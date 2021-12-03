УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
5 706 57
Байден (2322) НАТО (5130) Путін (21440)

Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль

Президенти РФ Володимир Путіна та США Джозеф Байден вже найближчими днями можуть поспілкуватися у форматі відеоконференцзв'язку, повідомили у Кремлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На брифінгу у п'ятницю помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що опрацьовується можливість проведення спілкування Путіна з Байденом "у форматі, очевидно, відеоконференцзв'язку".

"Причому цей контакт може відбутися вже найближчим часом, найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції, але вважаю, що краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів із американською стороною. І тоді ми вже можемо це офіційно оголосити", - сказав Ушаков.

За словами Ушакова, темами майбутніх переговорів президентів стануть "незадовільна ситуація у двосторонніх справах", а також актуальні питання міжнародного порядку денного - Афганістан, Іран, Україна та, очевидно, Лівія, Сирія. У Кремлі також упевнені, що лідери РФ та США торкнуться теми реалізації російської ініціативи щодо проведення саміту постійних членів РБ ООН.

Ушаков наголосив, що зустріч готується досить активно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може відбутися спілкування президентів Росії та США до візиту Путіна до Індії, який запланований на 6 грудня, Ушаков сказав: "Ні. Після Індії опрацьовується така можливість".

Крім того, Путін та Байден говоритимуть про зупинення подальшого просування НАТО на схід.

"Це наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами, роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальший рух НАТО на схід і розміщення на території суміжних з РФ держав, включаючи Україну, збройних систем, які прямо нам загрожують", - зазначив помічник президента РФ.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо нерозширення альянсу на схід.

Також читайте: Блінкен про заяву Путіна: "Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно"

"Це питання "з бородою". І Радянському Союзу, і Росії давалися усні запевнення про те, що військові структури НАТО не будуть просуватися на схід, однак виявилося, що ці усні запевнення нічого не варті, хоча певна фіксація цих заяв робилася, є записи відповідних бесід. Але з урахуванням напруженої ситуації постає питання про термінову необхідність надання нам відповідних гарантій. Просто так уже далі не може продовжуватися", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна пояснив, що важко сказати, в якій формі буде цей документ, проте наголосив, що головне – наявність зафіксованих домовленостей на папері.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Во время возможной встречи, Байден в первую очередь потребует возращения оккупированых территорий Украине (Донбаса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или в противном случае будут введены новые санкции, которые Россия не переживет. Будет решаться судьба мира и судьба России.
показати весь коментар
03.12.2021 16:42
+14
ТЁТЯ РОЗА

НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
показати весь коментар
03.12.2021 16:22
+12
Ось що для московії найголовніше. Тоді нам потрібно негайно в НАТО.
показати весь коментар
03.12.2021 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
куди "далі на схід" - в петербург?
показати весь коментар
03.12.2021 16:16 Відповісти
через 10-20 років, після декарбонізації рашка буде повний нуль !

а Україна буде в НАТО !
це воля українського народу, яка прописана в Конституції
показати весь коментар
03.12.2021 16:50 Відповісти
Нам пропонують такий собі варіант "фінляндізації"?
показати весь коментар
03.12.2021 16:16 Відповісти
***** !!!

ми самі вибираємо ким нам бути
показати весь коментар
03.12.2021 16:47 Відповісти
Може взагалі бути "Мюнхен -2"
Не сильно здивуюсь.
показати весь коментар
03.12.2021 16:51 Відповісти
Гітлер був реальною силою, а рашка це Північна Корея

Путя все більше набридає Заходу, вони з дрібною шпаною не церемоняться
показати весь коментар
03.12.2021 17:03 Відповісти
С чего такие выводы, что ***** надоедает западу?
показати весь коментар
03.12.2021 17:08 Відповісти
Такие выводы потому что весь мир знает что твоё пукин *****, и разговаривать с ним бесполезн
показати весь коментар
03.12.2021 17:21 Відповісти
потому что путя нудный и плешивый
показати весь коментар
03.12.2021 23:25 Відповісти
Хотілось би у це вірити, але чогось вони її не дуже морщать.
показати весь коментар
03.12.2021 17:09 Відповісти
Ок. Далі Сибіру НАТО не планує розширюватися на схід.
показати весь коментар
03.12.2021 16:17 Відповісти
ага, утрєшнім члєновозом

показати весь коментар
03.12.2021 16:17 Відповісти
Великий Леонардо да Винчи нервно курит сигары от такой черепахи !

