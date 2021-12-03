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Обвинувальний вирок щодо Семенченка та ще 9 осіб скерований до суду, - Офіс ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обвинувальний вирок щодо Семенченка та ще 9 осіб скерований до суду, - Офіс ГПУ

Екс-нардепу та 9 його спільникам інкримінуються вчинення терористичних актів та онтрабанда товарів військового призначенняю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу ГПУ. 

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти осіб за фактами створення, керівництва та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, серед яких колишній народний депутат України", - відзначається у повідомленні. 

В інформації підкреслюється: "Розслідуванням встановлено, що з початку 2018 року на території міста Києва та Київської області під керівництвом колишнього народного депутата України діяло не передбачене законом збройне формування. Воно мало у своєму розпорядженні тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових вмінь та навиків, у тому числі за кордоном".

В Офісі ГПУ зазначили, що керівник збройного формування організував, а його учасниками в липні 2019 року здійснили текористичний акт, вони  здійснили постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів у Києві.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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Топ коментарі
+6
Не будемо злопам'ятними, і побажаємо Семенченку відновлення справедливості та виходу із зелених застінків на волю
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03.12.2021 15:59
+6
Покійна бабця, 1908 року народження розповідала, що в дитинстві вони з матір'ю підробляли шабес-гоями. Батько, двірник, пропивав все і виживали вони за рахунок таких "заробітків".
Євреям не дозволяється у шаббат нічого робити, нічого - буквально, навіть нічний горшик винести то робота, а в хаті не повинно бути в шаббат нічого нечистого. Як бути? Наймали не єврея, щоб прислуговував у святий день. Таких називали шабес-гоями. Але найняти за плату теж не можна, бо наймати за гроші для роботи у шаббат теж гріх і гроші в руки брати гріх. Тому, все робилося натяками та образними висловлюваннями. По факту всі знали, що за день служби шабес-гой може забрати недоїдки з багатого шаббатного столу. От тими недоїдками і харчувалися. При цьому траплялися і такі, які шабес-гою на столі крім скоринок хліба нічого не залишали...
Я це до чого? А до того, що чимало ******** шабес-гоїв дуже сподівалися, що за їхню працю їх очікують "вєлікіє і богатиє мілості", але не дочекалися навіть недоїдків. Всі ці Сємєнчєнкі, Скрипіни, Яневські, Гнапи імя їм легіон, бо їх багато... Валили того Порошенка валили, валили-валили і таки завалили. Ну і як, багато вам дісталося недоїдків?
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03.12.2021 16:16
+5
«Самый легкий способ развалить общество - привлекать к ответственности невиновных и не привлекать виновных».
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03.12.2021 18:16
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Вітаємо Семена з перемогою над баригами.

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03.12.2021 15:51 Відповісти
Не будемо злопам'ятними, і побажаємо Семенченку відновлення справедливості та виходу із зелених застінків на волю
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03.12.2021 15:59 Відповісти
исходя из твоей логики о справедливости он должен сидеть очень долго
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03.12.2021 16:23 Відповісти
если "відновлення справедливості", то он тогда не скоро выйдет
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03.12.2021 16:23 Відповісти
Саме так. Хай там що, але головною причиною обвинувачень Семенченка блаЗЄнськими є його участь у батальйоні Донбас. Вони, блаЗЄнські разом "татаровами_портновами" цього не подарують.
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Багато причин, але всі замовні : і вагнергейт(вибивання показів на Бурбу), і замовлення білоруського КДБ, і бізнесові суперечки з Бондаренко.
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04.12.2021 13:49 Відповісти
Себе привітайте.

