первая ПАРА прививок действует более 6 месяцев. Они действуют в комплексе.
Из всех применяемых от КОВИД вакцин только вакцина от Джонсон и Джонсон действует за 1 укол. Остальным для достижения необходимого имунного ответа необходимо 2 укола.
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03.12.2021 21:35 Відповісти
так уже говорят -что три как минимум а четвертая бутерная -это не роскошь и весной\летом будет как обязаловка -вообщем рай для самоубийц и ковидобесов
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03.12.2021 22:38 Відповісти
Ты бы хоть попытался разобраться, кто говорит, что говорит и для чего говорит.
А то как попка-дурак - где-то что-то о чем-то слышал, а, где, что и о чем - не в курсе.
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03.12.2021 23:38 Відповісти
Истеришь тут только ты, туповатый москальский бот из-под прокси.
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04.12.2021 12:02 Відповісти
кожна вакцина має свої протипоказання..треба уважно слідкувати..
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04.12.2021 09:59 Відповісти
2 раза в месяц
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03.12.2021 14:51 Відповісти
Я думаю дойдёт до того, что заставят ширяться перед началом каждой рабочей недели. Оно и понятно, денюшки мировой фарммафии отрабатывать нужно.)
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03.12.2021 15:19 Відповісти
Думать у вас плохо получается, так что лучше даже и не пытайтесь.
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03.12.2021 15:42 Відповісти
Не пытайся умничать. Это у тебя плохо получается.
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03.12.2021 15:45 Відповісти
На самом деле у меня это прекрасно всю жизнь получалось

А вот вам думать - таки не дано, судя по тому бреду, который вы накалякали после своих слов "я думаю".
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03.12.2021 15:53 Відповісти
Что такое сарказм, нам неизвестно, да? )
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03.12.2021 18:58 Відповісти
Действительно, откуда ж мне это знать, я ведь с него начал им и продолжаю....
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03.12.2021 19:55 Відповісти
Кааарочи, трындеть на Волгу... Там тоже вода солЬОная... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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03.12.2021 17:00 Відповісти
Т атю на вас, вы исчьо комитет 300 сюда приплетите.
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03.12.2021 16:58 Відповісти
Ну, ну, вы же не будете отрицать, шо денюшки ковидного фонда активно, эмммм... так сказать, "осваиваются"
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03.12.2021 18:59 Відповісти
вообще весь этот желтый -полный треш, с самого начала вакцинации пфайзер и модерна черным по белому писали - вторая иньекция не позднее 28го дня после первой, потом началось +/- неделя, потом 120 дней (это верх идиотизма, кто пил антибиотики прекрасно знает формулы 1+1 через 1 или 1+1+1 через 1, где строгая последовательность запускает накопленое в организме на максимум) а тут 4 месяца после первой при том что не более 28 дней
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03.12.2021 14:50 Відповісти
мне интересно, как это сочетается с уколом AstraZeneca? Там второй укол через 3 месяца идёт
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03.12.2021 14:50 Відповісти
Друга доза від 4 до 12 тижнів, що заважа зробити другу через місяць?
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03.12.2021 14:58 Відповісти
не совсем так, из листавкладыша :
Вам сделают 2 инъекции вакцины AstraZeneca от COVID-19. Вторую инъекцию следует
сделать через 4...12 недель после первой инъекции. Вам сообщат, когда вам нужно вернуться
для получения второй инъекции.

Если первая доза от COVID-19-это вакцина AstraZeneca, вторая инъекция для завершения
курса вакцинации от COVID-19 также должна быть вакциной AstraZeneca.

Если вы пропустите назначенное время для введения второй инъекции вакцины
AstraZeneca от COVID-19
Если вы забыли прийти в назначенное время, обратитесь за консультацией к своему врачу,
аптекарю или медсестре. Важно прийти в назначенное время для введения второй инъекции
вакцины AstraZeneca от COVID-19. Если вы пропустите плановую инъекцию, то можете быть
не полностью защищены от COVID-19.