не допер Великий!
не допер !
показати весь коментар
03.12.2021 23:27 Відповісти
реально соломенный танк - ну...., да-а-а-а-а..., соломы маловато, добавить надо, чтобы танкист не увидел, куда сховатись, бульдозерный ковш забыли приспособить, чтобы успеть закопаться с головой
показати весь коментар
04.12.2021 09:02 Відповісти
шо ві панімаєте, то самоходна клєтка для курєй.
яка гамном стріляє
https://www.spb.kp.ru/online/news/1239033/

показати весь коментар
04.12.2021 10:51 Відповісти
а кого интересует мнение какого то ************ из рахи по поводу встречи? тем более,что США еще не подтвердили дату встречи.
а оно уже повестку дня байдену навязывает
показати весь коментар
03.12.2021 16:18 Відповісти
Це воно нас лякає, наче вони з Байденом будуть сфери впливу ділити, ну, а Україна ж, звичайно, що повинна дістатися упирю кремлівському.
показати весь коментар
03.12.2021 16:57 Відповісти
Вот пусть лугандон и остаётся буферной зоной, туда Ната ни-ни, ни одной ногой.
показати весь коментар
03.12.2021 16:19 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
показати весь коментар
03.12.2021 16:22 Відповісти
По сути это так...
Я не знаю ни одного другого человека, который бы поспособствовал устремлениям Украины вступить в НАТО, более чем *уйло...
Уверен, что и НАТО он скоро убедит в необходимости принятия Украины в свои ряды.
показати весь коментар
03.12.2021 20:50 Відповісти
тетя Роза,она фигни не скажет
показати весь коментар
03.12.2021 20:56 Відповісти
Ось що для московії найголовніше. Тоді нам потрібно негайно в НАТО.
показати весь коментар
03.12.2021 16:25 Відповісти
"Якщо не віддасте мені Україну, тоді я буду дружить з Китаєм."
Цілий Генсек НАТО Столтенберг вже сказав -"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
Вже послали, а ***** все якихось "гарантій" треба.
показати весь коментар
03.12.2021 16:30 Відповісти
Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом, которое не допустит вторжения РФ.

Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и понижением температуры в регионе".

На вопрос, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы "наилучшие методы".

"Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае - мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", - сказал Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.
показати весь коментар
03.12.2021 16:32 Відповісти
Во время возможной встречи, Байден в первую очередь потребует возращения оккупированых территорий Украине (Донбаса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или в противном случае будут введены новые санкции, которые Россия не переживет. Будет решаться судьба мира и судьба России.
показати весь коментар
03.12.2021 16:42 Відповісти
хрен паРаше, а не гарантии. в делах НАТО азиопская паРаша право голоса не имеет.

что касается вооружения и вооруженных сил, то НАТО вполне сможет потом гарантировать паРаше отвод ударных группировок и ядерного оружия от границ Украины с паРашей ,вглубь украинской территории, где-то на километров 500 восточнее Харькова, в случае такого же отвода и неразмещения конкретного(обсуждаемого потом) вооружения и соединений паРаши, пущай кацапо-орда отводит своих орков от украинской границы тоже на километров 500 -т. все на взаимной основе.

а сама Украина, конечно же, в НАТО будет, здесь слова паРаше не давали и спрашивать ее никто не будет.
показати весь коментар
03.12.2021 16:45 Відповісти
Бандера та НАТО - це єдине, чого ще боїться ху#ло.

Це воно нам натякає, наче буде торгувати у Байдена Україну.

С
показати весь коментар
03.12.2021 16:54 Відповісти
В Стокгольме вчера был шкандаль..Госсекретарь США Энтони Блинкэн наорал на говорящую кобылу РАБссии Лаврова...,типа Вон нафиг из Крыма и Донбасса...
показати весь коментар
03.12.2021 16:57 Відповісти
https://youtu.be/7oVUr-OzlywВидос тут от Тараса Березовца
показати весь коментар
03.12.2021 16:59 Відповісти
Будапештский меморандум 2 ?????
Договор о мире и жвачке???
Джо, не поведись на эту макуху!
показати весь коментар
03.12.2021 16:58 Відповісти
А почему НАТО не потребует от Путлера гарантий не расширения РФ на запад? Мало Крыма и Белоруссии? Хотя какие гарантии ***** ? Вот так и ним надо - "обещать" , "гарантировать" и ничего не выполнять.
показати весь коментар
03.12.2021 16:58 Відповісти
Головною темою має бути виконання Будапештського меморандуму Росією!!!
показати весь коментар
03.12.2021 16:59 Відповісти
саме так !

