Обвинувальний вирок щодо Семенченка та ще 9 осіб скерований до суду, - Офіс ГПУ
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Екс-нардепу та 9 його спільникам інкримінуються вчинення терористичних актів та онтрабанда товарів військового призначенняю
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу ГПУ.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти осіб за фактами створення, керівництва та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, серед яких колишній народний депутат України", - відзначається у повідомленні.
В інформації підкреслюється: "Розслідуванням встановлено, що з початку 2018 року на території міста Києва та Київської області під керівництвом колишнього народного депутата України діяло не передбачене законом збройне формування. Воно мало у своєму розпорядженні тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових вмінь та навиків, у тому числі за кордоном".
В Офісі ГПУ зазначили, що керівник збройного формування організував, а його учасниками в липні 2019 року здійснили текористичний акт, вони здійснили постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів у Києві.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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От тільки не знаю, з чим.
Дуже сподіваюся що винагорода від богообраних ощасливить цього шабес-гоя
Євреям не дозволяється у шаббат нічого робити, нічого - буквально, навіть нічний горшик винести то робота, а в хаті не повинно бути в шаббат нічого нечистого. Як бути? Наймали не єврея, щоб прислуговував у святий день. Таких називали шабес-гоями. Але найняти за плату теж не можна, бо наймати за гроші для роботи у шаббат теж гріх і гроші в руки брати гріх. Тому, все робилося натяками та образними висловлюваннями. По факту всі знали, що за день служби шабес-гой може забрати недоїдки з багатого шаббатного столу. От тими недоїдками і харчувалися. При цьому траплялися і такі, які шабес-гою на столі крім скоринок хліба нічого не залишали...
Я це до чого? А до того, що чимало ******** шабес-гоїв дуже сподівалися, що за їхню працю їх очікують "вєлікіє і богатиє мілості", але не дочекалися навіть недоїдків. Всі ці Сємєнчєнкі, Скрипіни, Яневські, Гнапи імя їм легіон, бо їх багато... Валили того Порошенка валили, валили-валили і таки завалили. Ну і як, багато вам дісталося недоїдків?
Якби мотивом Семенченка буди гроші, він би не жив на найманій квартирі після каденції у ВР на посаді заступника голови комітету.
"Сколь верёвочка ни вейся -
А совьёшься ты в петлю!"
І скоріше за все, основний мотив - це Вагнергейт (тиск на Семенченка, щоб підписав компромат на Бурбу).
Правда, фсбушники ще тупоголовіші, ніж енкаведешники.
Але ж служать якось, нагороди, звання і гроші отримують.