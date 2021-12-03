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Новини Економіка
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Прийняття "ресурсного закону" погіршить інвестклімат і змусить підприємців тікати з країни, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Прийняття

Так званий ресурсний закон 5600 погіршить інвестиційний клімат України.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, передает Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вона, зокрема, зауважила – влада фактично влашовує безвиїзд для директорів підприємств, якщо підприємство має заборгованість перед бюджетом. За її словами, вже зараз попри пандемію зросла кількість позапланових перевірок бізнесу, а після ухвалення 5600 їх стане в рази більше.

"Ви обмежили можливості вільного пересування фізичних осіб, які є директорами підприємств. Директори великих підприємств, суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями, які під час пандемії насправді не мають обігових засобів, які мають заборгованість, будуть обмежені в праві виїзду. Це в основному директори наших державних підприємств, на жаль, переважна більшість із тих, які працюють, мають велику заборгованість перед бюджетом", – сказала вона.

Народна депутатка зазначила, що неврахування збитків підприємств при формуванні податкових зобов’язань перед бюджетом унеможливить будь-яку дяльність для багатьох українських виробників.

"У бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення надходжень по податку на прибуток в результаті цієї норми – 21 мільярд гривень. Ці кошти ви хочете взяти зі збитків великих підприємств, які точно є головними інвесторами в країні і працюють, тому що мають якусь можливість і фінансову стійкість. Цю фінансову стійкість в них забирають", – сказала Южаніна.

За її словами, після 2014 року за часів президентства Порошенка цю ситуацію унормували, і це забезпечило покращення співпраці з міжнародними інвесторами.

"Ваші пояснення не мають нічого спільного з реальною ситуацією в цей час. У 2021 році великі підприємства задекларували імовірний збиток 140-200 мільярдів гривень, і ви говорите їм, що вони мають додатково заплатити в бюджет, не допомагаючи їм жодною програмою і реальними діями від держави", – сказала вона.

Южаніна також застерегла, що катастрофічне підвищення ринкових цін на газ значно знизило прибутковість українських виробників, але держава їх не захистила.

"У результаті ми втрачаємо полиці в європейських країнах, маємо на своїх прилавках молочну продукцію з Польщі, тому що ми неконкурентоздатні з виробниками сусідніх країн. Замість обговорення доцільності програм по підтримці підприємств збільшуються податки, бо проблема з енергоносіями нікуди не ділася. Всі переробні підприємства, виробники купують газ по ринковій ціні", – сказала вона.

Южаніна зазначила, що великою проблемою української економіки стає перереєстрація вітчизняних підприємств у інших країнах.

"Таке враження, що наша країна абсолютно не оцінює ситуацію навколо в глобальній економіці, як поводять себе сусіди. Велика кількість наших суб’єктів господарювання перереєструються і переходять в інші держави. У Польщі деякі наші великі супермаркети вже перереєструвалися як платники податку", – підкреслила народна депутатка.

"Влада не дає можливості залишатися працювати в Україні. Не дає можливості новим підприємствам приходити. Коли ми дивилися цифри по державному бюджету на 2022 рік, то адекватного підходу, щоб хоч можна було продемонструвати, що держава вирішила дбати про підприємців, – немає", – додала вона.

"Ми маємо переходити до того, як детінізувати економіку, і про це мали дбати в парламенті. Закон 5600 мав би перетворитися в нову систему для того, щоб дати можливості працювати легально і цим наповнювати бюджет, розширювати базове оподаткування. Це мала бути наша мета, а не збільшення податків задля отримання додаткових грошей", – резюмувала Южаніна.
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Топ коментарі
+12
Навіщо ***** та плісняві підприємці і розвиток країни?
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03.12.2021 14:47
+11
ДАнила Гетманцев все правельно делает. Зачем деньги пидпрЫемцам, если им будет комфортнее лежать в зелином офшере!!!
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03.12.2021 14:48
+7
Влада на словах оголосила деолігархізацію, але законом 5600 фактично визнала всіх українців олігархами і почала боротьбу зі своїми громадянами. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.

Підвищення ренти на видобуток руди не зачепило підприємства Коломойського.

«Олігархами виявилися люди, які обробляють ділянки, наприклад, за межами населеного пункту вирощують картоплю і продають на ринку. Так і бачу, як Ігор Валерійович Коломойський виростив картоплю і поніс її туди. Це по ньому удар нанесли, коли підняли для них податки», - іронізує Гончаренко.

«Нам казали: головне - це залізна руда. Ми піднімемо ренту залізної руди.

Врешті-решт в державний бюджет додали по залізній руді 240 мільйонів, але про марганцеву руду, яку видобуває Коломойський, і там мова йде про вдвічі більші цифри, 500 чи 600 мільйонів гривень, забули. Одну руду пам'ятаємо, а іншу ні», - додав Гончаренко.
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03.12.2021 14:53
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Навіщо ***** та плісняві підприємці і розвиток країни?
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03.12.2021 14:47 Відповісти
ждать и надеяться что цирк и артисты начнут разбираться в экономике не то что смешно а и не-паприкольно... тем более что свои прибыли они удачно и смачно умеют выводить в офшоры и от них то как раз налогов как с казлов молока...
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03.12.2021 15:26 Відповісти
ДАнила Гетманцев все правельно делает. Зачем деньги пидпрЫемцам, если им будет комфортнее лежать в зелином офшере!!!
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03.12.2021 14:48 Відповісти
Для кого ці страшилки? Цікаво буде побачити як підприємці біжать з України. З України як пишуть біжать гроші, так вони біжать давно
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03.12.2021 14:52 Відповісти
Prisoner of consciousness #NotOurTsar @Mortis_Banned
В ЕС изобрели робота, который может всем своим видом выражать глубокую обеспокоенность, новая модель позволит к 2030 году заменить весь европейский дипломатический корпус.
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03.12.2021 14:53 Відповісти
Влада на словах оголосила деолігархізацію, але законом 5600 фактично визнала всіх українців олігархами і почала боротьбу зі своїми громадянами. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.

