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Україна нічого не повинна гарантувати РФ. Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна нічого не повинна гарантувати РФ. Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію, - Кулеба

Росія повинна гарантувати відсутність продовження агресії проти будь-якої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Стокгольмі.

"Це Росія розсуває кордони, і Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Це Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме свою агресію проти будь-якої країни", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це гра з вогнем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати регіональним хабом для діяльності ОБСЄ з захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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бггг, "після цього" - геть не означає, що "внаслідок цього"



У Держдепі США помітили аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах.
Такій рівень пропаганди спостерігався у 2014 році напередодні вторгнення РФ на територію України.
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03.12.2021 16:19 Відповісти
ВСЕ ДОЛЖНЫ НАМ . мы никому ничего .... ........ ...
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03.12.2021 19:00 Відповісти
Украина ничего не должна гарантировать РФ
тут не согласен.
Украина обязана гарантировать что будет защищаться от рф!
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03.12.2021 17:01 Відповісти
"Текст у тебе якось по дебільному написаний". Ти сам то готовий стріляти зі свого вікна по окупантах?
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03.12.2021 19:21 Відповісти
А ***** знает, что он должен?
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03.12.2021 17:22 Відповісти
У Андрея Дещицы явно отличные последователи. Можно только приветствовать!
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03.12.2021 17:28 Відповісти
Московіти завжди перекладали проблеми з хворої голови ЕРеФієї на здорову голову жертви
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03.12.2021 17:33 Відповісти
З щоденних заяв Кулеби, складається враження, що мови про звільнення Донбаса та Крима вже не йдеться. Мова лише про то, щоб Ху*ло не пішов далі.
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03.12.2021 17:33 Відповісти
Расєя? Гарантувати? Мде...
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03.12.2021 17:35 Відповісти
Це путлер має гарантувати , що поверне Крим, Донбас , Абхазію , придністровя. Така має бути позиція.
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03.12.2021 20:16 Відповісти
 
 