От тільки не знаю, з чим.
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04.12.2021 13:35 Відповісти
Всё как-то не вовремя . Или ...?
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03.12.2021 15:52 Відповісти
Ни че, Зе банда, тоже будет там же
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03.12.2021 15:55 Відповісти
Ну що, дядя, Порох був тоді "Нєдостаточно отлічним?"
Дуже сподіваюся що винагорода від богообраних ощасливить цього шабес-гоя
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03.12.2021 15:55 Відповісти
Че то с коррупционерами, террористами и предателями так быстро не получается с направлением дел в суд.
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03.12.2021 15:57 Відповісти
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03.12.2021 15:57 Відповісти
Держись Семен!!! Еще столько тигровых креветок сьесть нужно
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03.12.2021 15:58 Відповісти
"Обвинительный приговор" - энто как?
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03.12.2021 16:11 Відповісти
Покійна бабця, 1908 року народження розповідала, що в дитинстві вони з матір'ю підробляли шабес-гоями. Батько, двірник, пропивав все і виживали вони за рахунок таких "заробітків".
Євреям не дозволяється у шаббат нічого робити, нічого - буквально, навіть нічний горшик винести то робота, а в хаті не повинно бути в шаббат нічого нечистого. Як бути? Наймали не єврея, щоб прислуговував у святий день. Таких називали шабес-гоями. Але найняти за плату теж не можна, бо наймати за гроші для роботи у шаббат теж гріх і гроші в руки брати гріх. Тому, все робилося натяками та образними висловлюваннями. По факту всі знали, що за день служби шабес-гой може забрати недоїдки з багатого шаббатного столу. От тими недоїдками і харчувалися. При цьому траплялися і такі, які шабес-гою на столі крім скоринок хліба нічого не залишали...
Я це до чого? А до того, що чимало ******** шабес-гоїв дуже сподівалися, що за їхню працю їх очікують "вєлікіє і богатиє мілості", але не дочекалися навіть недоїдків. Всі ці Сємєнчєнкі, Скрипіни, Яневські, Гнапи імя їм легіон, бо їх багато... Валили того Порошенка валили, валили-валили і таки завалили. Ну і як, багато вам дісталося недоїдків?
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03.12.2021 16:16 Відповісти
Довгий текст ні про що.

Якби мотивом Семенченка буди гроші, він би не жив на найманій квартирі після каденції у ВР на посаді заступника голови комітету.
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04.12.2021 13:34 Відповісти
100% свой прокурор, надо об этом не забывать..., расследование проведено просто молниеносно..., если бы так расследовались расстрелы на Майдане, то, возможно, кого-то уже бы наказали..., но пока из достижений только то, что власти отдали основных обвиняемых в рашку...
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03.12.2021 16:18 Відповісти
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03.12.2021 16:18 Відповісти
аферюге прищемили коки
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03.12.2021 16:18 Відповісти
Что-то Парасюка давно не слышно. Он не хочет попрыгать на зелину машину? А почему?
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03.12.2021 16:24 Відповісти
коки бережет
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03.12.2021 17:32 Відповісти
Что то,кажется,сэмэн реально голодает...Пусть покается из за Порошенко -может я,лично,и подобрее к нему буду
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03.12.2021 16:26 Відповісти
Ну вообще да...но он мне,лично, нервы очень попортил и говорю я только за себя...просто ваш сэмэн уже похож на узника концлагеря ...и это в 2021г в Украине -странно,что зекрысам пофиг...
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03.12.2021 17:34 Відповісти
Таваріщ Лукашенка лічно папрасіл пасадіть етава Семенчєнка
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03.12.2021 16:32 Відповісти
Семенченко-Грищин типа Штирлиц Путлера получит 10 лет,Семенченку дадут 6 лет,а Гришину 4.... Банковский Аферист и ворюга вернет банку долги с процентами он тогда жил кажись в Крыму,когда брал кредиты...
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03.12.2021 16:38 Відповісти
Зебилам из стада "монобольшинства" на заметку.
"Сколь верёвочка ни вейся -
А совьёшься ты в петлю!"
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03.12.2021 16:45 Відповісти
Семену волю!
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03.12.2021 16:51 Відповісти
Free semen! Безкоштовна сперма!
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03.12.2021 18:56 Відповісти
Це не просто брехня, а свідоме оббріхування з метою ще більше залякати Верховного, прости Господи...
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03.12.2021 17:18 Відповісти
Зроблять "процес" закритим і посадять. Так зробили з торнадівцями при Пець Лєксєїчу, а ЗЕлупа те саме зробить з "терористами" Семена. У Пороха був юдеї Ложкін та Райнін, у ЗЕлупи бенін юстиць Богдан, кацап д*Єрмак та риго-хахол Демченко - от і вся різниця між двома пересидентами.
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03.12.2021 17:55 Відповісти
«Самый легкий способ развалить общество - привлекать к ответственности невиновных и не привлекать виновных».
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03.12.2021 18:16 Відповісти
Сподіваємося, Лушпайку таки засадять.
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03.12.2021 18:57 Відповісти
Це замовна справа.

І скоріше за все, основний мотив - це Вагнергейт (тиск на Семенченка, щоб підписав компромат на Бурбу).
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04.12.2021 14:41 Відповісти
У енкаведешних спадкоємців багатий досвід фальсифікацій крмінальних справ.
Правда, фсбушники ще тупоголовіші, ніж енкаведешники.
Але ж служать якось, нагороди, звання і гроші отримують.
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06.12.2021 13:14 Відповісти
 
 