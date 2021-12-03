Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти РФ Володимир Путіна та США Джозеф Байден вже найближчими днями можуть поспілкуватися у форматі відеоконференцзв'язку, повідомили у Кремлі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На брифінгу у п'ятницю помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що опрацьовується можливість проведення спілкування Путіна з Байденом "у форматі, очевидно, відеоконференцзв'язку".
"Причому цей контакт може відбутися вже найближчим часом, найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції, але вважаю, що краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів із американською стороною. І тоді ми вже можемо це офіційно оголосити", - сказав Ушаков.
За словами Ушакова, темами майбутніх переговорів президентів стануть "незадовільна ситуація у двосторонніх справах", а також актуальні питання міжнародного порядку денного - Афганістан, Іран, Україна та, очевидно, Лівія, Сирія. У Кремлі також упевнені, що лідери РФ та США торкнуться теми реалізації російської ініціативи щодо проведення саміту постійних членів РБ ООН.
Ушаков наголосив, що зустріч готується досить активно.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може відбутися спілкування президентів Росії та США до візиту Путіна до Індії, який запланований на 6 грудня, Ушаков сказав: "Ні. Після Індії опрацьовується така можливість".
Крім того, Путін та Байден говоритимуть про зупинення подальшого просування НАТО на схід.
"Це наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами, роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальший рух НАТО на схід і розміщення на території суміжних з РФ держав, включаючи Україну, збройних систем, які прямо нам загрожують", - зазначив помічник президента РФ.
За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо нерозширення альянсу на схід.
"Це питання "з бородою". І Радянському Союзу, і Росії давалися усні запевнення про те, що військові структури НАТО не будуть просуватися на схід, однак виявилося, що ці усні запевнення нічого не варті, хоча певна фіксація цих заяв робилася, є записи відповідних бесід. Але з урахуванням напруженої ситуації постає питання про термінову необхідність надання нам відповідних гарантій. Просто так уже далі не може продовжуватися", - заявив Ушаков.
Помічник Путіна пояснив, що важко сказати, в якій формі буде цей документ, проте наголосив, що головне – наявність зафіксованих домовленостей на папері.
Будь ласка, зачекайте...
а Україна буде в НАТО !
це воля українського народу, яка прописана в Конституції
ми самі вибираємо ким нам бути
Не сильно здивуюсь.
Путя все більше набридає Заходу, вони з дрібною шпаною не церемоняться
не допер Великий!
не допер !
яка гамном стріляє
https://www.spb.kp.ru/online/news/1239033/
а оно уже повестку дня байдену навязывает
НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
Я не знаю ни одного другого человека, который бы поспособствовал устремлениям Украины вступить в НАТО, более чем *уйло...
Уверен, что и НАТО он скоро убедит в необходимости принятия Украины в свои ряды.
Цілий Генсек НАТО Столтенберг вже сказав -"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
Вже послали, а ***** все якихось "гарантій" треба.
Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и понижением температуры в регионе".
На вопрос, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы "наилучшие методы".
"Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае - мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", - сказал Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.
что касается вооружения и вооруженных сил, то НАТО вполне сможет потом гарантировать паРаше отвод ударных группировок и ядерного оружия от границ Украины с паРашей ,вглубь украинской территории, где-то на километров 500 восточнее Харькова, в случае такого же отвода и неразмещения конкретного(обсуждаемого потом) вооружения и соединений паРаши, пущай кацапо-орда отводит своих орков от украинской границы тоже на километров 500 -т. все на взаимной основе.
а сама Украина, конечно же, в НАТО будет, здесь слова паРаше не давали и спрашивать ее никто не будет.
Це воно нам натякає, наче буде торгувати у Байдена Україну.
С
Договор о мире и жвачке???
Джо, не поведись на эту макуху!
відмова від НАТО ?
тоді виконання Будапешського договору, включно із поверненням Криму, впєрьод !
до наступу Китаю на Сибір.....
оккупант агрессор Россия вообще в этом процессе не имеет право просить какие то гарантии, а тем более указывать чужой стране что-то и кому то как делать! Это внутренние дело суверенной Украины. РФ будет командовать и указывать у себя внутри страны.
тогда исполнение Будапештского договора Рашкой, которым Рассия вытерла ноги,...включая возвращение украинских территорий Крыма и части Донбасса. Выполняй РФ.
пусть от туда забирает свой черноморский флот, и остальной сброд...который за и эти 8 лет в Крым завезли.
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.
Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.