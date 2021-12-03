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Новини Політика України
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ОБСЄ (3402) Кулеба Дмитро (3170)

Україна може стати регіональним хабом для діяльності ОБСЄ з захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може стати регіональним хабом для діяльності ОБСЄ з захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба запропонував зробити Україну регіональним хабом для діяльності ОБСЄ у сфері захисту прав людини та зміцнення громадянського суспільства на тлі блокування Росією проведення засідань ОБСЄ щодо реалізації заходів з питань людського виміру.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі у Стокгольмі.

"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу зі зміцнення громадянського суспільства у регіоні Центральної Європи", - сказав міністр.

У цьому контексті, міністр запропонував БДІПЛ ОБСЄ розглянути можливість проведення в Україні заходів, які б надали майданчик для ефективної взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав регіону.

Кулеба підтвердив повну підтримку українською стороною мандату Бюро зі сприяння державам-учасницям у сферах захисту прав і свобод людини та проведення демократичних виборів.

"Міністр запевнив, що питання забезпечення прав та основоположних свобод людини, верховенства права, толерантності та недискримінації, а також продовження розбудови демократичних інституцій, залишатимуться серед пріоритетів України. З цією метою українська сторона продовжуватиме тісну та конструктивну співпрацю з БДІПЛ у сферах компетенції Бюро", - йдеться в повідомленні МЗС,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звинуваченням Росії на адресу України під час міністерської зустрічі ОБСЄ ніхто не повірив, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни.

а ти разказав як у нас справи ГБР відкриває на журналістів за неправильні питання?
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03.12.2021 16:05 Відповісти
Журналистам уже открыто угрожают, что их ждет судьба Гонгадзе...
Журналистов уже не скрываясь отталкивают и толкают.
За что до сих пор Антоненко бездоказательно ограничен в правах?
За что уволены и брошены на произвол наши разведчики?
Прокурорша и судьи нагло отмазывают слуг
И таких вопросов много.
О каких правах человека, а не слуг, говорит Кулеба?

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03.12.2021 16:25 Відповісти
Україна може стати регіональним хабом. А ещё : Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба . Но избавиться от придурков во власти Украина не может.

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03.12.2021 16:30 Відповісти
и так 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000 раз, свой народ роющийся по мусорникам защитите
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Сами выкручивайтесь, расплодили БЛМ панимаешь
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03.12.2021 16:45 Відповісти
А у народа Украины не забыл часом спросить, нужен ли им здесь хаб?
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03.12.2021 16:35 Відповісти
ага, нужен, х ***
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03.12.2021 16:56 Відповісти
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03.12.2021 16:44 Відповісти
Це про які права??? Може і Конституцію згадав би, яка буцім-то ще гарантує ряд прав українцям (хочаб на працю, свободу пересування тощо), які з своїм карантином засунули... саме туди... А тепер пора про інших піклуватися... Хоч у себе розберіться... захисники...
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03.12.2021 18:39 Відповісти
 
 