Підвищення ренти на видобуток руди не зачепило підприємства Коломойського.

«Олігархами виявилися люди, які обробляють ділянки, наприклад, за межами населеного пункту вирощують картоплю і продають на ринку. Так і бачу, як Ігор Валерійович Коломойський виростив картоплю і поніс її туди. Це по ньому удар нанесли, коли підняли для них податки», - іронізує Гончаренко.

«Нам казали: головне - це залізна руда. Ми піднімемо ренту залізної руди.

Врешті-решт в державний бюджет додали по залізній руді 240 мільйонів, але про марганцеву руду, яку видобуває Коломойський, і там мова йде про вдвічі більші цифри, 500 чи 600 мільйонів гривень, забули. Одну руду пам'ятаємо, а іншу ні», - додав Гончаренко.
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03.12.2021 14:53 Відповісти
Не смішітє моі тапочкі!Невже ресурсний закон когось з лоточників примусить тікати? Ні! А от ресурсні підприємства і так оформлені на офшорні компанії! Руду вони самі в себе купляють, ще й отримують повернення ПДВ, + мінімізують податки, показують збитки залишаючи прибутки в офшорах
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03.12.2021 15:02 Відповісти
Проститут зелений, закрий є@ льник 😡
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03.12.2021 16:36 Відповісти
Завали @ бало ,порошенківський
п @ дарас, правда в очі коле?
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03.12.2021 18:18 Відповісти
нужны поступления в бюджет : обложите налогом офшоры , пользуешься фирмой зарегистрированной в офшоре - плати налог , другой вопрос что сами себе такой поганки они не сделают , а от народу - НАТЕ
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03.12.2021 15:18 Відповісти
Ага. Зараз пліснява обкладе офшори податками.
Бджоли проти меду.
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03.12.2021 15:29 Відповісти
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03.12.2021 15:36 Відповісти
Голобородьки,вас не спасет ни Трускавец ни Колумбийский университет,ни даже Кембридж...
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Ну, конечно, расскажи. 😂 Интересно, а как из европейских стран не "бегут предприниматели", хотя рента там достигает до 70%? 😂Сразу видно, на кого Южанина работает. Переживает, чтоб Ахмэт не "сбежал"? Так большинство граждан Украины только об этом и мечтают! Пусть бежит, предварительно вернув то, что украл у Народа!
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03.12.2021 15:39 Відповісти
та не беспокойся ты за рыжего. он и с этим законом будет в порядке) а вот то, что ты зубы на полку положишь - это очень даже вероятно, по тому что ахметку закон задевает чуть-чуть , зато обкладывает данью всех сельхозпроизводителей и в первую очередь мелких и средних. а значит что? правильно - цены вырастут. Некоторые закроются и обанкротятся. И самый цимес - для ахметки ренту повысили законом, но вот рудники марганцевой руды бабушки бени обошли вниманием . бабуле деньги тоже нужны. Так что - снова зеленский вам дал пососать. и это отнюдь не конфетка))
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03.12.2021 15:49 Відповісти
Смею вас успокоить,аферистов из Днепра ждет большая беда,Кучмисты артисты,вам это дойдет,когда в США начнется Суд но делу Приватбанка... Никуда вы не денетесь не воры и не Олигархи....
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03.12.2021 15:43 Відповісти
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03.12.2021 15:49 Відповісти
Дик таваріщ Путєн так і пріказал
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03.12.2021 15:50 Відповісти
Может и так, но кто бы говорил...
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03.12.2021 15:58 Відповісти
Ахметов платит в бюджет Украины больше,чем все остальные болваны Голобородьки вместе взятые...,причем данные об этом в открытых источниках...
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03.12.2021 15:58 Відповісти
Хотел ответить... Мра... Но, улечу в спам... Смотрю на людей... Цена вопроса... Вчера у тебя солнце всходило с отливом шоколада, а сегодня - антрацитовый закат...
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03.12.2021 16:29 Відповісти
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03.12.2021 16:32 Відповісти
Шорошая метафора. При интерполляции на реальное состояние Украины как воспринимать? Что петья, что зелёное ничто о стране не думает. Зелёное так забрехалось и настолько слабо, как хозяйственник, что не способно отказаться от своего г@вноокружения. Петя - вор и лгун, способный, как и за 50 лет своей лживой жизни - расставлять правильных шестерок на правильные места. Кто из них хуже для страны..? Как по мне - твой шоколадный король.
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03.12.2021 16:56 Відповісти
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03.12.2021 16:01 Відповісти
Беня одобряет!)
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03.12.2021 16:07 Відповісти
что она еще могла сказать? подстилка гетьмана... как они все взбудоражились... все олигархические выкормыши! они что, за людей переживают? БРЕД!!!

а ахметова пора понемногу садить на место! он с гоков по 20 млрд грн имеет дивидендов в год! не сильно жирно? может надо с народом делиться? рыжий гудок тварь и ублюдок
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03.12.2021 16:46 Відповісти
Даешь закон с охметова на опохмел телам под прокси!
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04.12.2021 05:14 Відповісти
 
 