відмова від НАТО ?
тоді виконання Будапешського договору, включно із поверненням Криму, впєрьод !
показати весь коментар
03.12.2021 17:06 Відповісти
РАБссия всегда была агрессором...неачиная с 1992 года и пятилетней войны в Таджикистане...
показати весь коментар
03.12.2021 17:02 Відповісти
Такие гарантии можно дать. Дальше границ Украины и россии НАТО не пойдет.
показати весь коментар
03.12.2021 17:05 Відповісти
крайньою базою НАТО буде Хутір Михайловський,

до наступу Китаю на Сибір.....
показати весь коментар
03.12.2021 17:07 Відповісти
Нехрена Васюганскае балота.
показати весь коментар
03.12.2021 21:28 Відповісти
Американская пресса в шоке от поведения Лаврова в Стокгольме на встрече с Блинкэном...
показати весь коментар
03.12.2021 17:08 Відповісти
Я так думаю что Пентагон начнет поставки любого оружия в Украину по полному тарифу...
показати весь коментар
03.12.2021 17:11 Відповісти
"Кремлёвский мечтатель"(с)...
показати весь коментар
03.12.2021 17:22 Відповісти
ідея фікс.
показати весь коментар
03.12.2021 17:23 Відповісти
Т.е. будут обсуждаться гарантии непринятия Украины в НАТО ?
показати весь коментар
03.12.2021 17:23 Відповісти
РАБссиянская Вампирия сдохла от испуга 2 марта 1917 года,СССр сдох от Инфаркта в августе 1991 года,а РАБссия сдохнет от инсульта...в 2022 году...
показати весь коментар
03.12.2021 17:25 Відповісти
Здадуть Україну, здадуть.
показати весь коментар
03.12.2021 17:29 Відповісти
Уй тобі на язик.
показати весь коментар
03.12.2021 18:49 Відповісти
Конгресс США может в Турборежиме пересмотреть законопроэкт "О Лэнд-Лизе для Украины"...увеличив его Многократно...
показати весь коментар
03.12.2021 17:30 Відповісти
Тем временем в Украину прибыло очередные 2 военно-транспортных самолета США с военнымти грузами...
показати весь коментар
03.12.2021 17:31 Відповісти
Прогноз итога переговоров: Путин пообещает не нападать на Украину и отвести войска - успех Байдена,- остановил агрессора. Байден заявит о неготовности Украины к вступлению в НАТО ближайшие 10 лет. Оба молодцы, оба спасли Мир. А где Украина? А Украину призовут выполнять Минские соглашения....
показати весь коментар
03.12.2021 17:44 Відповісти
будет скоро видно какой итог будет переговоров. Пока рано что говорить. Если Украину и призовут выполнять Минск дог, то РФ придется тоже выполнять минск дог. А РФ хотелки никто выполнять не будет.
показати весь коментар
03.12.2021 20:17 Відповісти
Нехрена пида рассию все провоцируют на нападение... Шоп съесть.
показати весь коментар
03.12.2021 21:46 Відповісти
Не возможно для ЕС и США сегодня говорить , что двери НАТО открыты для Украины иГрузии, а завтра ,,испугавшись,,псевдостраны с понтами, голой и босой питающейся бреднями пропагандонов и являющейся главной страной - террористом,- завтра давать гарантии человекообразным убийцам. Процесс пошёл , видно , что Раша серьезно струхнула, но продолжает дурковать. Они видят , что скоро ,, кырдык,, уступать им не будут,они сами все делают что бы благополучно задохнуться и развалиться....
показати весь коментар
03.12.2021 17:50 Відповісти
То що виходить- НАТО на Схід не можна,а кацапам забрати Крим та пів Донбасу- запросто? Хрін ти вгадав,чмошник кацапський.
показати весь коментар
03.12.2021 18:32 Відповісти
гарантии, отказ от НАТО?? Если Байден на это согласится, то он слабак и слизняк.

оккупант агрессор Россия вообще в этом процессе не имеет право просить какие то гарантии, а тем более указывать чужой стране что-то и кому то как делать! Это внутренние дело суверенной Украины. РФ будет командовать и указывать у себя внутри страны.

тогда исполнение Будапештского договора Рашкой, которым Рассия вытерла ноги,...включая возвращение украинских территорий Крыма и части Донбасса. Выполняй РФ.
пусть от туда забирает свой черноморский флот, и остальной сброд...который за и эти 8 лет в Крым завезли.
показати весь коментар
03.12.2021 19:32 Відповісти
Зеленський заявив про прямі переговори з Росією: які загрози це несе для України - про це в "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.

Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
показати весь коментар
03.12.2021 19:36 Відповісти
Вот поц мордовский...К тебе не приехали давать гарантий,к тебе приехали зачитать приговор.
показати весь коментар
03.12.2021 19:48 Відповісти
НАТО и Украина требуют гарантий нерасширения азиопской рассеи на Запад.
показати весь коментар
03.12.2021 21:45 Відповісти
На бумаге говоришь??? Бумага стерпит? Аксиома Бисмарка говорит о другом и подтверждена жизнью..не садись со зверьём за стол переговоров...
показати весь коментар
04.12.2021 09:56 Відповісти
 
 