1. Так забавно написано - 4....12 (ведь так нигде не пишут, обычно 4-12)
2. если 1 астразенека то второй хоть усрись но нужно ей же, никаких смесей.
3.Ну и если ты не укололся второй зенекой то...., а хз что то, даже сами не смогли изложить что будет дальше, ведь по логике первая по сути должна так сказать сгореть, ибо механизм не запущен на полную.
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03.12.2021 15:11 Відповісти
хвороба нова,тому методика лікування весь час може змінюватись
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04.12.2021 10:01 Відповісти
Заступник це зелене мурло,воно ж думає одною *ізвіліною*-жопною прямою.
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03.12.2021 15:40 Відповісти
Элементарно сочитается - в Украине уже бОльше 3х месяцев никому не колят 1ю дозу Астрозенеки - только Файзер или китайский Воронавак. Потому это вообще не актуально.
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03.12.2021 15:44 Відповісти
Да чего уж там, давайте будем колоть каждый месяц. А потом каждый день, может тогда наконец все сдохнут
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03.12.2021 14:51 Відповісти
засуньте себе сертификаты и прививки... в Астрал ..... читаю новость Омирокон или как его полностью вытеснил из Африки Дельту и делает это быстро во всем мире НОВАЯ ПРИВИВКА ПРРОТИВ ОМИРОКОНА!!!!!! БУДЕТ через 3-5 месяцев ИБО СТАРЫЕ НА НЕГО НЕ ДЕЙСТВУЮТ НИКАК.. актуальным и открытым пока остается вопрос насчет мутаций в дальнейшем и сроков вакцинирования каждый год.... раз в полгода или каждый квратал.... или вирус исчезнет словно и не бывало такого ( история знает такой пример--когда через 2 года эпидемии локального уровня- готовы были сотни миллионов прививок) за 4 суток !!!!!! вдруг испарился вообще ПТИЧИЙ ГРИПП ....Китай -Гонконг..
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03.12.2021 14:52 Відповісти
на..уя паніку розводиш,антивакцинаторе!?

у Омікрона куди легші наслідки,ніж у Дельти
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04.12.2021 10:03 Відповісти
думаю у вас лишняя буква Д...в хвамилии... вы сами подтвердили мой комментарий нафиг вакцины если вирус УМИРАЕТ МУТИРУЕТ ДА ОН ЗАРАЗЕН КАК ВЕТРЯНКА НО ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕШНЫ....
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04.12.2021 10:18 Відповісти
1.Вірус мутує..

тому,думаю,з часом щорічна вакцинація від Ковід буде на планеті усталеною нормою..

2.особисті образи мені давно ДО ДУПИ

танк клопів не давить
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04.12.2021 11:47 Відповісти
А тем временем Суд Бельгии постановил, что использование пропуска COVID является незаконным, и обязал местные власти платить ежедневный штраф в размере € 5000 до тех пор, пока они не отменит эту меру.
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03.12.2021 14:53 Відповісти
Это Вы прямо из суда в Бельгии пишите??? Пишите исчо!
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03.12.2021 15:03 Відповісти
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03.12.2021 14:55 Відповісти
Что бы еще придумать для отмывания ковидных денег?
Например Файзер, нужно 2 вакцинации для получения иммунитета!
Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?
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03.12.2021 15:20 Відповісти
ЗНОВУ ТРОЛЬ ЗАПИ..ДІВСЯ :

Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?

---------------------------

ТРЕТЯ ВЖЕ БУСТЕРНА.

Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко Джерело:
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04.12.2021 10:08 Відповісти
А почитать, как работают вакцины - не судьба?
Бустерная делается только после того, как подействуют первые две! Иначе эффект будет как от плацебо.
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04.12.2021 11:54 Відповісти
На Мадейре все уколотые еженедельно проходят тесты, чтобы сохранить права и возможности

Отныне на Португальском острове Мадейра все вакцинированные лица должны подвергаться еженедельным тестам, чтобы пользоваться теми же правами, что и ранее.

В настоящее время в Лиссабоне достаточно холодно для этого региона, и для прохождения теста людям приходится стоять в очереди более часа на улице.

Это увеличивает вероятность того, что они простудятся и потеряют права на свободу, ради которой они были вакцинированы и проверены.

Права вакцинированных людей будут становиться все меньше и меньше, и от них потребуется не только проходить тестирование, но и регулярно делать инъекции.
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03.12.2021 15:33 Відповісти
В этой стране права человека интересуют исключительно ДПС. Шестеркам Коломойского и прочим от высокопоставленным чиновникам от "слуг народа", Плевать!!!
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03.12.2021 17:56 Відповісти
они простудятся и потеряют права на свободу

ЦЕ ЕПІЧНО!
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04.12.2021 10:05 Відповісти
Каждый пишет собственный плод своего воображения в любом издании и на любом ресурсе. сейчас всем всё можно изрыгивать, любую чушь и ерунду вне зависимости от научных и медицинских исследований)
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03.12.2021 15:46 Відповісти
Пфайзер уже накосила 35 лярдов на этом движняке.
Поэтому останавливаться низзя!
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Дай ссылку... Хотя о чем я .... данные секель-TV and Co(гутики).
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03.12.2021 17:02 Відповісти
Искать не буду. Но вчера по ящику на каком то тэдвушном канале было.
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03.12.2021 17:08 Відповісти
Ну вот, я так и думал...
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03.12.2021 17:41 Відповісти
На очереди!!! Срок действия зеленого сертификата будет уменьшен до 60 дней. Если за это время не будет введена одна или несколько бустерных доз, зеленый сертификат станет недействительным.
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03.12.2021 17:45 Відповісти
Чушь.
После полноценной прививки иммунитет сохраняется не менее 6 месяцев.
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03.12.2021 21:41 Відповісти
ЩО очікуєте від платного антивакцинатора,крім маячні,фейків і брехні?
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04.12.2021 10:10 Відповісти
 
 