Прийняття "ресурсного закону" погіршить інвестклімат і змусить підприємців тікати з країни, - Южаніна

Так званий ресурсний закон 5600 погіршить інвестиційний клімат України.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, передает Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вона, зокрема, зауважила – влада фактично влашовує безвиїзд для директорів підприємств, якщо підприємство має заборгованість перед бюджетом. За її словами, вже зараз попри пандемію зросла кількість позапланових перевірок бізнесу, а після ухвалення 5600 їх стане в рази більше.

"Ви обмежили можливості вільного пересування фізичних осіб, які є директорами підприємств. Директори великих підприємств, суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями, які під час пандемії насправді не мають обігових засобів, які мають заборгованість, будуть обмежені в праві виїзду. Це в основному директори наших державних підприємств, на жаль, переважна більшість із тих, які працюють, мають велику заборгованість перед бюджетом", – сказала вона.

Народна депутатка зазначила, що неврахування збитків підприємств при формуванні податкових зобов’язань перед бюджетом унеможливить будь-яку дяльність для багатьох українських виробників.

"У бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення надходжень по податку на прибуток в результаті цієї норми – 21 мільярд гривень. Ці кошти ви хочете взяти зі збитків великих підприємств, які точно є головними інвесторами в країні і працюють, тому що мають якусь можливість і фінансову стійкість. Цю фінансову стійкість в них забирають", – сказала Южаніна.

За її словами, після 2014 року за часів президентства Порошенка цю ситуацію унормували, і це забезпечило покращення співпраці з міжнародними інвесторами.

"Ваші пояснення не мають нічого спільного з реальною ситуацією в цей час. У 2021 році великі підприємства задекларували імовірний збиток 140-200 мільярдів гривень, і ви говорите їм, що вони мають додатково заплатити в бюджет, не допомагаючи їм жодною програмою і реальними діями від держави", – сказала вона.

Южаніна також застерегла, що катастрофічне підвищення ринкових цін на газ значно знизило прибутковість українських виробників, але держава їх не захистила.

"У результаті ми втрачаємо полиці в європейських країнах, маємо на своїх прилавках молочну продукцію з Польщі, тому що ми неконкурентоздатні з виробниками сусідніх країн. Замість обговорення доцільності програм по підтримці підприємств збільшуються податки, бо проблема з енергоносіями нікуди не ділася. Всі переробні підприємства, виробники купують газ по ринковій ціні", – сказала вона.

Южаніна зазначила, що великою проблемою української економіки стає перереєстрація вітчизняних підприємств у інших країнах.

"Таке враження, що наша країна абсолютно не оцінює ситуацію навколо в глобальній економіці, як поводять себе сусіди. Велика кількість наших суб’єктів господарювання перереєструються і переходять в інші держави. У Польщі деякі наші великі супермаркети вже перереєструвалися як платники податку", – підкреслила народна депутатка.

"Влада не дає можливості залишатися працювати в Україні. Не дає можливості новим підприємствам приходити. Коли ми дивилися цифри по державному бюджету на 2022 рік, то адекватного підходу, щоб хоч можна було продемонструвати, що держава вирішила дбати про підприємців, – немає", – додала вона.

"Ми маємо переходити до того, як детінізувати економіку, і про це мали дбати в парламенті. Закон 5600 мав би перетворитися в нову систему для того, щоб дати можливості працювати легально і цим наповнювати бюджет, розширювати базове оподаткування. Це мала бути наша мета, а не збільшення податків задля отримання додаткових грошей", – резюмувала Южаніна.